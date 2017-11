Jakie domy w ofercie deweloperów

Rośnie zainteresowanie dużymi mieszkaniami z przynależnym ogródkiem.

W ciągu 12 miesięcy, licząc do sierpnia 2017 r., Polacy rozpoczęli budowę blisko 94 tys. domów – to najwięcej od ośmiu lat. Przyspieszenie widać od II połowy 2016 r. Analitycy Open Finance zauważają, że aktywność prywatnych inwestorów zwiększa się wtedy, gdy rosną ceny mieszkań na rynku pierwotnym.

Własny trawnik w cenie

Deweloperzy, którzy biją rekordy sprzedaży lokali, specjalizują się w budownictwie wielorodzinnym. Domy czy segmenty rzadko można znaleźć w ich ofercie. RynekPierwotny.pl szacuje, że domy stanowią 3 proc. nieruchomości mieszkaniowych wystawionych na portalu.

– Klienci deweloperów częściej wybierają mieszkania niż domy. Płytkość rynku sprawia, że ryzyko biznesu w tym segmencie jest dla dewelopera wysokie. Na przykładzie warszawskiego Wawra, rozbudowanego w ostatnich dekadach przy istotnym udziale nieistniejących już – bo upadłych – deweloperów, łatwo stwierdzić, że nie jest to wdzięczny biznes. Trudno tu osiągnąć efekt skali – mówi Mariusz Poławski, dyrektor segmentu deweloperskiego Marvipolu.

Deweloperzy mają za to w ofercie substytuty domów.

– Mieszkania z ogródkiem lub rozległym tarasem na parterze cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem i najczęściej znajdują nabywców na bardzo wczesnym etapie budowy – mówi Tomasz Sujak, członek zarządu Archicomu. – Prywatna przestrzeń na świeżym powietrzu przyciąga klientów do naszych osiedli. W naszej ofercie nie brakuje lokali o powierzchni porównywalnej z małym domem jednorodzinnym. Dzięki własnemu studiu architektonicznemu umożliwiamy klientom poszukującym naprawdę dużych przestrzeni połączenie kilku mieszkań – dodaje.

Wojciech Smolak, dyrektor sprzedaży i marketingu w BPi Polska, zaznacza, że przez lata mieszkania na parterach postrzegane były jako gorsze.

– Dziś ten trend zdecydowanie się odwraca. W dobie monitorowanych osiedli z ochroną coraz więcej nabywców szuka mieszkań na parterze z ogródkiem, które łączą zalety domu pod miastem z wygodą wielkomiejskiego życia. Mieszkania na parterze z ogródkiem wybierają różne grupy klientów: rodziny z dziećmi, właściciele psów czy osoby, które na jesień życia postanawiają wrócić do miasta, by być bliżej dzieci i wnuków. Rezygnując z domu, chcą w nowym mieszkaniu zachować własny kawałek ogrodu – mówi Smolak.

Wyjątki w ofercie

– Z punku widzenia dewelopera osiedla domów to raczej prestiżowy dodatek do oferty dla pewnej grupy klientów niż produkt do wypracowania atrakcyjnych zysków – przyznaje Małgorzata Ostrowska, członek zarządu ds. marketingu i sprzedaży J.W. Construction. Deweloper ma w ofercie osiedle domów jednorodzinnych Villa Campina w Kaputach pod Warszawą.

Inny duży gracz, Atal, kilka lat temu budował osiedla domów we Wrocławiu i Krakowie. Dziś ma w ofercie jedno- i dwupiętrowe segmenty w ramach osiedla Chojny Park w Łodzi, składającego się głównie z bloków.

– Koncentrujemy się na projektach wielomieszkaniowych, najatrakcyjniejszych obecnie pod względem uzyskiwanych marż. To dlatego oferta domów u deweloperów nie jest dziś silnie rozbudowana. W większości budynków na naszych osiedlach mamy jednak mieszkania z ogródkami. Wielu klientów, przede wszystkim rodziny z dziećmi, od razu zwraca uwagę na tę część naszej oferty. Co więcej, jest grupa nabywców, która poszukuje wyłącznie mieszkań z ogródkami – mówi Mateusz Juroszek, wiceprezes Atalu.

Trójmiejskie Inpro ma w ofercie domy i segmenty w Tuchomiu pod Gdynią.

– Cieszą się sporym zainteresowaniem klientów, którzy szukają alternatywy dla mieszkania w bloku, w codziennym zgiełku miasta i zaczynają doceniać ciszę, spokój oraz własny ogród. Bardzo często ceny takich inwestycji są porównywalne lub nieznaczne wyższe niż ceny czteropokojowego mieszkania – mówi Rafał Zdebski, dyrektor handlowy Inpro. Przyznaje, że w budowanych przez firmę blokach duże mieszkania z ogródkami cieszą się dużym wzięciem. – Na osiedlu Debiut w Pruszczu Gdańskim powstaną lokale, do których będą przynależeć bardzo duże ogródki, liczące nawet 200 mkw. Tego typu mieszkania stają się coraz popularniejsze, dają namiastkę domu, a właściciele korzystają z wszystkich zalet życia w mieście – mówi Zdebski.

Zdaniem Reginy Biskupskiej, prezes JHM Development, domy jednorodzinne mogą być atrakcyjnym produktem z perspektywy dewelopera. – Dobrze położona działka to podstawa dla projektów budownictwa jednorodzinnego. Równie ważny jest odpowiedni projekt wnętrza domu i zagospodarowania całego osiedla. Spełnienie tych warunków w połączeniu z rosnącym popytem na tego typu obiekty sprawia, że projekty budownictwa jednorodzinnego mogą być dobrym uzupełnieniem oferty dewelopera – mówi Biskupska. ©℗

