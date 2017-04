Duże miasta z nowymi galeriami

Gdzie powstają nowe obiekty handlowe.

Centra handlowe muszą dziś oferować znacznie więcej niż tylko rozrywkę.

Dziś w budowie w całym kraju jest 21 centrów handlowych, o łącznej wielkość ponad 70 boisk piłkarskich – wynika z danych Polskiej Rady Centrów Handlowych.

Ponownie to największe aglomeracje znalazły się na celowniku deweloperów centrów handlowych.

W tym roku ponad 470 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni handlowo-rozrywkowej trafi na rynek. Największe projekty realizowane są w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Katowicach i Gdańsku – podaje PRCH Retail Research Forum.

Czas gigantów

W całym 2016 roku inwestorzy oddali do użytku 457 tys. mkw. nowej powierzchni handlowej, z czego aż 75 proc. zostało ukończone w drugiej połowie roku. Było to jednak o 23 proc. mniej niż w roku 2015 roku.

– W 2016 roku w Polsce otwarto 19 nowych centrów handlowo-rozrywkowych o łącznej powierzchni 367 tys. mkw. Rozbudowanych zostało 14 obiektów o łącznej powierzchni 90 tys. mkw. – wylicza Radosław Knap, dyrektor generalny w Polskiej Radzie Centrów Handlowych.

Opowiada, że w 2016 roku firmy budowały i w największych, i w najmniejszych miastach. Gigantem handlowym – ukończonym w minionym roku – było centrum Posnania w stolicy Wielkopolski (o powierzchni najmu 100 tys. mkw.). Tylko ten obiekt dostarczył na rynek ponad 20 proc. całej powierzchni handlowej oddanej do użytku w 2016 roku.

Zmiana nadchodzi

Na uwagę zasługuje nie tylko powrót deweloperów do największych miast, ale także duże inwestycje związane z przebudową istniejących centrów handlowych, aby te starsze nie traciły klientów na rzecz nowych lub tych już odnawianych przez konkurencję.

– Coraz silniej widać trend rozbudowy i modernizacji istniejących galerii – dodaje Radosław Knap.

Podkreśla, że to zjawisko będzie się umacniać. Centra oddane do użytku kilkanaście lat temu, leżące w bardzo dobrych lokalizacjach i z ugruntowaną pozycją na rynku, muszą dostosować swoją ofertę do potrzeb dzisiejszego klienta.

– Galerie handlowe to już nie tylko zakupy, ale usługi, gastronomia i rozrywka, które stają się coraz istotniejszymi elementami ich działalności – podkreśla ekspert PRCH.

Z danych zebranych przez analityków tej organizacji wynika, że obecnie w budowie znajduje się ponad 635 tys. mkw. centrów handlowych, z czego 16 proc. stanowią rozbudowy istniejących projektów handlowo-rozrywkowych.

W 2017 roku w kraju może powstać ponad 470 tys. mkw. powierzchni handlowej w 21 galeriach. Ponad trzy czwarte budowanej powierzchni będzie oddane do użytku mieszkańców największych aglomeracji. Wielkie projekty rosną dziś w Warszawie (Galeria Młociny), Wrocławiu (Wroclavia), Gdańsku (Forum), w Krakowie (Serenada) czy w Katowicach (Galeria Libero).

Dobre prognozy

Analitycy Colliers International przewidują, że wydatki sektorze handlowym w UE zwiększą się w 2017 roku o 2,2 w stosunku do poprzedniego roku. W Polsce również. Ale i ubiegły rok był dobry dla naszego rynku.

– Najwyższy wzrost sprzedaży zanotowaliśmy w 2016 roku w Luksemburgu (14 proc.), w Rumunii (13,3 proc.), na Litwie (6,7 proc.), w Polsce (6,4 proc.) i w Wielkiej Brytanii (5,5 proc). Poza obszarem UE największy wzrost był w Serbii (7,1 proc.) i w Turcji (4,4 proc.). Natomiast w Rosji obserwowaliśmy dalszy spadek (-4,6 proc.) – podają analitycy Colliers International.

