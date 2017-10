Warszawa na EXPO w Monachium

Warszawa jako hub w regionie Europy Środkowo-Wschodniej - pod takim hasłem stolica zaprezentuje się na targach inwestycyjnych i nieruchomości w Europie - EXPO REAL w Monachium.

źródło: materiały prasowe Przy katowickim Spodku stanie KTW. To jeden z wielu biurowców budowanych poza Warszawą. +zobacz więcej

Podobnie jak podczas poprzednich edycji targów, w trakcie jesiennych wydarzeń w Monachium, Warszawa pokazywana będzie jako miejsce o dużym potencjale inwestycyjnym, ale również oferujące wysoką jakość życia mieszkańców.

Dzięki znakomitej współpracy nie tylko z tegorocznymi parterami EXPO REAL, ale także innymi deweloperami, Warszawa, pod względem oferowanych przestrzeni biurowych, jest unikalnym miastem w Europie. Dziś powierzchnia biurowa w Warszawie zajmuje ponad 5 mln m kw (w tym ponad 2 mln m kw to nowoczesna powierzchnia biurowa), a powstaje ponad 700 tys. m kw nowych powierzchni, z tego 380 tys. m kw do końca 2018 r. Nowo powstające warszawskie biura wyróżniają się nowoczesnością – elastyczną aranżacją przestrzeni, dostosowaną do potrzeb nowej generacji pracowników, a certyfikaty BREEAM i LEED są standardem.

Tegoroczna oferta miasta to:

Praga-Północ, ul. Stalowa 55/57 (1950 m kw)

Śródmieście, ul. Emilii Plater 29 i 31 (11163 m kw), ul. Jaracza 5 (864 m kw)

Mokotów, ul. Bukowińska (1634 m kw), ul. Cieszyńska (3539 m kw)

Targówek. ul. Siedzibna 40 (1672 m kw)

Wola, ul. Prymasa Tysiąclecia (3 246 m kw).

W tym roku wraz z miastem swoje oferty zaprezentuje 12 firm. Będą to: Bank Zachodni WBK, BBI Development, CMT Construction Management Team, Coimpex, ECHO Investment, Ghelamco, Golub Get House, HB Reavis, Karimpol, Mayland, Okam Capital, White Star Real Estate.

Stoisko Warszawy Warszawa będzie prezentowała się w tej samej lokalizacji co w zeszłym roku - hala A2, nr 121. Do dyspozycji miasta oraz towarzyszących mu partnerów będzie 111 m kw. Kolor czarny stoiska i elementy betonowe przełamane zostaną zielenią żywych roślin, m.in. tzw. „żywych ścian" oraz naturalnym drewnem.

Na targach w Monachium pojawią się gadżety w całości zaprojektowane i wyprodukowane przez warszawskie firmy, tj. warszawskie apaszki i krawaty marki Herse, perfumy Sense Dubai o zapachu stworzonym specjalnie dla Warszawy – Sense Warsaw, rękawiczki do demakijażu Glov firmy Phenicoptere, notesy i magnesy marki Hellowawa, buteleczki piwa z Browaru Maryensztadt, koszulki zaprojektowane przez firmę Po Warszawsku, warszawskie stemple Ex libris marki Malu Studio, skarpetki i magnesy marki Wars Sawa Design, podkładki pod kubki marki Warsaw Slow Design, miód z Pszczelarium, smycze Grow With Warsaw zaprojektowane przez firmę Piłczyński Art oraz ekologiczne naczynia z otrąb firmy Bioterm, które będą zdobić lady stoiska.

VIP room oświetlać będzie lampa marki Rec.on – warszawskiej firmy tworzącej meble i inne elementy wyposażenia wnętrz. Konsultantki ubrane będą w ubrania marki ESTby ES. zaprojektowane prze Gosię Sobiczewską.

Goście będą mogli skosztować piwa marki Palatum oraz Maryensztad, a także ciasteczek z cukierni Lukullus. Przekąski podawane będą na ręcznie malowanych talerzach z warszawskimi wzorami marki Look at my plates.

Międzynarodowe Targi Inwestycyjne i Nieruchomości Komercyjnych EXPO REAL w Monachium to największe targi inwestycyjne w Europie. W tym roku będą od 4 do 6 października (środa-piątek). Do dyspozycji ponad 1500 wystawców i odwiedzających jest 6 ogromnych nowoczesnych hal, każda po 11 tys. m kw. W trakcie wydarzenia blisko 400 ekspertów podejmie debatę na temat bieżących trendów i innowacji na rynkach nieruchomości.

zw.com.pl