Luksus wchodzi do mniejszych miast

Coraz więcej apartamentów w ofercie deweloperów.

Rynek mieszkaniowy jest zasypany nowymi inwestycjami. Firmy stawiają przede wszystkim na segment popularny, ale nie brakuje też lokali z wyższej półki. – Dominują tu kameralne budynki. Mieszkania w takich apartamentowcach często osiągają rekordowe ceny – zauważa Jarosław Jędrzyński, ekspert portalu RynekPierwotny.pl. Najwięcej apartamentów przybywa w Warszawie. Drogie lokale powstają też w Trójmieście i Krakowie. Jarosław Jędrzyński zwraca uwagę, że coraz bardziej zauważalnym trendem jest budowanie apartamentów w rewitalizowanych kamienicach. – Widać to szczególnie na rynku stołecznym – mówi analityk, wskazując na takie budynki jak Hoża 42 czy św. Barbary 4.

Sauna i nocny klub

Luksusowe mieszkania buduje m.in. Sawa Apartments. Przy ul. Siewierskiej na warszawskiej Ochocie deweloper postawi sześciopiętrowy budynek z 20 mieszkaniami od 45 do 272 mkw. Średnie ceny to 14 tys. zł za mkw. Inwestycja ma być gotowa w pierwszym kwartale 2019 roku.

Tańsze mieszkania Sawa Apartments oferuje nad Zalewem Zegrzyńskim. Za mkw. lokalu przy ul. Oficerskiej w Zegrzu trzeba zapłacić średnio 7 tys. zł. – Mieszkańcy tego osiedla z dostępem do linii brzegowej jeziora będą mieć do dyspozycji siłownię, gabinet medyczny, salę do rehabilitacji – opisuje Marian Okręglicki, prezes spółki Sawa Apartments. Jego firma lokale z wyższej półki (średnia cena 7,5 tys. zł za mkw.) buduje też przy ul. Kwiatowej w Kozubniku, pomiędzy Szczyrkiem a Korbielowem. W inwestycji Kozubnik Spa Resort deweloper zaplanował 90 mieszkań. – Rewitalizujemy tam osiem budynków – opowiada szef Sawy. Inwestor zaplanował także baseny, spa, klub nocny.

Prestiżowe inwestycje powstają również we Wrocławiu. Jak mówi Tomasz Sujak ze spółki Archicom, popyt na apartamenty jest duży. – Mieszkania z wyższej półki szybko znajdują nabywców – zapewnia.

Archicom oferuje apartamenty we wrocławskich inwestycjach Olimpia Port Waterfront i River Point. – Niedawno rozpoczęliśmy sprzedaż prestiżowego kompleksu Browary Wrocławskie, gdzie mamy mieszkania, apartamenty i lofty – mówi Sujak. Ceny w tej inwestycji zaczynają się od 7 tys. zł za mkw.

W River Point, kompleksie apartamentowym na Kępie Mieszczańskiej, za metr mieszkania trzeba zapłacić co najmniej 7,2 tys. zł. Tyle kosztuje widok na panoramę Starego Miasta i rzekę. Mieszkańcy mogą korzystać m.in. z klubu fitness.

We Wrocławiu inwestuje także BPi Polska. Przy ul. Księcia Witolda deweloper buduje Bulwary Książęce. Ceny mieszkań w tej inwestycji wahają się od 8,5 do 17 tys. zł za mkw. – Inwestycja powstaje pomiędzy dwoma ramionami Odry na wyspie Kępa Mieszczańska – opisuje Maciej Golis, dyrektor projektu i członek zarządu BPi Polska. Osiedle zaprojektowali architekci Rafał Langowski i Jocelyn Fillard z pracowni SUD Architekt Polska, twórcy m.in. przebudowy Manufaktury w Łodzi.

Nie tylko dla siebie

Wrocławski apartamentowiec Zyndrama to z kolei inwestycja spółki 6B47 Poland. Ceny mieszkań w tej inwestycji to 8–12 tys. zł za mkw.

Krzysztof Jabłoński, prezes firmy Iglica Nieruchomości, prowadzącej biuro sprzedaży Zyndrama, przekonuje, że zakup mieszkania z wyższej półki to bardzo dobra inwestycja. – Ceny lokali stale idą w górę. W ciągu roku mieszkania we Wrocławiu zdrożały średnio o ponad 4 proc. – zauważa. – Średnie ceny nowych lokali to ponad 6,2 tys. zł za mkw. Najdrożej jest na Starym Mieście. Osoby decydujące się na zakup nieruchomości w celach inwestycyjnych realnych zysków mogą się spodziewać już po kilku latach.

W Krakowie lokale z wyższej półki buduje m.in. Cordia Polska. Inwestycja Supernova powstaje przy ul. Lema, niedaleko Tauron Areny Kraków. W trzypiętrowym budynku deweloper zaplanował 184 mieszkania od 28 do 100 mkw. – Malownicze jesiony, klony i stare jawory tworzą niepowtarzalną atmosferę – opisuje inwestor. Ceny nie są wygórowane, zaczynają się od 6,9 tys. zł za mkw.

Ciekawe inwestycje powstają w Warszawie. Przy ul. Grzybowskiej 17-piętrowy apartamentowiec z segmentu premium planuje Matexi Polska. – To oferta dla klientów, dla których architektura i jakość wykończenia są równie ważne jak lokalizacja nieruchomości – mówi Mirosław Bednarek, prezes Matexi Polska. Deweloper zapowiada, że inwestycja przy Grzybowskiej będzie alternatywą dla sąsiednich budynków w rejonie ul. Twardej, Grzybowskiej i Złotej. Na razie inwestor nie podaje cen.

Lokale z wyższej półki ma w ofercie także NC Investment. Przy ul. Lubartowskiej na warszawskiej Pradze-Południe deweloper wybuduje czteropiętrowy budynek z ośmioma mieszkaniami. Inwestycja ma się rozpocząć w grudniu tego roku, a jej zakończenie deweloper zapowiada na ostatni kwartał przyszłego roku. Ceny mkw. zaczynają się od 8,4 tys. zł.

Apartamenty Vista przy ul. Woronicza w Warszawie to oferta firmy Okam. Ceny mieszkań dochodzą tu do 11,5 tys. zł za mkw.

