Szanse na sukces stolicy

Warszawa trafiła do grupy najbardziej atrakcyjnych miejsc światowych inwestycji.

W Monachium rozpoczyna się w środę 20. edycja największych targów nieruchomości i inwestycji Expo Real. Targi w Niemczech potrwają do piątku, 6 października. Wśród ponad 1500 wystawców z całego świata swoje stoisko ma również miasto stołeczne Warszawa, lider regionu Europy Środkowo-Wschodniej.

Inwestorzy przebierający w ofertach uczestników targów zwracają szczególną uwagę na dwa najważniejsze aspekty decydujące o atrakcyjności danego miejsca. Po pierwsze, interesują ich kadry, czyli wykształceni i zdolni ludzie do pracy. Po drugie, liczba i standard nieruchomości.

Liga europejska

W tych dwóch dziedzinach Warszawa w ciągu dekady zrobiła ogromny postęp, wyprzedziła inne metropolie regionu, takie jak Praga, Budapeszt, Bratysława. Obecnie konkuruje w pierwszej lidze europejskiej: z Londynem, Paryżem i Berlinem.

Polska stolica może pochwalić się ponad milionem miejsc pracy i niskim poziomem bezrobocia, poniżej 3 proc. W mieście studiuje 240 tysięcy młodych ludzi, co roku kilkadziesiąt tysięcy absolwentów jest gotowych podjąć tu pracę. Stolica przyciąga ponadto profesjonalistów z całego kraju. Inwestorzy zagraniczni mają więc dostęp do wysoko wykwalifikowanej kadry. Dodatkowo, aż 40 proc. mieszkańców mówi w języku angielskim. A 16 proc. włada dwoma języka obcymi.

Już 81 proc. inwestorów zagranicznych ocenia kompetencje polskich pracowników jako atrakcyjne. Polacy zajmują 14. miejsce na świecie pod względem czasu poświęcanego na pracę. Wzrasta nasza produktywność, i to w drugim najszybszym tempie na świecie, jak pokazują badania Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Pracujemy dużo i wydajnie, a chcemy pracować jeszcze więcej i lepiej. To nasze największe zalety. Bez wykształconych i ambitnych Polaków światowi gracze nie chcieliby lokować biznesów nad Wisłą. Ściąganie całej kadry z zagranicy jest nieopłacalne i mija się z celem. Inwestorzy potrzebują siły pracowniczej na miejscu. Nie musi to być „tania siła robocza". Przeciwnie: w nowoczesnym biznesie trwa finansowa walka o talenty.

Miliony metrów

Drugim filarem decydującym o potencjale Warszawy są nieruchomości. Miasto oferuje aktualnie ponad 5 mln mkw. powierzchni biurowej. To więcej niż wszystkie duże polskie miasta razem wzięte. Aż 2 mln mkw. to biura o najwyższym standardzie, wybudowane niedawno. Mówiąc obrazowo, najnowsze i najnowocześniejsze warszawskie biura zajmują obecnie powierzchnię mniej więcej 280 stadionów Wembley. Dla inwestorów to wyraźna zachęta: jest gdzie tworzyć nowe miejsca pracy.

Trwa boom inwestycyjny, innowacyjnych biur przybywa. Na targach Expo Real w stolicy Bawarii Warszawa będzie starała się przyciągnąć najemców do już istniejących obiektów oraz do powstających kompleksów architektonicznych, łączących wiele ról: biura, apartamentu, galerii handlowej, centrum kulturalnego, takich jak np. Bohema Strefa Praga, Elektrownia Powiśle czy Browary Warszawskie. Na drugi plan zejdzie poszukiwanie inwestorów do budowania nowych budynków na atrakcyjnych działkach.

Warto również przypomnieć, że w Warszawie powstaje najwyższy budynek Unii Europejskiej: wieża Varso z iglicą ma mieć 310 m. Inwestycja realizowana jest przez firmę HB Reavis, która w tym roku jako jedna z 12 zaproszonych przez ratusz firm będzie obecna na stoisku Warszawy w czasie targów Real Expo. Ale firma będzie miała również własne stoisko. – Takie rozwiązanie pozwala nam podkreślić znaczenie stolicy Polski w naszym portfolio, a jednocześnie zaprezentować pozostałe spektakularne projekty, które realizujemy w innych miastach Europy – mówi „Rzeczpospolitej" Stanislav Frnka, prezes zarządu HB Reavis Poland. – Z perspektywy biznesowej Warszawa to już ukształtowany rynek, oferujący najlepsze w regionie warunki rozwoju, w tym stabilny popyt na budynki najwyższej jakości, zarówno ze strony najemców, jak i globalnych funduszy inwestujących w nieruchomości komercyjne – podkreśla prezes Frnka.

Ważne bezpieczeństwo

Jak zapewniają władze miasta, jednym z największych atutów Warszawy jest bezpieczeństwo. – Bezpieczeństwo ma dwa znaczenia. Po pierwsze, polska gospodarka jest stabilniejsza niż gospodarki Węgier, Czech czy krajów bałtyckich. A ostatnio także stabilniejsza niż gospodarka Wielkiej Brytanii, która po decyzji o wyjściu z Unii Europejskiej stała się krajem zwiększonego ryzyka – mówi w rozmowie z „Rzeczpospolitą" Michał Olszewski, wiceprezydent Warszawy. – Ale bezpieczeństwo to również bezpieczne ulice miasta, poczucie, że można tutaj spokojnie żyć – dodaje Olszewski. W rankingach najbezpieczniejszych miast Warszawa zajmuje szóste miejsce w Europie.

Pomyślność Warszawy na targach Expo Real w Monachium może pociągnąć za sobą sukces innych dużych polskich miast, takich jak: Kraków, Wrocław, Gdańsk, Gdynia, Łódź czy Poznań. Korporacje i międzynarodowe firmy, decydujące się inwestować w Polsce, zwykle wybierają Warszawę na początek: to ich pierwszy krok. W drugim kroku chętnie rozszerzają działalność na kraj. Dlatego cała Polska powinna trzymać kciuki za swoją stolicę.

