Wieże rosną w Warszawie

Obok wysokich biurowców deweloperzy budują mieszkaniowe drapacze chmur.

źródło: Materiały Inwestora Aura Sky – wieżowiec na warszawskiej Pradze będzie miał 85 m wysokości +zobacz więcej

Po 30 pięter będą miały dwa mieszkalne wieżowce, które przy ul. Prostej w Warszawie, tuż przy stacji metra, wybuduje Grupa Asbud. Raied Tanous, dyrektor zarządzający firmą, zapowiada, że w 95-metrowych budynkach znajdzie się 900 mieszkań. Najmniejsze mają mieć 30 mkw. Deweloper planuje też duże luksusowe penthouse'y.

Na apartamenty trzeba będzie jednak poczekać. Firma dopiero kupiła działkę pod inwestycję. Budowa, podzielona na dwa etapy, zacznie się mniej więcej za rok. Każda z wież będzie powstawać ok. dwóch lat. – Ceny mieszkań powinny być niższe niż w wieżach w ścisłym centrum Warszawy – zapowiada Raied Tanous. Kolejną dużą inwestycję – Central Garden – Grupa Asbud planuje niedaleko warszawskiego centrum handlowego Arkadia. Szczegółów firma na razie nie podaje. – Wieże na rynku mieszkaniowym to wciąż nowość – ocenia Raied Tanous. – Zakładamy, że zaproponowane przez nas powierzchnie i ceny przyciągną więcej klientów niż lokale w wybudowanych do tej pory wieżowcach.

Amatorzy wysokości

Od kilku lat do budowy 47-kondygnacyjnej wieży przy ul. Grzybowskiej w Warszawie, w sąsiedztwie hotelu Hilton i wysokościowców Platinum Towers, przymierza się firma deweloperska Atlas Estates. Jak mówi Marcin Liberski, dyrektor sprzedaży, jego firma czeka na pozwolenie na budowę. Planowana wieża ma mieć 165 m wysokości. – Zaoferujemy mieszkania o zróżnicowanej powierzchni, ale na razie jest za wcześnie, by mówić o liczbie lokali, ich strukturze, cenach – mówi dyrektor Liberski.

Także na Woli inwestuje firma Marvipol. Jak opowiada Mariusz Poławski, dyrektor zarządzający segmentem deweloperskim w Marvipolu, pomiędzy ul. Grzybowską, Żelazną, Łucką a Wronią firma planuje 29-kondygnacyjną wieżę. Niższa część bryły wysokością ma nawiązywać do okolicznych kamienic. – Całkowita powierzchnia użytkowa wyniesie ok. 25 tys. mkw. – podaje Mariusz Poławski. – Na niższych kondygnacjach budynku planujemy m.in. miniapartamenty o powierzchni od 27 mkw. To idealne lokale na wynajem. Będą też przestronne wnętrza z widokiem na panoramę Warszawy – opowiada.

Mieszkania na najwyższych piętrach będą miały osobne windy wyłącznie do dyspozycji mieszkańców. Na dole deweloper przewidział lokale usługowe i gastronomiczne. Będzie też dwupoziomowa powierzchnia coworkingowa i trzypoziomowy parking.

Wysoko buduje się też po prawej stronie Wisły. 85 m wysokości, czyli 25 pięter, osiągnie wieżowiec budowany u zbiegu ul. Ostrobramskiej i Rodziewiczówny przez spółkę Mill-Yon Gdańsk. – Prace budowlane mają się zakończyć pod koniec tego roku – zapowiada Magdalena Grzegorzewska ze spółki Mill-Yon Gdańsks. Ceny lokali (od 39 do 124 mkw.) w tej praskiej wieży wahają się od 6,3 do 9,3 tys. zł za mkw. Grzegorzewska zapewnia, że mieszkania sprzedają się dobrze. – Amatorów pięknych widoków z wysokich pięter nie brakuje – mówi.

