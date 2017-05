Rower zamiast krzesła, pokój drzemki

Bez czego nowoczesna siedziba firmy nie może się obejść.

Wnętrza nowego biura firmy Opera Software we Wrocławiu.

Ponad połowa pracowników polskich przedsiębiorstw odczuwa w ciągu dnia znużenie i senność, a 60 proc. czuje zmęczenie i niewyspanie tuż po przebudzeniu – to wyniki raportu przygotowanego przez firmę Human Power we współpracy z Aon Hewitt, Grupą Pracuj, Kinnarps Polska oraz Polskim Stowarzyszeniem Zarządzania Kadrami. – Czy tego chcemy czy nie, nowe technologie z roku na rok zwiększają nasze tempo pracy: wykonujemy coraz więcej zadań, staramy się je robić jednocześnie i to w krótkim czasie. Okazuje się jednak, że w świecie rosnących oczekiwań sposób, w jaki pracuje większość z nas, staje się coraz mniej efektywny i coraz bardziej sprzeczny z naszą biologią – mówi Małgorzata Czernecka, prezes Human Power.

Jej zdaniem kluczowe staje się zatem pytanie: jak organizacje mogą wspierać pracowników w pełnym wykorzystaniu ich własnego potencjału? Jakie znaczenie ma w tym przypadku biurowa rewolucja? CBRE proponuje wprowadzenie do biur koncepcji wellness, która nie dotyczy tylko aranżacji przestrzeni.

– Wellness to nowy, holistyczny sposób patrzenia na przedsiębiorstwo, w którym pracownicy są postrzegani jako najcenniejszy zasób. Ponieważ praca przestała być jedynie źródłem utrzymania i spędzamy w niej coraz więcej czasu, ważne jest, aby aranżacje wnętrz wspierały zdrowy styl życia – podkreśla Karina Kreja, dyrektor w CBRE. – Produktywność i zadowolenie pracowników są kluczowe dla sukcesu firmy, a wellness przesuwa się coraz wyżej na liście priorytetów organizacji.

Aplikacja zarządzi

Bez czego nowoczesne biuro nie może się dziś obejść? Jakie wyzwania stoją przed pracodawcami, a także agentami i projektantami? – Jesteśmy świadkami niesamowitych zmian w sferze socjalnej, kulturowej i organizacyjnej. Technologia determinuje, jak i gdzie pracujemy, oraz pozwala nam monitorować, analizować i badać na bieżąco środowisko pracy – mówi Tomasz Trzósło, dyrektor zarządzający JLL w Polsce.

Z prognoz tej firmy wynika, że biura staną się miejscem wspólnego działania dla pracowników, dostawców usług, pracowników czasowych, partnerów biznesowych i zewnętrznych doradców. Natomiast akceleratory przedsiębiorczości, inkubatory biznesu oraz przestrzenie do rozwoju innowacyjności staną się częścią strategii nieruchomościowych firm.

Rzeczywistość wirtualna i rozszerzona będzie powszechna, a projektowanie biur będzie oparte na analizie doświadczeń użytkowników.

– Wzrośnie liczba miejsc do coworkingu i elastycznych biur oraz tzw. liquid spaces, czyli przestrzeni wspólnej dla firm, startupów, mikrobiznesu i freelancerów – przewiduje Anna Bartoszewicz-Wnuk, dyrektor Działu Workplace Advisory w JLL.

Także Maciej Markowski, dyrektor Workplace Strategy na Europę Środkowo-Wschodnią w Cushman & Wakefield, zwraca uwagę, jak znacząco funkcja biura już się zmieniła. – Dawniej było to miejsce, które zapewniało dostęp do najnowszych technologii, sprzętu, materiałów oraz danych. Dziś laptop pozwala pracować zdalnie, a bazy danych mogą być cyfrowe. Głównym powodem, dla którego warto dziś przyjść do biura, jest współpraca z innymi osobami. Nic nie pozwala tak skutecznie budować zaufania i poczucia wspólnoty, jak przebywanie z innymi ludźmi. Nawet najlepsza platforma e-learningowa i system szkoleń nie zastąpią nauki od innych czy spontanicznej wymiany wiedzy, tzw. konstruktywnego podsłuchiwania – podkreśla Markowski.

Opowiada, że firmy starają się dopasować biura do potrzeb pracowników, wykorzystując internet rzeczy. – Dzięki sensorom środowisko pracy staje się bardziej ergonomiczne. W Polsce już działają firmy oferujące takie rozwiązania. Na przykład iNotify wyposaża pracowników w tokeny umożliwiające analizę wykorzystania przestrzeni w biurze oraz komunikacji między zespołami. Dane te pozwalają architektom i firmom zajmującym się tworzeniem przestrzeni biurowych na przygotowanie spersonalizowanych rozwiązań – mówi ekspert C&W. – SpaceOS np. zmienia smartfony pracowników w piloty do biura umożliwiające – wyłącznie przy użyciu jednej aplikacji – płynną rezerwację sal, zamówienie posiłku, zapłacenie za kawę, znajdowanie osób w firmie, kontrolę dostępu i zgłaszanie usterek administracji budynku - dodaje.

Na rowerze przy biurku

Jerzy Woźniak z pracowni mode:lina architekci, który projektował niedawno siedzibę firmy z branży IT – Opera Software – we Wrocławiu, podkreśla, że forma wnętrz powinna być wynikiem zachowań użytkowników.

– Odwiedziliśmy stare biuro Opera Software, aby dokładnie przyjrzeć się ich pracy. Rozmawialiśmy z menedżerami i pracownikami, dzięki czemu wiedzieliśmy, które rozwiązania się sprawdzają - mówi Jerzy Woźniak.

Dodaje, że biuro jest przyjazne wtedy, kiedy użytkownicy czują się w nim dobrze. – W biurach dużo się rozmawia, dlatego musi być w nich wiele przestrzeni zapewniających prywatność w wyciszonych budkach telefonicznych, ale także różnej wielkości sal konferencyjnych. Bardzo ważnym pomieszczeniem, które niestety często jest pomijane, jest nap room – czyli pokój drzemki, gdzie można odpocząć i zebrać myśli – mówi Jerzy Woźniak.

Jego zdaniem warto też pomyśleć o nietypowym sposobie pracy – na stojąco lub na ruchomej bieżni. – Przecież niektórym lepiej się myśli, gdy są w ruchu. Inni pracują nawet na rowerze. Są już biura w Polsce, które idą w tym kierunku – opowiada Jerzy Woźniak.

Również Zuzanna Mikołajczyk, członek zarządu Mikomax Smart Office, mówi o tym, że zyskują na popularności biurka typu sit and stand. – W Polsce coraz więcej firm wyposaża siedziby w takie rozwiązania. Wzorem są kraje skandynawskie, gdzie pojawiają się już regulacje prawne, które wymagają od pracodawców wprowadzania mebli umożliwiających zmianę pozycji – opowiada.

Dodaje też, że coraz bardziej liczą się aplikacje, które wspierają pracowników. – Na przykład mają oni dostęp do aplikacji zarządzających biurem, które umożliwiają rezerwowanie salek, miejsc parkingowych dla gości, zamówienie kawy czy ustawienie klimatyzacji – mówi ekspertka Mikomax Smart Office.

