Na rynku hal nieustający boom

Rekordowy popyt na powierzchnie przemysłowe i logistyczne.

źródło: materiały prasowe Logistic & Business Park Bydgoszcz – nowoczesny park magazynowy. +zobacz więcej

Rekordy padają nie tylko na rynku mieszkaniowym, kredytowym i biurowym. O sukcesie mogą mówić także deweloperzy budujący hale. – W pierwszym kwartale tego roku odnotowaliśmy rekordowy popyt na nowoczesne powierzchnie magazynowe. W tym czasie podpisano 120 umów najmu 925 tys. mkw., co oznacza 45-proc. wzrost w porównaniu z wynikiem z analogicznego czasu poprzedniego roku – podaje Adrian Seeman, konsultant w dziale powierzchni przemysłowych i logistycznych Cushman & Wakefield. Renata Osiecka, ekspert AXI IMMO, dopowiada, że jest to najlepszy kwartalny wynik w historii nowoczesnego rynku magazynowego w Polsce. – Wskaźniki produkcji i eksportu są dobre, co skłania najemców do inwestowania w nowe fabryki i centra logistyczne – komentuje.

Śląsk i Warszawa

Jak podaje AXI IMMO, najwięcej powierzchni zostało wynajętych w regionie Górnego Śląska i Zagłębia. – O wyniku zadecydowała umowa firmy Amazon na 135 tys. mkw. powierzchni w Sosnowcu – wskazuje Renata Osiecka. – W całym regionie wynajęto w sumie 330 tys. mkw., podczas gdy w Warszawie – 198 tys. mkw., a we Wrocławiu – 140 tys. mkw. Po wyłączeniu dużych transakcji (powyżej 40 tys. mkw.), średnia powierzchnia wynajmowanego w Polsce modułu to 4,5 tys. mkw.

Na rynek trafiają kolejne magazynowe metry. Od stycznia do marca deweloperzy ukończyli inwestycje o łącznej powierzchni niemal 533 tys. mkw. Całkowita podaż powierzchni magazynowej klasy A w pierwszym kwartale wzrosła w Polsce do ponad 11,6 mln mkw. – podaje Cushman & Wakefield. Najwięcej magazynów powstało w rejonie Bydgoszczy i Torunia (104 tys. mkw.), w Polsce centralnej (91 tys. mkw.), w regionie Poznania (84 tys. mkw.) oraz na Górnym Śląsku (62 tys. mkw.)

Z analiz AXI IMMO wynika zaś, że najwięcej nowej powierzchni dostarczyła firma Panattoni – 14 projektów przyniosło ponad 300 tys. mkw. Ponad połowa nowo powstałych obiektów to inwestycje typu BTS, czyli obiekty budowane dla konkretnego najemcy.

– Wśród największych obiektów, które oddano do użytku w tym roku są inwestycje BTS dla sieci Kaufland (45,6 tys. mkw.) i Carrefour (38 tys. mkw.) w Bydgoszczy, BTS dla IFA Rotorion (34 tys. mkw.) w Ujeździe – wszystkie zrealizowane przez Panattoni. 42,2 tys. mkw. dla firmy Meble Agata w Piotrkowie Trybunalskim wybudowała firma Prologis – podaje Renata Osiecka.

W budowie jest 1,4 mln mkw. hal. Jak informują eksperci C&W, w pierwszym kwartale rozpoczęto budowę ok. 490 tys. mkw. Tyle magazynowych metrów powstaje w 17 obiektach. Deweloperzy budują najwięcej w okolicach Warszawy (365 tys. mkw., 11 projektów). Dużo buduje się także w Szczecinie (291 tys. mkw. – Amazon, Zalando), na Górnym Śląsku (235 tys. mkw., sześć projektów) i w regionie Poznania (178 tys. mkw., sześć projektów).

Jak zauważa Aleksander Kuźniewski, wicedyrektor działu wynajmu powierzchni przemysłowo – logistycznych w CBRE, ok. 30 proc. wynajmowanej powierzchni magazynowej przypada na operatorów logistycznych.

– Większość firm logistycznych specjalizuje się w takich branżach jak farmacja, elektronika czy motoryzacja – mówi Kuźniewski. – Stały i dynamiczny rozwój handlu elektronicznego stawia przed operatorami logistycznymi coraz to nowe wymagania. Chodzi m.in. o czas doręczania towaru odbiorcom. Wzrost e-commerce szacowany na 12–15 proc. to kilkaset dodatkowych przesyłek więcej, co wpływa na zainteresowanie powierzchniami magazynowymi.

Dobre perspektywy

– Rosnąca dynamika wzrostu gospodarczego, niskie i stabilne czynsze oraz nowe inwestycje drogowe utrzymują popyt na powierzchnie produkcyjne i logistyczne na wysokim poziomie – komentuje Tom Listowski, dyrektor działu powierzchni przemysłowych i logistycznych w Polsce oraz relacji z klientami korporacyjnymi na Europę Środkowo-Wschodnią firmy Cushman & Wakefield. – Aktywne są zarówno firmy obecne już na rynku, które decydują się na powiększenie lub konsolidację powierzchni magazynowej, jak również nowe podmioty, które wybierają Polskę ze względu na atrakcyjne warunki prowadzenia działalności gospodarczej. Strategiczna lokalizacja na przecięciu głównych szlaków transportowych Europy w połączeniu z dynamicznym rozwojem branży e-commerce dają dodatkowy impuls dla rozwoju sektora magazynowego.

Renata Osiecka ocenia, że druga połowa roku na rynku magazynów zapowiada się bardzo dobrze. – W ostatnich miesiącach podpisano duże umowy najmu, na ponad 50 tys. mkw. – wyjaśnia. – Ze względu na siłę przyciągania, lokalizację w skali makro, wielkość rynku wewnętrznego, najwięcej nowej powierzchni powstanie na głównych rynkach. Wyjątkami mogą być pojedyncze inwestycje takie jak dla firm Amazon, Zalando czy H&M, gdzie poza lokalizacją obiektu liczy się dostęp do pracowników i koszty pracy.

"Rzeczpospolita"