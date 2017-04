Nowe technologie w galeriach

W Polsce centra handlowe obejmują już obszar 9,5 mln metrów kwadratowych.

Galeria Młociny – nowe centrum handlowe w Warszawie, niedawno zmieniła właściciela.

W Polsce jest dziś ponad 13,4 mln handlowych metrów, z czego centra handlowe mają 9,5 mln mkw., a parki i wielkopowierzchniowe magazyny handlowe oraz centra wyprzedażowe – łącznie 3,9 mln mkw. – wyliczają analitycy firmy JLL.

I mimo obaw o to, czy będzie można handlować w niedziele i jak wpłyną na biznes nowe podatki, powstają kolejne obiekty handlowe. Będą jednak oferować więcej niż sklepy, starając się zatrzymać klienta nowymi technologiami.

Przedsmak już jest

– W ciągu pierwszych trzech miesięcy tego roku rynek wzbogacił się zaledwie o 36,8 tys. mkw., ale to tylko przedsmak tego, co nas czeka w nadchodzących miesiącach. Jeśli plany deweloperów zostaną zrealizowane w terminie, to w 2017 r. rynek handlowy może urosnąć nawet o 511 tys. mkw., w tym ok. 388 tys. mkw. w ramach centrów handlowych – wymienia Joanna Tomczyk, analityk rynku w JLL.

W I kwartale 2017 r. ukończone zostały rozbudowy takich obiektów jak Auchan Hetmańska w Białymstoku czy Galeria Wnętrz City Meble w Gdańsku. Powstały też dwa wielkopowierzchniowe magazyny handlowe – Leroy Merlin w Bełchatowie i Agata Meble w Rzeszowie.

– Na koniec marca 591 tys. mkw. powierzchni w ramach tylko centrów handlowych było w budowie, z czego ponad 79 proc. w głównych aglomeracjach. Łącznie w Polsce powstaje obecnie ponad 650 tys. mkw. powierzchni w ramach różnych formatów handlowych – dodaje Joanna Tomczyk.

Pomysł na klienta

I inwestorzy, i doradcy podkreślają, że klienci galerii są coraz bardziej wymagający. – Konkurencja powoduje, że modernizacja, rozbudowa, rozwój oferty handlowej, rozrywkowej i gastronomicznej czy wprowadzanie nowych rozwiązań technologicznych to trend, który będzie się utrzymywał w nadchodzących latach – podkreśla Anna Wysocka, dyrektor działu wynajmu powierzchni handlowych w JLL.

Przemysław Wasiluk, zastępca dyrektora, ekspert działu zarządzania nieruchomościami w CBRE, zwraca uwagę, że przestrzeń centrów handlowych stała się ważnym ośrodkiem życia społecznego.

– Dlatego konieczne jest kreowanie doświadczeń pozazakupowych dla klientów. Głównymi celami dla implementowania nowoczesnych technologii w codziennym funkcjonowaniu galerii oraz wykorzystywania nowych mediów jest przywiązanie konsumenta do marki centrum handlowego, a w dłuższej perspektywie wypracowanie przewagi konkurencyjnej i wyróżnienie się na tle konkurencji – uważa ekspert CBRE.

Opowiada, że centra handlowe coraz chętniej decydują się na wdrażanie nowych technologii w celach marketingowych. Jednym z popularnych rozwiązań jest montowanie ekranów LED w galeriach w celu zaprezentowania aktualnej oferty.

– Tworzone są aplikacje mobilne, przedstawiające obecnie obowiązujące rabaty, oferty specjalne oraz kupony promocyjne, które mają zachęcić konsumentów do odwiedzenia konkretnego centrum handlowego – mówi Przemysław Wasiluk.

Standardem są też aplikacje, które na podstawie poprzednich decyzji zakupowych klienta przygotowują spersonalizowaną ofertę lub wyznaczają najkrótszą drogę do danego centrum handlowego. – Stosowanie funkcji geolokalizacji w aplikacjach pozwala na to, aby klient, który kieruje się do danego centrum, otrzymywał z aplikacji innej galerii handlowej pełen pakiet ofert i promocji, tak aby mógł świadomie podjąć decyzję o wyborze obiektu, w którym znajdzie najlepszą dla siebie ofertę – dodaje ekspert CBRE.

