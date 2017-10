Oferta specjalna dla dzieci

Coraz więcej obiektów przyjaznych rodzinom.

W hotelach dla rodzin z dziećmi nawet recepcja musi mieć specjalne wyposażenie.

Z roku na rok przybywa hoteli dla rodzin z dziećmi. – W nadchodzących latach trend ten raczej się nie zmieni – uważa Ireneusz Węgłowski, prezes Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego. – Coraz więcej Polaków oraz cudzoziemców szuka możliwości spędzenia wolnego czasu w Polsce. Dotyczy to zarówno urlopów wypoczynkowych, jak i krótkich pobytów weekendowych – mówi.

Trend ten widzi również Violetta Hamerska. Od dziewięciu lat organizuje kampanię „Hotel przyjazny rodzinie". Do tej pory wzięło w nich w sumie udział 600 polskich hoteli. Na razie dominują te znad Bałtyku. Większość specjalizuje się w pobytach rodzin z małymi dziećmi. Zaczyna jednak przybywać hoteli także dla tych z nastolatkami.

Łóżeczko to za mało

– Pomysł na kampanię narodził się wiele lat temu, kiedy miałam małe dzieci. Okazało się, że nie ma na terenie Polski hoteli z udogodnieniami dla rodzin. Dominowały te organizujące konferencje i szkolenia dla pracowników. Jako dodatkową atrakcję miały też spa – opowiada Violetta Hamerska. – Od tego czasu wiele się zmieniło. Po części to nasza zasługa.

Do jej konkursu hotele zgłaszają się same. W jego ramach mogą na rok uzyskać certyfikat Hotel Przyjazny Rodzinie w kilku kategoriach, np. najlepszy hotel miejski czy na wypoczynek. – Po upływie roku hotel może ponownie ubiegać się o certyfikat – dodaje Violetta Hamerska.

Hotele ocenia kapituła, którą tworzą osoby z różnych środowisk, specjaliści z różnych dziedzin. Członkowie kapituły wraz ze swoimi rodzinami jadą do hotelu i sprawdzają, czy dany obiekt spełnia kryteria konkursu, a potem przyznają punkty.

W ramach konkursu można też uzyskać specjalną statuetkę za najlepszy obiekt w opinii internautów i gości hotelowych.

Violetta Hamerska zdradza też, czym powinien się cechować certyfikowany hotel. – Lista kryteriów jest bardzo długa i dotyczy zarówno wyposażenia pokoju, łazienki, recepcji, restauracji, jak i rozrywki oraz meldunku – tłumaczy.

W pokoju nie powinno zabraknąć m.in.: łóżeczka z materacem dla małego dziecka, podgrzewacza do butelek, czajnika, plastikowych naczyń i sztućców, zabezpieczenia kontaktów, przewijaka, zabezpieczenia okien i drzwi balkonowych przed otwarciem przez dzieci. Natomiast w łazience mają się znajdować m.in. jednorazowe kubki do mycia zębów, wanienka do kąpieli dziecka, mata antypoślizgowa pod prysznicem lub w wannie, nocnik lub nakładka na sedes, pojemnik na brudne pieluchy lub jednorazowe torby. W restauracji powinno być m.in.: krzesełko do karmienia, wydrukowane specjalne menu dla dzieci z informacjami o mniejszych porcjach i niższych cenach. W menu dla dzieci ma być do wyboru: ryż, kasza, frytki, ziemniaki. Do niezbędnych rzeczy zalicza się nawet zestaw do kolorowania.

W recepcji muszą być m.in. aktualne telefony do najbliższego lekarza pierwszego kontaktu, możliwość wypożyczenia książek dla dzieci, gier, DVD z bajkami, termometr do mierzenia gorączki.

Nie może zabraknąć rozrywki dla najmłodszych. Chodzi o kącik zabaw dla dzieci w różnym wieku, gry komputerowe (lub konsole) dla młodzieży. Hotel powinien również zadbać o programy animacyjne dla dzieci i młodzieży i posiadać plac zabaw.

To się opłaca

Wśród hoteli przyjaznych dzieciom znalazły się m.in. hotel Lidia w Darłówku oraz Krynica w Krynicy-Zdroju.

– Mamy różny przekrój gości, ale zdecydowanie przeważają rodziny z dziećmi w różnym wieku – mówi Sabina Mętrak-Lis, dyrektor hotelu Lidia.– Największym powodzeniem cieszy się przede wszystkim okres wakacji. Poza sezonem w 100 proc. rodziny wypełniają nam terminy długich weekendów, świąt czy ferii zimowych – dodaje dyrektor Mętrak-Lis. Ceny w hotelu Lidia są różne w zależności od wybranej oferty, terminu, konfiguracji pokoju. – Pobyt w hotelu może wynieść już od 250 zł za pokój. W terminach promocyjnych pobyt dzieci do lat 12 jest całkowicie bezpłatny – tłumaczy dyrektor.

– Dostosowanie naszej oferty i skierowanie jej także do rodzin z dziećmi pozwoliło nam poszerzyć grono stałych gości, którzy wracają do hotelu. Wpłynęło również pozytywnie na wizerunek hotelu, przede wszystkim dlatego, że w dobie internetu goście coraz częściej opierają swoje decyzje na opiniach tam znalezionych – wyjaśnia Sylwia Śliwińska, szef recepcji w hotelu.

– Koszty dostosowania hotelu do potrzeb rodzin nie są duże. Najwięcej kosztuje wyposażenie placu zabaw na powietrzu – mówi Violetta Hamerska. Mały plac zabaw (huśtawka oraz zjeżdżalnia) kosztuje ok. 13 tys. zł. Za duży plac hotel musi zapłacić 30–40 tys. zł.

