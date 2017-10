Huśtawki, pufy, lunety czyli nowoczesne biura

Siedziby firm to dużo więcej niż metry kwadratowe.

Firma doradcza Walter Herz na siódme piętro warszawskiego biurowca Prosta Tower przeniosła się w kwietniu. – Wydzieliliśmy strefy do pracy – cichej i zespołowej – oraz strefę dla klientów – opowiada Bartłomiej Zagrodnik z Walter Herz. – Zaprojektowaliśmy sale konferencyjne, budki telefoniczne, miejsca do wypoczynku. Mamy też VIP-room z niepowtarzalnym widokiem na panoramę miasta. Chcieliśmy stworzyć przyjazne, wspierające kreatywność miejsce pracy – podkreśla.

Meble od projektanta

Jak mówi Bartłomiej Zagrodnik, w tworzenie koncepcji wystroju wnętrz zaangażowani byli wszyscy pracownicy firmy. – Decydowali na przykład, jakie wybrać krzesła – mówi ekspert z Walter Herz. – Przed opracowaniem projektu biura konieczna była analiza środowiska pracy. Aranżacja przestrzeni jest dostosowana do specyficznych wymagań naszej firmy oraz trybu pracy zespołu. To usługa, z której od dawna korzystają nasi klienci.

Sam biurowiec firma wybrała m.in. ze względu na adres. – To tu, pomiędzy rondami ONZ a Daszyńskiego, tworzy się nowe biznesowe centrum Warszawy – opowiada Zagrodnik. – Miejsce jest świetnie skomunikowane z innymi dzielnicami.

Wrażenie robi też warszawskie biuro firmy deweloperskiej Echo Investment. – Mamy siedzibę w wybudowanym i wynajmowanym przez nas biurowcu Q22 przy al. Jana Pawła II – mówi Paweł Słupski z Echa. – Aranżacja wnętrz to dzieło pracowni Medusa, której udało się stworzyć nowoczesną, a jednocześnie przyjazną przestrzeń do pracy. Nie zapomniano także o strefie relaksu i dużej kuchni – opisuje. W biurze są kanapy, pufy, a nawet huśtawki. Przez lunetę można pooglądać miasto.

– Ważnym elementem wystroju są meble zaprojektowane przez znanych polskich projektantów – Oskara Ziętę, Romana Modzelewskiego i Tomka Rygalika – mówi Paweł Słupski. – Rozwiązania konsultowaliśmy z wewnętrznym działem architektów biurowych, działem HR oraz pracownikami

W tym samym biurowcu od lipca ubiegłego roku ma siedzibę Deloitte. Jak mówi Tomasz Kacprzak, dyrektor finansowy tej firmy, budynek Q22 został wybrany ze względu na jego jakość, nowoczesność i lokalizację w centrum Warszawy, blisko metra, Dworca Centralnego i kluczowych linii komunikacyjnych. – Ważna była także możliwość zaaranżowania biura wedle własnych potrzeb. Chcieliśmy stworzyć biuro na miarę XXI wieku, które podąża za zmianami technologicznymi i kulturowymi, gdzie nasza firma będzie się mogła dalej dynamicznie rozwijać – wyjaśnia Tomasz Kacprzak. – Powierzchnia została podzielona na różne strefy, przeznaczone do nieformalnych spotkań, pracy zespołowej, pracy kreatywnej, pracy projektowej, odpoczynku – opowiada.

Ekrany i kawiarnia

Powierzchnia zajmowana przez Deloitte to w większości open space (przestrzeń otwarta). – Większość biurek nie jest przypisana do konkretnych osób – opowiada Tomasz Kacprzak. – W biurze znalazły się także niewielkie pomieszczenia do realizacji zadań wymagających koncentracji. Mamy też pokoje do rozmów telefonicznych. Jest tu także wiele ekranów, dzięki którym można ograniczyć drukowanie dokumentów. System sprzyja więc ochronie środowiska – podkreśla. Pracownicy, klienci i goście Deloitte mają do dyspozycji tzw. kafeterię, w której są także stanowiska pracy. Pracownicy firmy mogą tam wypić darmowe napoje.

Krzysztof Kwiecień, dyrektor HR w Deloitte w Polsce, podkreśla, że siedzibę firmy pomogli zaprojektować sami pracownicy, którzy zgłaszali i opiniowali pomysły na wystrój biura, sal spotkań, kuchni, kafeterii. – Zebraliśmy 95 pomysłów, na które oddano 1,5 tys. głosów – mówi dyrektor Kwiecień.

Knight Frank od ponad pięciu lat zajmuje biuro w stołecznym budynku Mokotowska Square. Jak mówi Katarzyna Długosz, menedżer w tej firmie doradczej, wszystkie poprzednie siedziby mieściły się także w centrum miasta. – W Knight Frank wiemy, że nieruchomości mają ludzkie oblicze. Dlatego podczas poszukiwań miejsca na biuro zwracaliśmy uwagę na to, aby budynek był właśnie taki – podkreśla. – Biuro służy przede wszystkim pracownikom i dlatego podczas niedawno zakończonej rearanżacji przestrzeni postawiliśmy przede wszystkim na komfort pracy. Moim zdaniem znaleźliśmy złoty środek. Nie jesteśmy ani biurem typowo „googlowym" (bez przypisanych stałych biurek, pełnym nietypowych udogodnień, jak zjeżdżalnia, siłownia, piłkarzyki – red.), ani open space'em z hot deskami. Każdy ma swoje biurko i własną przestrzeń. Jednocześnie nie brakuje miejsc do pracy w mniejszym gronie – opowiada Katarzyna Długosz. Są tu sale konferencyjne i małe pokoje do wewnętrznych spotkań i rozmów telefonicznych. – Mamy też chillout room, gdzie można napić się kawy, zrobić prasówkę, a nawet szybką naradę – mówi Długosz.

