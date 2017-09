Rynek najmu w rozkwicie

Środkowoeuropejski rynek najmu powierzchni ma się wyjątkowo dobrze.

Przy katowickim Spodku stanie KTW. To jeden z wielu biurowców budowanych poza Warszawą.

Środkowoeuropejski rynek najmu powierzchni ma się wyjątkowo dobrze. Między innymi o jego przyszłości będą dyskutować eksperci w Wiedniu podczas dorocznej imprezy Property Forum. Inwestorzy, deweloperzy, najemcy, samorządowcy i finansiści na jednej scenie dyskusyjnej i w kuluarach będą poruszać ważne dla branży kwestie. W dwudniowym zjeździe weźmie w tym roku udział ponad 1600 uczestników. Property Forum 2017 odbędzie się w Wiedniu 18–19 września. „Rzeczpospolita" jest partnerem tej imprezy.

Dobry klimat inwestycji

Według najnowszego badania światowej organizacji zrzeszającej profesjonalistów związanych z branżą nieruchomości i budownictwa – The Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) nastroje inwestorów pozostają pozytywne we wszystkich krajach Europy Środkowej i Wschodniej. A z ankiet przeprowadzonych wśród międzynarodowych ekspertów wynika, że w najbliższym czasie nastroje na rynku nieruchomości w krajach strefy euro oraz Europy Środkowej i Wschodniej będą coraz lepsze.

Indeks RICS Commercial Property Monitor notuje w II kwartale wzrost w każdym kraju regionu. Węgry nadal osiągają najwyższe wyniki, choć indeks nieco się obniżył od rekordowego poziomu osiągniętego w I kwartale tego roku. Zapotrzebowanie najemców nadal dynamicznie rosło na całym rynku, a dostępność powierzchni pod najem spadała. Prognozy dotyczące wzrostu czynszów pozostały niezmienne w porównaniu z I kwartałem 2017 r. i wyniosły 3,5 proc.

– Nastroje inwestorów odzwierciedlone w badaniu są potwierdzone przez dynamiczny wzrost rynku. Widzimy to na Węgrzech, ale nie tylko. Wskaźniki wzrostu dochodzą do rekordów, natomiast poziom niewynajętych powierzchni pozostaje bardzo niski – wskazuje Noah M. Steinberg, prezes RICS na Węgrzech. Jego zdaniem widać wyraźne ożywienie transakcji inwestycyjnych dotyczących obrotu nieruchomościami międzynarodowymi, a także lokalnymi. – Węgry są atrakcyjnym celem inwestycyjnym, ale wciąż zachowują przewagę konkurencyjną – dodaje.

W II kwartale także czeski rynek odnotował znaczący wzrost. Stały wzrost popytu, szczególnie w sektorze biurowym, znacznie zwiększył oczekiwania dotyczące wysokości czynszów, główne czynsze biurowe i czynsze w handlu detalicznym mają gwałtownie wzrosnąć w nadchodzącym roku. Prognozy dla lokalizacji drugorzędnych pozostają jednak słabsze.

W Bułgarii ponownie odnotowano dobre wyniki, przy czym ze względu na rosnący popyt spotyka się niewielki spadek dostępności. Przewiduje się, że przełoży się to na wzrost wartości najmu we wszystkich obszarach rynku w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Perspektywy wzrostu wynajmu pozostają na najwyższym poziomie w sektorze biurowym.

Tymczasem, w Chorwacji i Rumunii tempo wzrostu jest nieco skromniejsze. W Rumunii dostępność wciąż rośnie, mimo dość silnego wzrostu popytu, co może skutkować podwyższeniem czynszów najmów krótkoterminowych. Ponadto respondenci przewidują, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy czynsze wzrosną w poszczególnych segmentach.

Polska też rośnie

Jak wynika z raportów analitycznych, w pierwszej połowie 2017 r. na głównych rynkach w Polsce wynajęto ponad 720 tys. mkw. biur, o 15 proc. więcej niż rok wcześniej. To półroczny rekord. Z tego ponad 330 tys. wynajęto poza stolicą – to również najlepszy rezultat w historii, o 24 proc. lepszy niż przed rokiem. Deweloperzy oddali w tym czasie 320 tys. mkw. powierzchni, co oznacza spadek o 44 proc. – na Warszawę przypadło 190 tys. Jednocześnie 1,8 mln biur było w budowie (wzrost o 29 proc.), z czego 0,8 mln w stolicy.

Nie brakuje transakcji obejmujących całe budynki, a część inwestorów rezerwuje już miejsce w obiektach dopiero budowanych, bo nie ma możliwości najmu tak dużych powierzchni od ręki. Głównym czynnikiem rozwoju rynku biurowego jest rozbudowywanie struktur centrów usług wspólnych zarówno w branży usług dla biznesu, IT, jak też w bankach.

Wiele firm obecnych już w Polsce powiększa swoje oddziały, wynajmując coraz większe powierzchnie, a kolejne przenoszą tu część swoich usług, korzystając z zasobów wykwalifikowanej siły roboczej, wciąż tańszej niż na Zachodzie, oraz atrakcyjnych czynszów. Pierwsza połowa 2017 r. to także powrót zapytań z sektora publicznego, zarówno z instytucji polskich, jak i międzynarodowych, co dodatkowo napędza podaż.

Polska jest bardzo dobrze postrzegana jako ośrodek dynamicznego rozwoju sektora nieruchomości przez zagranicznych inwestorów, którzy chętnie realizują tu projekty, napędzając koniunkturę.

