Kolejne osiedla rosną w stolicy

Deweloperzy są w natarciu – tak sytuację na warszawskim rynku oceniają eksperci.

źródło: mat. inwestora Inwestycja Epique – nowe osiedle firmy Bouygues Immobilier Polska na warszawskich Bielanach +zobacz więcej

Deweloperzy są w natarciu – tak sytuację na warszawskim rynku ocenia Tomasz Kołodziejczyk, analityk redNet Property Group. – Starają się wprowadzić do oferty maksymalną liczbę inwestycji. Najwięcej, bo 60 proc., to segment popularny, najbardziej poszukiwany przez klientów. Wysypu inwestycji spodziewa się także Marcin Uryga, analityk firmy Emmerson Realty. – W pierwszym kwartale na warszawski rynek trafiło ponad 60 inwestycji – były to m.in. kolejne etapy dużych osiedli – podaje Marcin Uryga. Według niego jest szansa, że w tym roku deweloperzy pobiją rekord rozpoczynanych budów. – Prawdopodobieństwo zwiększa bardzo mocny początek roku – wyjaśnia.

Nie schodzą z budów

Także Tomasz Kołodziejczyk ocenia, że kolejny rekord jest możliwy. – W 2016 roku w całej Polsce rozpoczęto budowę ponad 85 tys. mieszkań. Szacujemy, że w tym roku będzie to ok. 100 tys. lokali – mówi analityk. – W Warszawie deweloperzy rozpoczęli w ubiegłym roku budowę ponad 21 tys. mieszkań. W tym roku liczba ta może sięgnąć 25 tys.

Z danych redNetu wynika, że w pierwszym kwartale tego roku na warszawski rynek trafiło ponad 5,5 tys. mieszkań. – Wśród najciekawszych inwestycji można wymienić kameralne projekty Linde Residence firmy Bouygues Immobilier z 45 mieszkaniami i Rezydencję Niska firmy Unimax Development z 19 lokalami – wskazuje Kołodziejczyk.

Marcin Uryga dodaje, że w ostatnich tygodniach w ofercie znalazły się kolejne etapy osiedli Miasto Wola (Dantex), Żoliborz Artystyczny (Dom Development), Bliskie Bemowo (Grupo Lar). – Całkiem nową inwestycją ma być osiedle przy al. Prymasa Tysiąclecia (PHN) – opowiada analityk, zwracając uwagę, że deweloperzy intensywnie szukają ziemi pod kolejne inwestycje. – Atrakcyjnych gruntów zaczyna jednak brakować – zauważa Uryga.

O problemach z działkami mówi też Tomasz Kołodziejczyk. – Wygrywają ci deweloperzy, którzy mogą się poszczycić dużym bankiem ziemi – mówi ekspert.

Sławomir Horbaczewski, ekspert rynku nieruchomości, komentuje, że dobra passa deweloperów trwa. – Niewykluczone, że ten rok przyniesie kolejne rekordowe wyniki, tym bardziej że firmy nie widzą realnych przesłanek do ograniczania liczby inwestycji – wyjaśnia. – Warszawa jest liderem pod względem wprowadzania nowych mieszkań do oferty. Popyt na lokale wciąż jest bardzo duży. Generują go niskie stopy procentowe i dobra sytuacja na rynku pracy. Rynek pierwotny przyciąga inwestorów gotówkowych.

Według Sławomira Horbaczewskiego do nasycenia rynku mieszkaniowego droga daleka. – Ceny utrzymują się na stabilnym poziomie, choć w nadchodzących latach będą stopniowo rosnąć – ocenia.

Europejski ewenement

Nowe inwestycje w Warszawie przygotowuje m.in. Bouygues Immobilier Polska (BIP). Francuski deweloper wybuduje mieszkania na Bielanach, Białołęce i Pradze. – W maju rozpoczęliśmy przedsprzedaż mieszkań w bielańskiej inwestycji Epique – mówi Krzysztof Foder, dyrektor ds. sprzedaży w BIP. – Wkrótce rozpoczniemy przedsprzedaż osiedla Rodzinnego i Atelier Praga – zapowiada. Potwierdza, że popyt na mieszkania nie słabnie. – 30 proc. mieszkań na naszych osiedlach znajduje nabywców jeszcze w przedsprzedaży – podaje dyrektor.

Dodaje, że ceny utrzymują się na stabilnym poziomie. – To ewenement na skalę europejską, gdzie duży popyt idzie w parze ze wzrostem cen – zwraca uwagę Krzysztof Foder. – Jeśli nie dojdzie do istotnych zmian społeczno-gospodarczych, to zawirowań na rynku raczej nie będzie – ocenia.

Ewa Przeździecka, dyrektor ds. sprzedaży w Unidevelopment, zwraca uwagę, że rekordowy pod względem liczby mieszkań wprowadzanych do oferty był czwarty kwartał ubiegłego roku. – Wielu deweloperów przyspieszyło premiery kolejnych osiedli, aby umożliwić klientom wykorzystanie pieniędzy z „MdM" – przypomina. – Wskutek tego przyspieszenia, szczególnie w Warszawie, liczba ofert, które trafiły na rynek na początku tego roku, była już znacznie mniejsza. Nie wiąże się to z ograniczeniem działalności deweloperów. Stabilna sytuacja wciąż sprzyja rozpoczynaniu kolejnych inwestycji, choć oczywiście bicie nowych rekordów nie może trwać wiecznie – zastrzega.

W drugim kwartale tego roku Unidevelopment wprowadził do oferty inwestycję Ursa Park (etap I). Mieszkania przy ul. Hennela w Ursusie mają być gotowe w czwartym kwartale 2018 roku. Ceny zaczynają się od 5,8 tys. zł za mkw. Jak mówi Ewa Przeździecka, jej firma stale poszukuje gruntów. – Pod koniec ubiegłego roku kupiliśmy niezabudowany teren przy ul. Marywilskiej. Na ok. 13 tys. mkw. planujemy budowę mieszkań, lokali użytkowych i garażu podziemnego – zapowiada dyrektor.

Działek pod kolejne inwestycje szuka w Warszawie także Budimex Nieruchomości. – Warszawa to największy rynek. Dążymy, aby nasza oferta była atrakcyjna i różnorodna – mówi Andrzej Miś, rzecznik spółki. – Planujemy inwestycje m.in. na Bemowie, Woli, Mokotowie. W tym roku Budimex będzie rozbudowywał osiedle Wiślany Mokotów w rejonie ul. Bluszczańskiej.– Planujemy także rozpoczęcie sprzedaży mieszkań przy ul. Mangalia na Stegnach. Przygotowujemy także inwestycję na Bemowie – mówi Andrzej Miś. ©℗

