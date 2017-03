Warszawa odważnie rusza do Cannes

Stolica jedzie na MIPIM z tytułem czwartego w Europie miasta najbardziej przyjaznego dla biznesu.

źródło: materiały prasowe Na stoisku warszawskim ratusz zaprezentuje ofertę sprzedaży dziesięciu gruntów inwestycyjnych. +zobacz więcej

Miasto zaprezentuje się na rozpoczynających się 14 marca targach nieruchomości MIPIM już po raz 19. Tym razem z mocnej pozycji lidera rankingu FDI (Foreign Direct Investments) magazynu „Financial Times" prezentującego polskie miasta przyszłości.

Działki pod zabudowę

Zdaniem wiceprezydenta Warszawy Michała Olszewskiego targi dają możliwość zaprezentowania potencjału rozwojowego miasta jako organizmu. W tegorocznej ofercie ratusz prezentuje głównie działki z przeznaczeniem na zabudowę mieszkaniową, w tym z usługami oraz z garażami podziemnymi. Na terenie przy ul. Emilii Plater planowane jest wysokościowe Centrum Biurowo-Usługowe Porta Varsovia z garażem podziemnym. Działki na Mokotowie, na Woli oraz przy ul. Grochowskiej na Pradze-Południe przeznaczone są na usługi ponadlokalne i lokalne.

Silniejsi w grupie

Na stoisku Warszawie towarzyszyć będzie dziesięć firm, m.in. Nieruchomości Orange Polska, BBI Development, Ghelamco Poland, Grupa CMT czy Vastint. – W Warszawie inwestują bardzo silne marki, które podnoszą jej wiarygodność jako miejsca do inwestycji – mówi wiceprezydent Olszewski. Dodaje, że stolicy, w której dziś jest 5 mln mkw. powierzchni biurowych, w 2017 r. przybędzie kolejnych 370 tys. mkw. biur.

Prócz biurowca Warsaw Spire, luksusowego wysokościowca Złota 44 czy Centrum Praskiego Koneser w ofercie partnerów znalazły się tereny pod inwestycje. Nieruchomości Orange Polska oferują m.in. znajdujący się w centrum miasta kompleks Świętej Barbary/Nowogrodzka, zabudowaną nieruchomość na Ursynowie i grunt inwestycyjny przy Lotnisku Chopina. – Dysponujemy więc nieruchomościami o powierzchni 2 tys. mkw., zlokalizowanymi w atrakcyjnych punktach nie tylko w Warszawie, ale także w innych miastach – mówi Paweł Buchman, dyrektor Nieruchomości Orange Polska.

„Wiedźmin" na stoisku

Miasto zaprezentuje także lokalny potencjał kreatywny. Na warszawskim stoisku pojawi się startup BuyMoveRent, mający promować możliwości gospodarcze stolicy oraz zbudowanie zintegrowanej platformy zapewniającej kompleksową promocję i wsparcie sprzedaży polskich inwestycji deweloperskich na rynkach wschodnich, w szczególności na Ukrainie, Białorusi, w Rosji, w Kazachstanie oraz w krajach bałtyckich. Na stoisku dostępne będą również gry „Wiedźmin", przygotowane przez stołeczną firmę CD Projekt w specjalnym wydaniu warszawskim.

W tym roku udział w targach MIPIM zapowiedziało 23 tys. uczestników z 90 krajów, w tym ponad 5,3 tys. inwestorów. W ciągu czterech dni – od 14 do 17 marca – zaprezentuje się ponad 2,6 tys. wystawców i odbędzie się ponad 100 konferencji. Temat przewodni tegorocznej edycji to „New deal for Real Estate".

masz pytanie, wyślij e-mail do autorki: k.kowalska@rp.pl

"Rzeczpospolita"