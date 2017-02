Magazynowe eldorado nad Wisłą

Rekordy na rynku hal przemysłowych i logistycznych.

Rynek parków magazynowych w Polsce trzyma w ręku pięciu głównych graczy.

Dobra passa na krajowym rynku powierzchni logistycznych i magazynowych trwa i będzie trwać – uważa Katarzyna Pyś-Fabiańczyk, dyrektor Działu Powierzchni Logistycznych i Magazynowych na Europę Środkowo-Wschodnią w BNP Paribas Real Estate. – O potencjale tego segmentu nieruchomości świadczy nie tylko rosnąca liczba powstających czy w pełni wynajętych obiektów, ale także bardzo stabilne fundamenty rozwoju tego sektora. Nie bez znaczenia jest również zaufanie, jakim krajowy rynek darzą inwestorzy.

Zdaniem Katarzyny Pyś-Fabiańczyk na rozwój powierzchni logistycznych będą wpływać decyzje geopolityczne, w tym Brexit. – Uważnie analizujemy jego potencjalne konsekwencje i staramy się definiować potrzeby tej części firm z Europy Zachodniej, która – z uwagi na optymalizację kosztów – może się zdecydować na relokowanie swoich centrów i usług do Polski – uważa Katarzyna Pyś-Fabiańczyk.

Rekord za rekordem

W Polsce jest dziś blisko 12 mln mkw. hal. Krajowy sektor magazynowo-logistyczny z roku na rok bije rekordy. Na koniec IV kwartału 2016 roku w budowie było ponad 1,5 mln mkw. Oznacza to wzrost o 24 proc. w stosunku do ubiegłego, też rekordowego kwartału, oraz aż o 47 proc. w ujęciu rocznym – podaje BNP Paribas Real Estate.

Analitycy podkreślają też, że trzy ostatnie miesiące 2016 roku były rekordowe pod względem dostarczenia na rynek nowych powierzchni magazynowych i logistycznych. Przybyło w tym czasie 250 tys. mkw. hal, a w całym 2016 roku – 1,33 mln mkw.

Pośrednicy zwracają uwagę, że pomimo utrzymującego się wzrostu aktywności deweloperów – czego skutkiem jest dynamiczny wzrost podaży – nowe kompleksy magazynowe stosunkowo szybko znajdują najemców. Dlatego wiele firm decyduje się na projekty spekulacyjne – buduje hale bez najemców – a i tak w chwili zakończenia robót są one w znacznym stopniu wynajęte.

Najemców nie brakuje

Jednym z czynników wpływających na utrzymywanie się niskiej stopy pustostanów jest niesłabnąca popularność projektów realizowanych w formule BTS (Built To Suit – na potrzeby klienta).

– Przykładem tego typu realizacji jest klaster przemysłowo-logistyczny w rejonie Szczecina. Jeszcze w połowie 2016 roku na tym relatywnie niewielkim rynku nie było żadnego nowego projektu w procesie budowy. Tymczasem pod koniec IV kwartału podaż w trakcie realizacji wyniosła ponad 313 tys. mkw., a 93 proc. planowanej powierzchni skupionych jest w dwóch projektach typu BTS – opowiada Katarzyna Pyś-Fabiańczyk.

Natomiast Anna Staniszewska, dyrektor Działu Badań i Konsultingu na Europę Środkowo-Wschodnią w BNP Paribas Real Estate, podkreśla, że poza dynamicznie rozwijającym się rynkiem szczecińskim deweloperzy i najemcy wzięli na celownik rejon województwa lubuskiego.

– Tę lokalizację, poza naturalnym atutem związanym z położeniem, wyróżnia również bardzo dobrze rozwinięta infrastruktura komunikacyjna. A to argumenty, które przemawiają do firm z Europy Zachodniej, dążących do optymalizacji kosztów – podkreśla Anna Staniszewska.

Wydali 770 mln euro

W 2016 r. właścicieli zmieniły w Polsce obiekty magazynowe o łącznej wartości ok. 770 mln euro. – To historycznie najlepszy rezultat w tym segmencie rynku nieruchomości. Największe transakcje to zakup portfolio logistycznego P3 przez GIC, portfolio Hillwood przez CBRE GI, przejęcie portfela NBGI przez Hines REIT i kupno przez GLL centrum obsługi zamówień Amazon w Poznaniu – wylicza Tomasz Puch, dyrektor Działu Rynków Kapitałowych Nieruchomości Biurowych i Magazynowych JLL.

Ekspert dodaje, że z uwagi na toczące się transakcje portfelowe 2017 rok może zakończyć się kolejnym rekordowym wynikiem.

Kto jest właścicielem parków magazynowych w Polsce? Rynek trzyma w rękach pięciu głównych graczy: Prologis & JV Partnerzy, SEGRO & JV Partnerzy, Panattoni & JV Partnerzy, Blackstone/Logicor, Goodman.

Na koniec 2016 roku kontrolowali łącznie ponad 56 proc. powierzchni magazynowej w kraju.

Co czeka rynek w przyszłym roku? Gdzie będzie toczyć się bitwa o atrakcyjne tereny pod parki magazynowe?

– Warto zauważyć, że w najbliższych latach zakończy się budowa kolejnych ważnych odcinków tras ekspresowych. Wśród nich jest S3, która stanie się ważnym korytarzem transportowym w Polsce. Większość odcinków tej trasy będzie oddawana do użytkowania na przełomie 2017 i 2018 roku, stwarzając tym samym doskonałe okazje inwestycyjne wzdłuż zachodniej granicy kraju – prognozuje Tomasz Olszewski, dyrektor Działu Powierzchni Magazynowo-Przemysłowych JLL w Europie Środkowo-Wschodniej.

"Rzeczpospolita"