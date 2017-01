Warszawa: Coraz więcej najemców, coraz więcej biur

Stolica nieustannie zajmuje 1 miejsce na mapie biurowych rynków w Polsce. To właśnie tutaj nowi najemcy najchętniej lokalizują swój biznes, a deweloperzy bardzo starannie dbają o komfort ich wyboru oddając na rynek kolejne, nowoczesne inwestycje. Specjaliści z Jones Lang LaSalle podają, że tylko w ciągu trzech pierwszy kwartałów 2016 roku, warszawski popyt osiągnął poziom przekraczający pół miliona m2, a w Warszawie pojawiło się prawie 378 tys. m2 nowej przestrzeni.

Warszawski popyt wciąż wysoki

Specjaliści z Jones Lang LaSalle - międzynarodowej firmy świadczącej kompleksowe usługi w zakresie najmu, w swoim raporcie podają, że tylko pomiędzy styczniem, a wrześniem 2016 r. warszawski popyt sięgnął 531 tys. m2. Choć nie jest to rekordowy wynik, bo taki padł kilka lat wcześniej, zainteresowanie najemców stolicą wciąż nie maleje, co najlepiej udowadnia fakt, iż w ostatnim czasie na warszawskim rynku pojawili się tak duzi gracze, jak Credit Suisse, DLA Piper czy William Demant. Stolica cieszy się także ogromną popularnością wśród firm świadczących nowoczesne usługi dla biznesu, które decydują się zlokalizować swoje biuro właśnie tutaj z powodu stałego dostępu do wysoko wykwalifikowanych kadr specjalistów, które akademicka Warszawa nieustannie zapewnia.

Coraz popularniejsze obrzeża Warszawy

W trzech pierwszych kwartałach 2016 roku największym zainteresowaniem wśród najemców cieszyło się oczywiście Centrum Warszawy, gdzie wynajęto 182,5 tys. m2 powierzchni biurowej. Na drugim miejscu uplasowała się natomiast tzw. strefa South-West, która o nieco ponad 6 tys. m2 wyprzedziła bardzo popularny do tej pory Mokotów (odpowiednio 110,5 tys. m2 oraz 104,3 tys. m2). Z powodu wysokiej podaży dostarczonej na rynek warszawski w ubiegłych latach, najemcy zdecydowanie chętniej podpisywali w tym roku umowy najmu w istniejących już budynkach. Dotyczyły one bowiem aż 243 tys. m2 łącznego popytu, zaś umowy typu pre-let wyniosły niewiele ponad 73 tys. m2.

Największe transakcje tego roku

Rekordowe umowy podpisane pomiędzy Q1, a Q3, które znacząco wpłynęły na wysoki wynik popytu to przede wszystkim odnowienie i ekspansja Google w Warsaw Financial Center (8,3 tys. m2), umowa przednajmu podpisana przez Allegro w Q22 (7,6 tys. m2) oraz wynajem 7,5 tys. m2 powierzchni przez firmę z sektora bankowego w Atrium 2. Specjaliści z Jones Lang LaSalle przewidują, że w najbliższych latach popyt na warszawskim rynku pozostanie na podobnym poziomie lub będzie nawet wyższy. Dlaczego? Otóż tak pozytywne prognozy związane są między innymi z brytyjskim Brexitem. Choć decyzja ta nie została jeszcze podjęta to właśnie Warszawę typuje się jako jednego z głównych jej beneficjentów.

Popyt napędza podaż

Tak wysoki popyt musiał odbić się głośnym echem wśród deweloperów, którzy w tym roku dostarczyli na warszawski rynek 378,8 tys. m2 nowoczesnej powierzchni biurowej. Ogromne znaczenie dla stołecznej podaży miał przede wszystkim drugi kwartał 2016, w którym do użytku oddano 237 tys. m2 przestrzeni. W budowie wciąż znajduje się ponad pół miliona m2 nowych biur, a aż 40% inwestycji zlokalizowano w samym Centrum aglomeracji. Największe z nich to m.in. Sienna Towers, Business Garden III-VII, West Station II oraz D48.

Rekord stolicy

Choć zarówno popyt w pierwszych trzech kwartałach był naprawdę wysoki to właśnie z podażą wiąże się rekord kończącego się właśnie roku. Pomiędzy lipcem, a wrześniem 2016 oddano bowiem do użytku budynek West Station I. Co prawda zajmuje on jedynie 28,7 tys. m2, ale właśnie tyle wystarczyło, by Warszawa przekroczyła magiczny próg 5-milionowej podaży znajdującej się na rynku.

Stawki czynszowe w stolicy

Specjaliści z Jones Lang LaSalle podają, że stawki czynszowe utrzymały się w Warszawie na relatywnie stabilnym poziomie. Za biura zlokalizowane w najbardziej prestiżowych dzielnicach należy zapłacić od 21 do 23,5 €/m2/miesiąc, tańsze, znajdujące się dalej od Centrum aglomeracji to natomiast koszt od 11 do 18 €/m2/miesiąc. Stawki te nie powinny także ulec większym zmianom w przyszłości, bowiem choć współczynnik pustostanów zanotował w tym roku niewielki spadek, w latach kolejnych powinien się ustabilizować za sprawą nieco mniejszej podaży.

Nasz artykuł powstał we współpracy z firmą Jones Lang LaSalle. Pełen raport dotyczący sytuacji na warszawskim rynku nieruchomości biurowych dostępny jest na portalu BazaBiur.pl, gdzie znajduje się także wyszukiwarka nowoczesnych powierzchni do wynajęcia oraz aktualności branżowe, porady specjalistów i Praktyczny Poradnik Najemcy Biurowego.

Materiał Partnera