99 biurowców z taśmy produkcyjnej

Jakie budynki i gdzie zostaną oddane do użytku.

Nowa Fabryczna – inwestycja firmy Skanska w Łodzi będzie miał 21,5 tys. mkw. powierzchni biurowej.

Około 900 tys. mkw. biur ma trafić na rynek w tym roku. To ok. 55 proc. powstającej w całym kraju powierzchni tego typu – podaje firma doradcza Colliers International.

Budowlana stolica

Olga Drela, starszy analityk w dziale doradztwa i badań rynku w Colliers International, wskazuje, że w budowie jest dziś ponad 1,6 mln mkw. powierzchni biurowej, z czego 45 proc. powstaje w Warszawie.

– Liderem regionalnym jest Kraków z prawie 270 tys. mkw. biur w budowie. W Trójmieście powstaje 151 tys. mkw. – wskazuje Olga Drela. – Po kilku latach ożywili się także deweloperzy w Łodzi, gdzie buduje się aż 130 tys. mkw. biur.

Wśród 99 inwestycji, które zostaną oddane w tym roku w całym kraju, będzie dziesięć obiektów o powierzchni najmu powyżej 20 tys. mkw. To biurowce w Warszawie, Lublinie, Łodzi i Trójmieście (33 proc. całkowitej podaży planowanej do oddania w tym roku).

Colliers International podaje, że na rynek trafią: Olivia Business Center Star 5 (deweloper: Olivia Business Center, 43,7 tys. mkw., Trójmiasto), West Station II (HB Reavis, 36,9 tys. mkw., Warszawa), Alchemia III (Torus, 36 tys. mkw., Trójmiasto), P 4 (Garvest Real Estate, 25 tys. mkw., Warszawa), Sagittarius (Echo Investment, 25 tys. mkw., Wrocław), D 48 (Penta Investments, 24,2 tys. mkw., Warszawa), Przystanek Mbank (Ghelamco, 24 tys. mkw., Łódź), Bobrowiecka 8 (Castor Park, 22 tys. mkw., Warszawa), Nowa Fabryczna (Skanska, 21,5 tys. mkw., Łódź), CZ Office Park I (Centrum Zana, 20 tys. mkw., Lublin).

– Aż 43 budynki oferujące ponad 511 tys. mkw. powstają w ramach większych kompleksów – jako pierwsze lub kolejne etapy parków biurowych – wskazuje Olga Drela. – Najwięcej tych budynków będzie oddanych w Warszawie i Krakowie, ale podobne inwestycje powstają w każdym z regionalnych miast.

Wioleta Wojtczak, szefowa działu badań i analiz w firmie Savills, zwraca uwagę m.in. na Lublin.

– W tym roku do użytku zostanie oddanych w tym mieście prawie 47 tys. mkw. biur. Będzie to rekord dla Lublina, głównie za sprawą jednego projektu – Centrum Biurowego Kraśnicka (31,7 tys. mkw.) – wskazuje.

Pytana, jakiego rodzaju biurowce trafią na rynek, Wioleta Wojtczak, mówi o ogromnej różnorodności powstających budynków. – Chodzi nie tylko o ich wielkość, ale również rozwiązania architektoniczne, technologiczne i ekologiczne oraz ofertę usług dodatkowych – wyjaśnia przedstawicielka firmy Savills. – Każda firma znajdzie taką powierzchnię i biurowiec, który spełni ich wymagania.

Ambitne plany

Na dziewięciu głównych rynkach w kraju (Warszawa, Kraków, Wrocław, Trójmiasto, Poznań, Katowice, Łódź, Szczecin, Lublin) jest ponad 8,9 mln mkw. powierzchni biurowej – podaje Colliers International.

Liderem jest Warszawa, gdzie jest ponad 5 mln mkw. biur (56 proc. ogólnopolskiej podaży). W Krakowie, jak podaje Colliers, jest 915,8 tys. mkw. biur, we Wrocławiu – 847,8 tys., a w Trójmieście – 633,9 tys. mkw. Poznań ma 427,8 tys. mkw. powierzchni biurowej, Katowice – 443,1 tys. mkw., Łódź – 360 tys., a Szczecin – 156,1 tys. mkw. Ostatni w tym zestawieniu Lublin ma 140,4 tys. mkw. biur.

– Deweloperzy planują kolejne biurowce. Nawet w miastach, gdzie buduje się bardzo dużo, na pozwolenia administracyjne i finansowanie, umożliwiające rozpoczęcie budów, czeka sporo projektów – zwraca uwagę przedstawicielka Colliers International. Pytana o nasycenie rynku, Olga Drela, mówi, że można je rozpatrywać z perspektywy lokalnej.

– Polska cieszy się zainteresowaniem inwestorów z zagranicy, ale także polskie firmy rozwijają się i rosną, co się przekłada na stabilny duży popyt ze strony potencjalnych najemców – opowiada Olga Drela. – Firmy chętnie wynajmują biura nie tylko w istniejących, ale też powstających dopiero obiektach. Z roku na rok jest coraz więcej relokacji. To efekt rosnącej konkurencyjności rynku i starzenia się zasobów – wyjaśnia.

W samej tylko Warszawie, jak mówi specjalistka Colliers International, prawie połowa istniejącej powierzchni biurowej ma ponad dziesięć lat. Tymczasem najemcy poszukują nowoczesnych, relatywnie niedrogich w utrzymaniu nieruchomości. – Rynek powierzchni biurowych rozwija się bardzo dynamicznie. To najemcy wyznaczają kierunek oraz trendy rozwoju – komentuje Dariusz Karwański, dyrektor z działu powierzchni biurowych w firmie Savills. – Pomimo dość wysokiego współczynnika pustostanów i dużego wyboru nowych biur, trudno mówić o nasyceniu rynku. W Warszawie jest jeszcze wiele miejsc na nowe inwestycje – zapewnia.

Dodaje, że najemcy inwestują w nowoczesne przestrzenie biurowe, a znaczenie ma już nie tylko lokalizacja. – Coraz większą wagę przywiązuje się do standardu budynku, rozwiązań mających wpływ na obniżenie kosztów najmu oraz usług dodatkowych – podkreśla Dariusz Karwański.

Dyrektor z Savillsa przypomina, że w ubiegłym roku w samej Warszawie zostało oddanych do użytku ponad 407 tys. mkw. biur. W tym roku stołeczny rynek wzbogaci się o kolejne 316 tys. mkw. – Większość budynków, które mają być oddane w stolicy w 2017 i 2018 roku powstaje na Woli, w okolicach ronda Daszyńskiego – wskazuje Dariusz Karwański. – Łącznie jest to ok. 160 tys. mkw. Wśród projektów są inwestycje spółki Skanska (Generation Park, Spark), Ghelamco (The Warsaw Hub) oraz druga faza Proximo spółki Hines – wylicza.

I dodaje, że oprócz Woli rozwija się także Służewiec, gdzie powstaje 73 tys. mkw. biur. – Rozwija się również strefa biurowa wzdłuż Al. Jerozolimskich, w kierunku zachodnim od placu Zawiszy oraz wzdłuż al. Żwirki i Wigury – zauważa Dariusz Karwański.

