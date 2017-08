Biura dla najlepszych pracowników

Chcesz mnie zatrudnić? Pokaż mi swoje biuro.

źródło: materiały prasowe Letnie lekcje jogi są organizowane na placu między budynkami Empark Mokotów Business Park w Warszawie. +zobacz więcej

Mateusz Laskowski, członek zarządu firmy projektowo-wykonawczej Forbis Group, przyznaje, że przestrzeń biurowa buduje wizerunek pracodawcy i wspiera rekrutację. – Dobrze zaprojektowane biuro pozwala się wyróżnić, podkreślić wyjątkowość firmy – mówi. – Zapotrzebowanie na wykwalifikowane kadry rośnie. Aby skusić najlepszych, nie wystarczy już wysoka pensja.

Mateusz Laskowski twierdzi, że o atrakcyjności biura nie stanowi jedynie prestiżowa lokalizacja czy aranżacja. – Jeden pracownik będzie się czuł lepiej w kreatywnej, kolorowej przestrzeni, innym skupienie ułatwia prosty, oszczędny design – wyjaśnia. – Najważniejsze, by projekt był dopasowany do charakteru firmy – jej wartości, misji, stylu pracy. Wtedy przyciągnie pracowników, którzy stworzą skuteczny zespół. Równie ważna jest funkcjonalność biura. Dotyczy to także części wspólnych, które sprzyjają integracji.

Mecz w strefie relaksu

Maciej Markowski, dyrektor Workplace Strategy na Europę Środkowo-Wschodnią w dziale Globalnej Obsługi Najemców w Cushman & Wakefield, ocenia, że pracownicy coraz większą wagę przywiązują do lokalizacji, jakości i funkcjonalność biura. – 93 proc. przebadanych studentów szkoły biznesowej ESSEC w Paryżu nie chce pracować w tradycyjnym biurze, a 87 proc. poszukuje pracy w centrum miasta – wskazuje najnowsze trendy Markowski.

Lepiej zmodernizować biuro niż zaoferować wyższe pensje? – W firmach z niskim wynagrodzeniem lepiej będzie je podnieść – zastrzega ekspert Cushman & Wakefield. – W przedsiębiorstwach, w których zarabia się bardzo dobrze, a o pracowników jest trudniej, warto zainwestować w polepszenie jakości przestrzeni. Aby pracownicy postrzegali biuro jako nowoczesne i atrakcyjne, nie wystarczą już strefy relaksu, w których można odpocząć na kanapach, obejrzeć mecz, pograć na konsoli czy posłuchać muzyki. Nie wystarczą już także specjalne przestrzenie do pracy zespołowej – zastrzega. Pracownicy oczekują wysokiej jakości wyposażenia dopasowanego do ich potrzeb. – To na przykład biurka o regulowanej wysokości umożliwiające pracę nie tylko na siedząco, dostęp do najnowszych technologii i zaawansowanego sprzętu elektronicznego. To także aranżacja zgodna z najnowszymi trendami, np. biophilic design – wskazuje ekspert. Oznacza to, że budynki mają być „blisko natury", np. przez wykorzystanie ekotechnologii.

Budowanie marki

Zuzanna Mikołajczyk, dyrektor ds. handlu w Mikomax Smart Office, nie ma wątpliwości, że jesteśmy świadkami dużych zmian w podejściu do przestrzeni biurowej. – Rosnąca konkurencja na rynku pracy i rywalizacja o najlepszych specjalistów sprawiają, że przyjazne i atrakcyjne biuro jest jednym z ważniejszych kryteriów branych pod uwagę przy wyborze firmy – potwierdza. – Pracownicy często chcą zobaczyć przyszłe miejsce pracy. To element budowania marki pracodawcy już na etapie rekrutacji. W wybór siedziby firmy coraz częściej angażują się działy HR. Biuro przestaje być tylko miejscem, w którym wykonuje się zadania służbowe, a staje się narzędziem wspierającym cele biznesowe przedsiębiorstwa.

Joga, kino, nap room

Magdalena Kowalewska, ekspert firmy deweloperskiej Immofinanz, jest przekonana, że atrakcyjna powierzchnia biurowa pozwala przyciągnąć i zatrzymać dobrych pracowników. – Szczególnie dla młodych ludzi liczy się coś więcej niż dobre wynagrodzenie. Chcą pracować w ciekawym otoczeniu. Kiedy potencjalnym najemcom pokazujemy powierzchnie, w ich zespole jest często także osoba z działu HR – opowiada. Immofinanz np. w Niemczech buduje nową siedzibę główną dla Trivago. – Firma już na wstępie zapowiedziała, że kompleks ma przyciągać największe talenty z całego świata. Ludzie reprezentujący kilkadziesiąt narodowości w nowym miejscu pracy muszą się czuć komfortowo – podkreśla.

W Warszawie, na placu między budynkami Immofinanz – Empark Mokotów Business Park – są organizowane lekcje jogi. Są też letnie pokazy filmów i festiwale food trucków. W ubiegłym roku spółka Immofinanz wprowadziła na rynek biurową markę myhive. Biur myhive jest w Warszawie sześć. W budynkach są kawiarnie, sklepy, siłownie. Lobby przypomina przestrzeń hotelową. – W budynku myhive w Wiedniu jest jeszcze pokój relaksu, tzw. nap room – opowiada dyrektor Kowalewska.

Współczesne obiekty stają się wielofunkcyjne. Na tę wielofunkcyjność nowych inwestycji wskazywał Robert Moritz, prezes Alty, jeden z uczestników organizowanej przez „Rzeczpospolitą" konferencji Real Estate Impactor. Według niego pracownicy chcą mieć blisko m.in. punkty handlowe i tereny rekreacyjne.

Grupa Capital Park, jak mówi Kinga Nowakowska, członek zarządu, opracowała koncepcję „biuro plus". – Stawiamy na najlepszą architekturę, ekologię, zrównoważony rozwój – wylicza. – Ważne są także promocja sportu i aktywności fizycznej, sztuka i kultura oraz szeroki wachlarz usług.

Staramy się dostarczyć naszym najemcom jak najszerszą ofertę punktów usługowo-handlowych – podkreśla. W Eurocentrum Office Complex w Al. Jerozolimskich w Warszawie najemcy mogą np. skorzystać z obsługi konsjerża. – W Royal Wilanów uruchomiliśmy aplikację mobilną, dzięki której można się zapoznać z ofertą obiektu oraz sprawdzić, jak spędzić czas po pracy – opowiada przedstawicielka Capital Park. – Nowością jest usługa 4Mobility, dająca możliwość wypożyczenia samochodu na minuty.

"Rzeczpospolita"