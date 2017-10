Sześć pokoi od dewelopera

Jak duże mieszkania oferuje rynek pierwotny.

źródło: Materiały Inwestora Lokal we wrocławskiej inwestycji Nowa Papiernia źródło: Materiały Inwestora Takie dwupoziomowe mieszkania są dostępne na Jagiełły 6 we Wrocławiu +zobacz więcej

Świetna sprzedaż ośmieliła deweloperów do budowy także większych lokali. Ancona Development na wrocławskim osiedlu Jutrzenka oferuje nawet sześciopokojowe mieszkania o powierzchni 115 mkw. Deweloper zaplanował 27 lokali dwupoziomowych. Ich właściciele dostaną też ogródki w pakiecie. Ceny mkw. mieszkań zaczynają się od 5,6 tys. zł.

Jak jednak zastrzega Piotr Seretny, prezes zarządu Ancony, wielopokojowe nieruchomości to rzadkość na rynku. – Cena, koszty wykończenia i utrzymania takich lokali są większe. Mieszkania dwupoziomowe, które łączą zalety domu jednorodzinnego i życia w mieście, stanowią zaledwie kilka procent rynkowej oferty. Proponowane przez nas lokale na dwóch poziomach, z dostępem do ogródka, to nowość na wrocławskim rynku nieruchomości – wyjaśnia.

Namiastka domu z ogródkiem

Seretny dodaje, że duże, wielopokojowe mieszkania najczęściej wybierają rodziny z dziećmi. Inwestorzy kupują zwykle małe, kompaktowe lokale. – Zainteresowanie największymi metrażami będzie jednak rosło. Dlatego każdy liczący się deweloper powinien je mieć w swojej ofercie – mówi prezes Seretny.

Wawel Service duże mieszkania ma w ukończonej inwestycji Apartamenty Sowiniec przy ul. Wiosennej na Woli Justowskiej w Krakowie. Większość to lokale dwupoziomowe z pięcioma pokojami. Dla przykładu, ponad 174-metrowy apartament został wyceniony na 1,2 mln zł (ok. 6,4 tys. zł za mkw.). – Klienci oprócz kuchni, salonu i kilku pokoi chcą mieć także garderobę, pralnię czy pomieszczenie gospodarcze – zauważa Adrian Potoczek, dyrektor ds. sprzedaży w Wawel Service. – Przestronnymi mieszkaniami dwupoziomowymi zazwyczaj interesują się osoby, które w budynku wielorodzinnym chcą stworzyć namiastkę domu, ale nie mają czasu na zajmowanie się ogrodem czy odpowiednim ogrzewaniem nieruchomości – opowiada. I dodaje, że atutem takich mieszkań jest m.in. wydzielenie strefy dziennej od nocnej czy ogólnodostępnej od dziecięcej.

Ale, jak zastrzega Adrian Potoczek, na rynku wciąż dominują dwu- i trzypokojowe mieszkania o powierzchni od 50 do 60 mkw., które kupują najczęściej młode osoby, które dopiero budują swoją zdolność kredytową. – Pięcio- i sześciopokojowe lokale znajdziemy w apartamentowcach i budynkach premium – mówi dyrektor z Wawel Service. – Ich cena jest porównywalna z ceną segmentu lub domu jednorodzinnego, dlatego spora część klientów decyduje się na to drugie rozwiązanie – zauważa.

Soft-loft z pakietem

Duże mieszkania w Warszawie, Poznaniu i Wrocławiu buduje RED Real Estate Development. W każdej inwestycji znajdziemy ok. 100-metrowe lokale z co najmniej pięcioma pokojami. – Takie mieszkania planujemy zwykle na ostatnich piętrach – mówi Teresa Witkowska, dyrektor sprzedaży RED Real Estate Development. – Większość ma dodatkowe tarasy albo balkony – dodaje.

I tak na przykład 102-metrowy lokal w poznańskiej inwestycji Red Park ma dwa balkony. Do 97-metrowego mieszkania przynależy taras o powierzchni 28 mkw. Cena pięciopokojowego mieszkania z aneksem to 661,1 tys. zł. – Przygotowując inwestycję, zawsze bierzemy pod uwagę możliwość budowy większych lokali. Możemy też zaproponować połączenie mieszkań – opowiada Teresa Witkowska. – Na przykład w naszej inwestycji Alpha Park w warszawskim Ursusie sprzedaliśmy lokal o powierzchni 158 mkw., który powstał po połączeniu dwóch i pół mieszkania.

Dyrektor z RED Real Estate Development zwraca też uwagę, że wiele osób zamienia dom za miastem na większy lokal bliżej wielkomiejskich udogodnień. Według Witkowskiej w ostatnich latach bardzo dobrze sprzedają się także wysokie apartamenty mieszczące się w starych kamienicach i byłych fabrykach. – Ich zaletą są niemal nieograniczone możliwości adaptacji przestrzeni, na przykład urządzenie antresoli – mówi dyrektor. – Przykładem jest nasza wrocławska inwestycja Nowa Papiernia. Oferujemy designerskie soft-lofty o podwyższonym standardzie. Na klientów czekają 92-metrowe lokale. Ceny tych mieszkań, oferowanych już z pakietami wykończeniowymi, to 732 tys. zł.

Dwupoziomowe mieszkania znajdziemy także w firmie Bouygues Immobilier Polska. – Proponujemy je we wrocławskich inwestycjach Villa Alouette na zielonym Grabiszynku oraz w rewitalizowanej kamienicy Jagiełły 6 w samym centrum miasta – mówi Krzysztof Foder, dyrektor ds. sprzedaży w firmie BIP. – Lokale znajdują się na ostatnich kondygnacjach. W naszej kameralnej inwestycji Linde Residence na warszawskich Starych Bielanach mamy unikatowe mieszkanie z dwupoziomowym, 123-metrowym tarasem. Apartament ma 114,25 mkw. Cena lokalu już po rabacie wynosi niespełna 1,2 mln zł.

– Pięcio- i sześciopokojowe mieszkania są wciąż raczej uzupełnieniem oferty deweloperów niż jej głównym elementem – komentuje Krzysztof Foder. – Dla wielu klientów liczy się raczej metraż niż liczba pokoi. Co bardzo ważne, pomieszczenia nie mogą być przechodnie. Rodziny, które kupują duże, ponad 80-metrowe mieszkania po jakimś czasie decydują się zamienić je na domy jednorodzinne. ©℗

"Rzeczpospolita"