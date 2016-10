Moda na Pragę i zabytki jak nowe

Deptak, świetlice, inkubatory dla firm. To niektóre pomysły miast na to, by żyło się w nich lepiej.

źródło: materiały prasowe Budynki przy ulicy Wałowej 4 w Warszawie, przed i po pracach wykonanych w ramach programu rewitalizacji. źródło: materiały prasowe +zobacz więcej

Na Mazowszu chętnie korzysta się z możliwości, jakie daje rewitalizacja. Już same odnawiane elewacji budynków na rynku i nowa kostka brukowa na chodniku nie wystarcza.

Standard życia i inkubator

Przez długie lata warszawska Praga cieszyła się złą sławą wśród Warszawiaków. Po zmroku strach było przejść się ul. Ząbkowską, czy Stalową. To się jednak zmienia. Spora w tym m.in. zasługa rewitalizacji, jaką przeprowadza w tym rejonie warszawski ratusz. Realizuje ją etapami, a zakończy się ona w 2022 r. Obejmuje zaś: Pragę Północ, Kamionek i części Grochowa. Środki na ten cel robią wrażenie, bo jest ich: 1,5 mld zł. Tylko część to środki unijne.Warszawskie władze chcą wyremontować nie tylko 3 tys. starych kamienic, ale i ściągnąć na Pragę przedsiębiorców. Miesiąc temu ruszyło Centrum Kreatywności. Mieści się ono na Targowej w odnowionej kamienicy, tuż przy bazarze Różyckiego Centrum jest inkubatorem dla firm, miejscem gdzie można wynająć biurko, salę konferencyjną czy urządzić wystawę. 'Działają też świetlice środowiskowe i dom kultury dla dorosłych.

Deptak i park

Natomiast w znacznie mniejszym Grodzisku Maz. stawia się na rekreację i kulturę. - Wyremontowaliśmy park im. hr. Skarbków znajdujący się w centrum miasta oraz XIX- wieczne stawy Goliana i tereny do niego przyległe. Dzięki temu nasi mieszkańcy mają, gdzie spędzać wolny czas- mówi Urszula Chrzanowska z Urzędu Miasta w Grodzisku Maz. Dawny blask- dodaje- odzyskała też zabytkowa willa Radogoszcz. Teraz rano uczą się w niej dzieci, a po południu odbywają się różne spotkania kulturalne.

W sumie te projekty kosztowały miasto 40 mln zł. Grodzisk ma też plany na przyszłość. Myśli m.in. o wyremontowaniu deptaka, który ciągnie się od dworca do kościoła, mediotece oraz o ośrodku rekreacji.

Ratowanie śladów historii

Z kolei w Płocku skupiono się na m.in. ratowaniu licznych w tym mieście zabytków. - Najstarsza szkolą w Polsce, tj. liceum Małachowskiego mieści się w dawnej kolegiacie - mówi Michał Balski z płockiego Urzędu Miasta. Udało się nam wyremontować, najstarszą cześć szkoły. Przy okazji zostały odkryte nieznane do tej pory freski. Uruchomiliśmy też muzeum. Projekt kosztował 25 mln zł. Sukcesywnie też staramy się odnawiać katedrę i kamienice.

W przyszłości Płock chce walczyć z problemem wyludniania się centrum.

-Coraz więcej osób woli mieszkać daleko od centrum i tam spędzać wolny czas - mówi Michał Balski. Planujemy- dodaje - wyremontować część mieszkań w kamienicach i zachęcić do ich zamieszkania.

Płock chce iść też w ślady Warszawy i wyremontować nadbrzeże Wisły. Odnowiony ma być też położony w centrum Nowy Rynek i Plac Obrońców Warszawy. Dziś te miejsca straszą. Po zmianach będą kawiarnie, nowy bruk, latarnie, ławki etc. W ślad za tym pójdą nowe miejsca pracy.

Już teraz Płock rozpisał przetarg na nowy plac zabaw dla dzieci w centrum Płocka. Ma być inny, niezwykły. Taki, na który będą chciały przyjechać dzieci a razem z nimi rodzice.

Nie zabrakło też rewitalizacji w Ciechanowie. Swój blask odzyskał zabytkowy ratusz. Przebudowano ulicę Warszawską i placu Jana Pawła II w Ciechanowie, które w przeszłości były średniowiecznym traktem. - Utworzono też Centrum Integracji Społecznej dla osób zagrożonych wykluczaniem społecznym oraz utworzono Centrum Wolontariatu - wyjaśnia Renata Jeziółkowska z UM w Ciechanowie.

Z kolei w Radomiu do tej pory zrealizowano 102 projekty na łączną kwotę przeszło 140 mln zł. Zmodernizowano trzy zabytkowe parki miejskie, wyremontowano kamienicę tzw. starościńską, którą następnie przeznaczona na cele społeczne. Ma tam swoją siedzibę stacja archeologiczna Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk oraz Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej. W planach miasto ma mi.n. modernizację i zagospodarowanie tzw. zespołu kamienic Deskurów znajdującego się przy radomskim rynku wraz z zagospodarowaniem płyty rynku.

Opinia Michał Olszewski | Wiceprezydent Warszawy Przez lata rewitalizacja była prowadzona w stolicy punktowo w różnych rejonach miasta. Teraz postanowiliśmy się skoncentrować na jednym rejonie, czyli na Pradze. Przede wszystkim chcemy poprawić standard życia jej mieszkańcom. Mamy XXI wiek a wciąż wiele osób nie ma ani centralnego ogrzewania, ani toalety w mieszkaniu. Domy na Pradze to często stare kamienice, które przetrwały II Wojną Światową a teraz rozsypują się na naszych oczach. Chcemy to zmienić. Tylko w tym roku udało się założyć centralne ogrzewanie w 600 lokalach. Za kilka lat nikt już nie będzie palił na Pradze w piecu czy ogrzewał się różnymi urządzeniami elektrycznymi i płacił z tego tytułu horrendalne rachunki. W ślad jednak za tymi zmianami idą inne. Działają już np. świetlice, w których dzieci spędzają czas po szkole. Uczą się i bawią. Dzięki temu przeszło połowa dzieci, która do nich uczęszcza, poprawiła swoje wyniki w nauce. Działają też dwa miejsca spotkać dla dorosłych.

Rzeczpospolita