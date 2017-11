Nowe siedziby producentów biurowców

Firmy przenoszą się do większych i nowocześniejszych kwater głównych.

źródło: materiały prasowe Stołeczny wieżowiec Q22 przyciągnął wielu najemców, w tym swego twórcę i dewelopera – Echo Investment źródło: materiały prasowe Czy przenosząca się z miejsca na miejsce Mennica Polska będzie mieć docelową siedzibę w Mennica Legacy Tower? Nie jest to przesądzone +zobacz więcej

Szewc bez butów chodzi? Nie w branży nieruchomości. Duże przedsiębiorstwa budowlane i deweloperskie w ostatnim czasie chętnie zmieniały siedziby na nowoczesne, wzniesione zresztą osobiście – choć niekoniecznie na własność.

Własnymi rękami

Do przeprowadzki szykuje się Budimex – największy na warszawskiej giełdzie koncern budowlany, obecnie ulokowany w biurowcu Stawki 40 w Warszawie, zbudowanym w 2003 r. Nowa centrala będzie się mieścić w kompleksie Wola Retro – deweloperem tej inwestycji jest LC Corp, a Budimex pełni rolę generalnego wykonawcy.

– O przeprowadzce zadecydowały te same względy co dziesięć lat temu, czyli ekonomiczne. Nowe biuro będzie też miało bardziej adekwatny do naszej struktury organizacyjnej i liczby pracowników rozkład – mówi Krzysztof Kozioł, rzecznik Budimeksu. Oddanie Wola Retro do użytkowania planowane jest w III kwartale 2019 r. Budimex zajmie 8 tys. mkw. – jedną trzecią powierzchni dostępnej w biurowcu. O docelowej siedzibie zadecydowali pracownicy koncernu, którym zaproponowano kilka lokalizacji. Biurowiec LC Corpu zebrał dwie trzecie głosów w plebiscycie.

Mostostal Warszawa w zeszłym roku przeprowadził się z Adgar Business Centre II do zbudowanego dla dewelopera Echo Investment kompleksu Park Rozwoju, gdzie zajął 3,3 tys. mkw. Stara, zbudowana w 2000 r., i nowa, oddana w 2015 r., siedziba mieści się na stołecznym Służewcu, w odległości niecałych 200 m od siebie.

– Zdecydowały względy praktyczne, stara powierzchnia była już nieefektywna, jeśli chodzi o stosunek ceny do jakości, a akurat kończyła się nam długoterminowa umowa najmu – mówi Agata Falęcka, rzeczniczka Mostostalu Warszawa. – Pozostaliśmy w tej samej lokalizacji ze względu na komfort i przyzwyczajenia naszych pracowników, jak również bliskość lotniska czy głównych węzłów komunikacyjnych. Nowy kompleks jest przyjaźniejszy dla użytkowników, ma duży parking, nasi pracownicy mają do dyspozycji strefy wypoczynku i rekreacji, dziedziniec z kantyną, wewnętrzne place z wygodnymi ławkami, zielone tarasy na dachach czy siłownię na świeżym powietrzu – wylicza.

Dwa lata temu kwaterę główną zmienił również Erbud. Firma opuściła własny niewielki budynek zbudowany w 2007 r. na warszawskim Ursynowie i wynajęła ponad 2,5 tys. mkw. w Royal Wilanów, nowoczesnym kompleksie wzniesionym dla Capital Park. Zresztą również ten deweloper utworzył w Royal Wilanów swoją centralę, przenosząc się ze służewieckiego Mordoru.

Polnord, deweloper mieszkaniowy, w tym roku za siedzibę obrał, dzięki zmianom w statucie, stolicę. Wcześniej formalnie była to Gdynia, chociaż biuro zarządu mieściło się w Warszawie – spółka jest notowana na GPW, poza tym tutaj realizowała flagowy projekt – Miasteczko Wilanów. Biuro mieściło się na parterze bloku mieszkalnego na Ursynowie, teraz kwaterą główną jest Wilanów Office Park – inwestycja Polnordu.

Siedziby w ikonach

W podobnej, co jeszcze niedawno Polnord, sytuacji jest Echo Investment. Formalnie siedziba dewelopera mieści się w Kielcach, ale biznesowe życie toczy się tak naprawdę w stolicy. W tym roku firma otworzyła warszawski oddział na 35. piętrze wybudowanego przez siebie, a potem sprzedanego, wieżowca Q22.

– Poza nowoczesną i przyjazną przestrzenią do pracy dysponujemy strefami relaksu i dużą kuchnią, która integruje wszystkich użytkowników i gości. Przestronne i reprezentacyjne biuro w Q22 to nie tylko prestiżowa lokalizacja, ale i udogodnienia wynikające z funkcji budynku: jest tu strefa konferencyjna, kantyna, kawiarnie, pralnia, klub fitness itp. Budynek jest również świetnie skomunikowany – mówi Paweł Słupski z biura prasowego Echo Investment. Dodaje, że ważnym elementem wystroju siedziby firmy są m.in. są meble znanych polskich projektantów oraz drobne smaczki, takie jak prawdziwy maluch z tablicą rejestracyjną T1 ECHO.

Mennica Polska, choć kojarzona powszechnie z biciem monet obiegowych i kolekcjonerskich, od dawna para się biznesem deweloperskim. Razem z Golub GetHouse buduje kompleks Mennica Legacy Tower, który ma być najbardziej zaawansowanym pod względem technologii dla użytkowników biurowcem w Warszawie. Termin oddania to listopad 2018 r. (mniejszy budynek) i III kwartał 2019 r. (wieża). Czy docelowo tam znajdzie się siedziba Mennicy?

– Na razie mamy zawartą umowę na wynajem powierzchni w Atrium. Trudno w tej chwili sprecyzować, czy pozostaniemy w tej lokalizacji dłużej, czy zdecydujemy się na zmianę adresu po zakończeniu aktualnej umowy – mówi tylko Grzegorz Zambrzycki, prezes Mennicy. Z powodu deweloperskiej ofensywy spółka już dwa razy w ostatnich latach zmieniała siedzibę. Socrealistyczna kwatera główna przy ul. Pereca została wyburzona, by zwolnić plac pod budowę Mennica Legacy Tower. Spółka przeniosła się wtedy do stojącego vis a vis własnego biurowca Aurum. Ale i ten został wyburzony pod realizowaną właśnie inwestycję mieszkaniową. Od maja Mennica wynajmuje biura w kompleksie Atrium International Business Center, zbudowanym w 1995 r. i niedawno zmodernizowanym. ©℗

"Rzeczpospolita"