Marcin Uryga, analityk firmy doradczej Emmerson Realty, komentuje, że obecna koniunktura sprzyja tego typu inwestycjom. – Miejsc, gdzie można budować tak wysoko, jest jednak niewiele – zwraca uwagę ekspert. – Wysokościowce wymagają też dużych nakładów finansowych. To nie są proste projekty, nie da się ich podzielić na etapy, co utrudnia elastyczne reagowanie na zmieniające się warunki rynkowe. Wieża dostarcza na rynek dużą liczbę lokali w jednym czasie, co oznacza konieczność znalezienia odpowiednio dużej grupy zainteresowanych – tłumaczy.

Najwięcej wież powstaje w Warszawie. Wyżej niż do tej pory zaczynają jednak budować także deweloperzy w innych miastach. W Rzeszowie ruszyła budowa inwestycji Bulwary Park. – Dwa 18-kondygnacyjne budynki oddamy w lutym 2019 r. – zapowiada Anna Jaskot-Zając, kierownik biura sprzedaży spółki Deweloper Apklan. Firma zaplanowała w wieżowcach 331 mieszkań o powierzchni od 23 do 100 mkw. Ceny lokali wahają sie od 5,2 do 7,5 tys. zł za mkw. Za komórkę lokatorską trzeba zapłacić 2,8–3,5 tys. zł. Wieżowce Apklanu będą najwyższymi budynkami mieszkalnymi na Podkarpaciu. Wysokościowce powstaną także w Olsztynie. – W tym mieście rusza budowa kompleksu Centaurus. Wieże będą miały 18 i 19 kondygnacji – wskazuje Marcin Uryga.

Dla inwestorów

Ekspert Emmerson Realty zwraca uwagę, że mieszkania w najwyższych budynkach zwykle są droższe od lokali w niskich blokach. – Z jednej strony mamy wyższe koszty budowy, z drugiej – ambicje inwestora. Takie obiekty mają zazwyczaj oferować nową jakość, nawet jeśli nie w skali miasta, to przynajmniej okolicy – wyjaśnia Marcin Uryga. – Popyt na lokale w wysokich budynkach jest jednak ograniczony. Nie każdy chce mieszkać wysoko.

Tomasz Kołodziejczyk, analityk redNet Property Group, dodaje, że oferta w wieżach jest najczęściej adresowana do niewielkiej, najzamożniejszej grupy nabywców.

– Ceny w luksusowych drapaczach chmur w Warszawie zaczynają się od 25 tys. zł za mkw. – wskazuje Kołodziejczyk. – Najbardziej charakterystyczne wysokie budynki mieszkalne to Cosmopolitan przy placu Grzybowskim i Złota 44 w Warszawie. Równie charakterystyczny jest SkyTower we Wrocławiu. Budynki tego typu powstają w centrach miast, zapewniając łatwy i szybki dostęp do wszystkich ważnych punktów i atrakcji.

Stosunkowo wysokie budynki ma w ofercie Atal. Nie są to jednak luksusowe wieżowce. Jak mówi Mateusz Juroszek, wiceprezes spółki, mieszkania w takich obiektach cieszą się dużym zainteresowaniem. – Realizujemy dwa takie projekty. Pierwszy to Atal Towers w samym centrum Wrocławia, drugi – Atal Baltica Towers w Gdańsku – opowiada. We Wrocławiu deweloper zaplanował obiekt na 17 pięter (część mieszkań na ostatniej kondygnacji ma antresolę na 18. piętrze, ceny: od 6,7 tys. zł za mkw.), w Gdańsku powstają dwa 40-metrowe budynki (13 pięter). Ceny w nadmorskiej inwestycji zaczynają się od 7,2 tys. zł za mkw.

– W Atal Baltica Towers sprzedaż mieszkań rozpoczęła się w kwietniu. Sprzedaliśmy i zarezerwowaliśmy ponad sto lokali – mówi Mateusz Juroszek. – W Atal Towers ze 483 lokali wolnych zostało 36. Wyniki sprzedaży pokazują, że mieszkania w wysokich budynkach są bardzo popularne – podkreśla. Dodaje, że mieszkania w wieżach kupują także inwestorzy. ©℗

"Rzeczpospolita"