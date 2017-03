Polskie akcenty na targach w Cannes

Największe polskie miasta i inwestorzy zaprezentują się na międzynarodowych targach nieruchomości MIPIM 2017.

Polskie stoiska w Cannes co roku odwiedza wielu zagranicznych inwestorów. „Rz" będzie miała tam studio TV.

Targi odbędą się w Cannes - od 14 do 17 marca.

Stolica na czele

– Na MIPIM 2017 startujemy z mocnej pozycji lidera w rankingu FDI (Foreign Direct Investments), prezentującym najlepsze polskie miasta przyszłości. Warszawa została wyróżniona przez Financial Times m.in. za potencjał gospodarczy, jakość życia, potencjał ludzki i dostępność komunikacyjną. Jest też czwartym w Europie najbardziej przyjaznym miastem dla biznesu – mówi wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski.

Dziś w Warszawie jest 5 mln mkw. powierzchni biurowych, a w 2017 r. do użytku zostanie oddanych kolejnych 370 tys. mkw biur, więcej niż w Berlinie. – Po raz pierwszy w historii jedziemy też z mocnym przekazem dotyczącym całego kraju – raportem „Poland your place to invest 2017", który został wydany z inicjatywy stołecznego ratusza – dodaje wiceprezydent Olszewski.

Mocną pozycję w rankingu FDI ma też Gdynia, która na MIPIM pokaże m.in. Sea City, czyli Śródmieście Morskie, jedyny w Europie waterfront położony w centrum miasta, a nie na obrzeżach, i dotąd niezabudowany. – To będzie nowe centrum miasta oferujące zarówno przestrzeń biurową, jak i mieszkania oraz usługi w pięknym otoczeniu oraz zapewniające unikalną i niedostępną nigdzie indziej jakość życia – mówi Katarzyna Spychała, wiceprezydent Gdyni.

I Warszawie, i Gdyni pomogą w promocji inwestorzy. Swoją flagową nieruchomość – projekt Świętej Barbary/Nowogrodzka w Warszawie – oraz dwie nowe w ofercie: zabudowaną nieruchomość na Ursynowie oraz grunt inwestycyjny przy Lotnisku Chopina, pokaże spółka Nieruchomości Orange Polska.

– Na stanowisku Miasta Łodzi zaprezentujemy też dziesięć najbardziej atrakcyjnych nieruchomości w tym regionie – mówi Paweł Buchman, dyrektor Nieruchomości Orange Polska.

Partnerów w Cannes będzie też szukał deweloper mieszkaniowy. – Zamierzamy zainteresować naszą ofertą inwestorów finansowych, z którymi współpraca przyspieszyłaby nasz dalszy rozwój na rynku krajowym – mówi Michał Sapota, prezes Murapolu. – Przedstawimy także zakres działalności oraz portfolio naszej pracowni architektoniczno-projektowej – Murapol Architect Drive SA.

My też tam będziemy

„Rzeczpospolita", jako partner medialny MIPIM 2017, będzie na żywo relacjonowała doniesienia z Cannes.

– „Nieruchomości" to jeden z priorytetów redakcyjnych. Nie mogło nas zabraknąć na najważniejszym wydarzeniu dla tej branży w Europie – mówi Bogusław Chrabota, redaktor naczelny „Rzeczpospolitej". – Naszą misją jest dostarczanie czytelnikom informacji z pierwszej ręki na temat trendów, prognoz oraz nastrojów inwestorów, a MIPIM co roku przyciąga kluczowych graczy z branży.

W trakcie MIPIM na stoisku Invest in Pomerania, „Rzeczpospolita" będzie realizowała program TV. Materiały będą dostępne na stronie: nieruchomosci.rp.pl. Redakcja będzie też publikowała najświeższe doniesienia z Cannes.

