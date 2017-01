W Warszawie stanie najwyższy wieżowiec w UE

Słowacki deweloper HB Reavis zbuduje w centrum stolicy gigantyczny kompleks biurowy za pół miliarda euro.

Varso zaoferuje aż 140 tys. mkw. powierzchni najmu – w przeważającej części biurowej.

Notowany na Catalyst słowacki deweloper komercyjny, działający na pięciu europejskich rynkach, przedstawił flagowy projekt kompleksu biurowo-usługowego na rogu Chmielnej i Jana Pawła II w Warszawie. Budynek, wcześniej znany pod nieformalną nazwą Chmielna Business Center, oficjalnie nazywa się Varso.

Kompleks składa się z dwóch części. Główna to Varso Tower – wieża z 53 kondygnacjami, wysoka na 310 m, co uczyni ją najwyższym budynkiem w Unii Europejskiej. Obecnie palmę pierwszeństwa we wspólnocie dzierży The Shard – londyńska 95-piętrowa wieża wysoka na 309,6 m. Dla porównania najwyższym drapaczem chmur na świecie jest Burj Khalifa w Dubaju – kolos o wysokości 829 m i 160 kondygnacjach.

Tak naprawdę Varso Tower dużo nadrabia iglicą, bo bez niej wysokość wieżowca to 230 m – co i tak zapewnia mu podium w Polsce – wrocławskie Sky Tower ma 206 m. Na szczycie znajdą się dwa tarasy widokowe dostępne publicznie (odpłatnie) oraz część restauracyjna.

Na Varso będą się także składać mniejsze budynki, w tym dwa wieżowce o wysokości 81 i 90 m.

Powierzchnia najmu w całym kompleksie sięgnie 140 tys. mkw., z czego około 7 tys. przypada na powierzchnie usługowo-handlowe. Dla porównania oddany niedawno kompleks biurowy Warsaw Spire przy rondzie Daszyńskiego w Warszawie oferuje 100 tys. mkw. powierzchni.

Przedstawiciele dewelopera zapewnili, że prace nad komercjalizacją, czyli pozyskaniem najemców, już trwają. Inwestycja zostanie zrealizowana w trzech niezależnych etapach, za pięć miesięcy zaczną się prace obejmujące budowę głównej wieży. Cały kompleks ma zostać oddany w 2020 r.

Nakłady na budowę są szacowane na pół miliarda euro – HB Reavis na razie finansuje inwestycję z własnych funduszy, w dalszym etapie sięgnie po dług bankowy, może też emitować obligacje.

Grupa HB Reavis działa w Wielkiej Brytanii, Polsce, Czechach, na Słowacji, Węgrzech i w Turcji. Na koniec I połowy 2016 r. wartość aktywów w portfelu wynosiła 1,93 mld euro, z czego 42 proc. przypadało na Polskę. Niedawno jednak firma sprzedała trzy biurowce w stolicy za szacunkową kwotę 1,3 mld zł, ustanawiając rekord wartości transakcji na naszym rynku.

Deweloper realizuje w naszym kraju projekt biurowy West Station przy Dworcu Zachodnim w Warszawie we współpracy z Xcity Investment (Grupa PKP), planuje też inwestycję w pobliżu warszawskiego centrum handlowego Arkadia.

Jesienią firma pozyskała w Polsce 100 mln zł z emisji obligacji, które weszły do obrotu na Catalyst. HB Reavis przygotowuje się do wypuszczenia kolejnej transzy w najbliższych dniach. Firma może jeszcze uplasować papiery za 400 mln zł. —Adam Roguski

"Rzeczpospolita"