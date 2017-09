Mieszkanie od Dudy

Znana marka przyciąga do deweloperskich biur sprzedaży.

źródło: materiał inwestora Morasko Park – inwestycja w Poznaniu powstanie na działce o powierzchni 1,7 ha. Buduje firma kojarzona z branżą mięsną. +zobacz więcej

Deweloperskie marże z najlepszych inwestycji sięgają 40 proc. Nic dziwnego, że mieszkaniówka przyciąga firmy znane z innych branż. Tak było w czasie poprzedniej hossy, kiedy to osiedla budowało np. Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Ogrodniczych w Warszawie. Stołeczna spółka, dysponując ziemią np. przy parkach, mogła kusić prestiżowymi adresami. Dziś w ofercie są mieszkania takich firm, jak Duda Development (wywodzi się z mięsnego holdingu Duda) i Ochnik Development (galanteria skórzana).

Motoryzacja i finanse

– Nowe firmy deweloperskie najczęściej wywodzą się z pokrewnych firm budowlanych – komentuje Jarosław Jędrzyński, ekspert portalu RynekPierwotny.pl. Ale nie zawsze. – Bogacące się i gromadzące nadwyżki kapitału firmy będą poszukiwać możliwości rozwoju czy dywersyfikacji działalności, a biznes deweloperski wydaje się dziś jednym z najbardziej lukratywnych i perspektywicznych – wyjaśnia Jędrzyński.

Na rynku mieszkaniowym i komercyjnym działa Duda Development. – W tym roku spółka przeszła rebranding, zmianę nazwy i rozpoczęła intensywny rozwój – podkreśla Maciej Duda, prezes spółki. – Nie jesteśmy jednak raczkującą firmą. W branży nieruchomości działamy od 1997 roku. Do tej pory zajmowaliśmy się realizacją obiektów handlowych, biurowych, magazynowych, hotelowych i aparthotelowych – opowiada. Teraz Duda chce podbić rynek mieszkaniowy. – Kupiliśmy działki lub wykorzystaliśmy posiadane już tereny, stworzyliśmy projekty osiedli i zabraliśmy się do budowania – mówi prezes Duda.

Duda Development kończy budowę Areny Apartments w poznańskiej dzielnicy Grunwald. W podpoznańskiej gminie Suchy Las rośnie osiedle Nowe Złotniki. Maciej Duda zapowiada kolejne inwestycje. Za chwilę ma ruszyć budowa poznańskiego osiedla domów Morasko Park. Firma planuje też debiut w Łodzi. – Swoją kropkę chcemy postawić także na mapie Zielonej Góry – zapowiada Maciej Duda. – Budowę obiektu mieszkalnego z częścią hotelową oraz handlowo-usługową zaczynamy w przyszłym roku – mówi. Czy znana z innych branż marka pomaga na rynku deweloperskim? – Nasze nazwisko może się kojarzyć z różnymi branżami. Duda Holding działa w wielu obszarach biznesowych. To m.in. motoryzacja (Duda-Cars, diler Mercedes-Benz) czy finanse. W 2007 roku założyliśmy jeden z pierwszych prywatnych funduszy inwestycyjnych na polskim rynku – Opoka TFI – opowiada. Wszystko zaczęło się w 1990 roku, kiedy to Marek Duda, ojciec Macieja, założył Polski Koncern Mięsny Duda. – Sprzedaliśmy go w 2012 roku – przypomina prezes Duda Development.

Ropa i skóry

Nieruchomości są atrakcyjne także dla Grupy Ochnik. – Działamy na tym rynku, jako różne spółki, od 2000 roku – mówi Tomasz Sadłocha, członek zarządu Ochnik Development. – Marka wyłoniła się z grupy nieruchomości Ochnika ponad trzy lata temu.

O mieszkaniowych inwestycjach Ochnika stało się jednak głośniej dopiero teraz, gdy firma wprowadziła na rynek warszawski projekt z wyższej półki Dzielna 64. Lokale są wycenione na 9,9–13 tys. zł za mkw. Firma, wykorzystując popyt na mieszkania na wynajem, buduje też minilokale.

Aparthotel Studio Centrum na ul. Pawiej zaoferuje mieszkania od 13 do 33 mkw. – To oferta skierowana głównie do inwestorów – mówi Sadłocha. – Jeżeli marka kojarzy się klientom z sukcesem, to także na rynku deweloperskim zwróci uwagę i pomoże w rozwinięciu biznesu – ocenia Jarosław Jędrzyński. – Spektakularnym przykładem jest Tacit Investment, budowniczy m.in. apartamentowca Cosmopolitan. Spółkę założyli dwaj biznesmeni, którzy zbili kapitał na handlu ropą i wcześniej nie mieli nic wspólnego z branżą deweloperską. I ten kapitał postanowili zainwestować w budowę ekskluzywnych nieruchomości – opowiada. Według eksperta RynkuPierwotnego.pl dzisiejszej sytuacji nie można porównywać z niekontrolowaną hossą na rynku mieszkaniowym i giełdowym sprzed dekady. – Wtedy ceny mieszkań i kursy akcji deweloperów rosły w zastraszającym tempie. Stanowiło to pokusę dla niektórych spółek giełdowych, które ogłaszając zmianę branży na deweloperską, liczyły bardziej na skokowy spekulacyjny wzrost kursów swoich akcji niż na poważne rozpoczęcie nowej działalności – wspomina. – Dziś trudno wskazać czynnych deweloperów wywodzących się z ówczesnych spekulacyjnych debiutantów.

Marcin Uryga, ekspert Emmerson Realty, potwierdza, że na fali bardzo dobrej koniunktury na rynku pojawili się i wciąż pojawiają się zupełnie nowi gracze. – Skala debiutów będzie jednak stopniowo maleć. Ryzyko wejścia na rynek jest zdecydowanie większe niż dwa lata temu – ocenia. Zauważa, że część takich debiutów jest efektem obrania długofalowej strategii, część zaś jest obliczona na realizację jednej inwestycji. Zazwyczaj chodzi o wykorzystanie gruntu.

– Wypracowana przez lata marka wzmacnia w klientach poczucie bezpieczeństwa – ocenia Uryga. – Oczekują, że gdyby coś poszło nie tak, inwestycję uratuje macierzysta spółka.

"Rzeczpospolita"