Służewiec przyciąga inwestorów i najemców

Zagłębie biurowe stopniowo przeobraża się w zrównoważoną część miasta.

Nagromadzenie biur, spadające czynsze, rosnąca liczba pustostanów, korki, a do tego gigantyczny poślizg w remoncie linii tramwajowej – tak postrzegany jest warszawski Służewiec, nazywany przez 100 tys. pracowników tutejszych biur Mordorem. Jako przeciwieństwo wskazywana jest prężnie rozwijająca się Wola, położona tuż przy ścisłym centrum stolicy i zabudowywana w sposób bardziej zróżnicowany.

W ostatnim czasie na rynek napłynęło kilka informacji z Mordoru wskazujących, że na tym biurowym dystrykcie nie postawiono jeszcze krzyżyka.

Powolna metamorfoza

Właśnie tu swój pierwszy biurowiec w Polsce – D48 o powierzchni 26 tys. mkw.– otworzył fundusz Penta.

– To nie przypadek, że wybraliśmy Służewiec. Mamy pełną świadomość, że jest to nadal największy i najbardziej rozpoznawalny obszar biurowy na mapie Warszawy z ponad 1,3 mln mkw. wysokiej jakości powierzchni i kolejnymi projektami w realizacji – mówi Damian Grzywacz, dyrektor zarządzający Penta Investments w Polsce. – Obecny poziom komercjalizacji D48 sięga ponad 40 proc., w najbliższych tygodniach spodziewamy się podwojenia wskaźnika. Możemy na tej podstawie stwierdzić, że Służewiec cieszy się nadal dużym zainteresowaniem najemców. Nie można pominąć faktu, że zachodzą tu intensywne zmiany. Obszar dynamicznie się rozwija, jego zalety dostrzegli również deweloperzy mieszkaniowi i hotelowi. Ponadto realizowane są liczne inwestycje w infrastrukturę drogową i transport publiczny, które znacząco podniosą komfort pracy najemców i ich pracowników oraz życia mieszkańców Służewca. Dzięki tym inwestycjom mamy aktualnie do czynienia z długofalową przemianą dzielnicy biurowej w tętniącą życiem, wielofunkcyjną tkankę miejską.

Z kolei Polski Holding Nieruchomości przyciągnął do swego biurowca Domaniewska Office Hub Nokię.

– Wola i Śródmieście są przykładem na to, że oprócz atrakcyjnej lokalizacji liczy się odpowiednia infrastruktura. Pod tym względem Służewiec przegrywa, dlatego firmy zaczęły przenosić swoje siedziby w inne rejony stolicy. Niemniej Służewiec wciąż jest atrakcyjny dla firm szukających siedziby, to kwestia preferencji. Nowe inwestycje, a w szczególności te spełniające najbardziej wyśrubowane wymagania w dziedzinie ekonomii i ekologii, zawsze przyciągają najemców – przekonuje Maciej Jankiewicz, prezes PHN. – Rejon Służewca Przemysłowego przechodzi remonty w zakresie infrastruktury komunikacyjnej. Istnieje realny scenariusz na ocieplenie wizerunku tej części miasta, która z uwagi na prowadzone inwestycje mieszkaniowe i hotelowe stanie się znacznie przyjaźniejsza i dla mieszkańców, i dla pracowników biur. To oczywiście perspektywa kilku lat. Jeśli ceny w tym rejonie będą atrakcyjne dla najemców, a infrastruktura się poprawi, to zła sława może przeminąć – dodaje, podkreślając, że także PHN buduje tu hotel, we współpracy z Marriottem.

Atrakcyjne ceny

O przedłużeniu umów z najemcami – m.in. spółką P4, operatorem sieci Play – informował kompleks Marynarska Business Park.

– Służewiec nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Chętnych na inwestycje w tym rejonie stolicy w dalszym ciągu nie brakuje, tym bardziej że infrastruktura – pomimo chwilowych niedogodności – sprzyja prowadzeniu biznesu: to bliskość Lotniska Chopina, drogi ekspresowej S79, obwodnicy Warszawy, a także linia SKM, którą można właściwie przyrównać do trzeciej linii metra – mówi Izabela Kapil, wicezarządzająca europejskim portfelem funduszu Heitman, który jest właścicielem Marynarska Business Park. – Chociaż rzeczywiście napływ nowych najemców nie jest aż tak silny, jak jeszcze kilka lat temu, to jego oferta nadal jest interesująca. Większość z istniejących tu biurowców oferuje powierzchnię klasy A, która jest jednocześnie atrakcyjna cenowo. Koszt wynajmu jest tu średnio o 30 proc. niższy niż w biurowcach położonych w okolicy śródmieścia – dodaje. Kapil również podkreśla, że Służewiec zmienia oblicze. W budowie jest dziewięć osiedli mieszkaniowych oferujących łącznie niemal 2,4 tys. lokali oraz pięć hoteli mających zapewnić niemal 1,1 tys. pokoi.

Sylwia Burska z Colliers International, starszy zarządca Platinium Business Park, zapewnia, że należący do funduszu Allianz Real Estate Germany kompleks nie odczuwa zagrożenia ze strony Woli, Śródmieścia czy innych dzielnic Warszawy.

– Właściciele i zarządcy biurowców zlokalizowanych na Służewcu od zawsze dokładali wszelkich starań, aby ich najemcy prócz wysokiej jakości powierzchni biurowej otrzymywali szereg udogodnień podnoszących komfort pracy przy konkurencyjnych stawkach czynszowych. Przykładowo, w Platinium Business Park pracownicy mają do dyspozycji oryginalnie zaaranżowany teren wokół kompleksu z pływającym tarasem, leżakami nad jeziorkiem i kaskadą. Wierzymy, że w takim miejscu po prostu chce się pracować – mówi Burska. – Potwierdzeniem atrakcyjności Służewca może być fakt, że największa transakcja na rynku biurowym w 2016 r. dotyczyła przedłużenia umowy najmu w Platinium ponad 12 tys. mkw. powierzchni przez grupę Publicis, skupiającą największe w Polsce domy mediowe – zaznacza.

