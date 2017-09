Domy z drewna od leśnej firmy

Lasy Państwowe planują inwestycje w budynki na wynajem.

źródło: Fotolia Budowa domów w technologii prefabrykowanego szkieletu drewnianego ma być uzupełnieniem rządowego programu Mieszkanie+. +zobacz więcej

Drewniane budynki jedno- i wielorodzinne Lasy Państwowe planują stawiać na zarządzanych przez siebie gruntach. Nieruchomości mają trafić na wolny rynek najmu. Tak zakłada program „Polskie domy drewniane – mieszkaj w zgodzie z naturą". – Inwentaryzujemy grunty nieleśne, które mogą się nadawać pod budownictwo – wyjaśnia Krzysztof Trębski z Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych. – Dopiero po tej inwentaryzacji będziemy mogli ocenić możliwą skalę programu w tym akurat elemencie.

Do Mieszkania+

Budowa domów na wynajem w technologii prefabrykowanego szkieletu drewnianego ma być uzupełnieniem rządowego programu Mieszkanie+. – To rozwiązanie głównie dla obszarów wiejskich, gdzie grunty pod zabudowę są znacznie tańsze i łatwiej dostępne. Budynki z drewna mogą być też alternatywą dla domów powstających w innych techonologiach. Przy podobnych nakładach można osiągnąć wyższy standard – podkreśla Krzysztof Trębski. Nieruchomości będą wynajmowane na zasadach wolnorynkowych.

Ekodomy na wynajem to tylko jedna z odnóg programu. Lasy chcą też promować wykorzystanie drewna w energooszczędnych, nowoczesnych technologiach stosowanych w budynkach użyteczności publicznej, jak szkoły czy przedszkola. Drewno ma być też wykorzystywane przy budowie bloków komunalnych i socjalnych.

Z kolei inwestorzy budujący domy na własnych działkach mają dostawać dopłaty z NFOŚ. – Warunkiem będzie energooszczędność budowanych obiektów i zastosowanie technologii wykorzystujących OZE jako źródło energii elektrycznej, ogrzewania i chłodu – wyjaśnia Trębski. Jedną z grup, do których jest adresowany program, są więc inwestorzy posiadający działki budowlane.

Gotowy program finansowania budownictwa w tzw. drewnianym systemie szkieletowym ma już Bank Ochrony Środowiska. – Program skierowany jest do osób fizycznych, które chcą budować nie tylko oszczędniej, ale także ze zdrowych materiałów – mówi Dariusz Grylak, wiceprezes BOŚ.

Z drewna Lasy Państwowe chcą też budować własne kancelarie. W takiej technologii powstaje już 86 budynków. Od 2019 roku wszystkie obiekty LP będą budowane z drewna.

– Chcemy znieść bariery legislacyjne hamujące rozwój budownictwa drewnianego – zapowiada Krzysztof Trębski. – Nadrzędnym celem programu jest przeciwdziałanie zmianom klimatycznym przez ograniczenie emisji dwutlenku węgla i poprawę efektywności energetycznej – dodaje.

Program, w całości finansowany z funduszu leśnego LP, będzie realizowany w latach 2017–2019.

Muszą być tańsze

Jak branża ocenia pomysł budowania drewnianych domów? Jarosław Jędrzyński, ekspert portalu RynekPierwotny.pl, twierdzi, że trudno to uznać za fanaberię. – Na najbardziej rozwiniętych i najbogatszych globalnych rynkach nieruchomości, jak USA, Kanada, Skandynawia, to podstawowy sposób zaspokajania potrzeb mieszkaniowych – zwraca uwagę. – Budownictwo mieszkaniowe z drewna ma bardzo długą listę zalet. W Polsce mankamentem jest symboliczna różnica w kosztach budowy domów murowanych i drewnianych – mówi. Według Jędrzyńskiego warunkiem wzrostu popularności domów w technologii drewnianej jest obniżenie kosztów ich budowy o co najmniej 20–30 proc. – Na razie furorę zaczynają robić drewniane domy rekreacyjne. Jest więc nadzieja, że trend obejmie także segment budynków całorocznych – ocenia.

Pytany, czy Lasy Państwowe znajdą chętnych na drewniane nieruchomości na wynajem, ekspert RynkuPierwotnego.pl mówi, że o powodzeniu projektu zadecydują dwa czynniki: lokalizacja i stawka najmu.

Podobnie pomysł LP ocenia Jarosław Mikołaj Skoczeń, ekspert Emmerson Realty. – Dobry adres, niska cena. Tylko pod takimi warunkami program się uda – mówi. – Potrzebne będą też wykwalifikowane firmy, które potrafią budować w takiej technologii. Program na pewno nie wywoła rewolucji na rynku nieruchomości i nie odbierze klientów deweloperom. Małgorzata Ostrowska, członek zarządu J.W. Construction Holding, twierdzi, że pewnie znajdzie się grupa nabywców, która podąża za ekotrendami i chce żyć w zgodzie z naturą. Nie będzie to jednak masowy trend. – Przy podejmowaniu decyzji o zakupie domu pod uwagę brane są jakość i rodzaj materiałów. Tymczasem drewno jest postrzegane jako materiał krótkotrwały i podatny na działanie czynników zewnętrznych – mówi Ostrowska.

Także Mateusz Juroszek, wiceprezes spółki Atal, ocenia, że program nie będzie miał wpływu na rynek deweloperski. – Z deklaracji Ministerstwa Środowiska i Lasów Państwowych wynika, że będzie rozwijany w mniejszych miejscowościach, w których nie działają deweloperzy – przypomina.

"Rzeczpospolita"