Inwestorzy kupują obligacje deweloperów

Marvipol pozyskał z papierów dłużnych więcej, niż przewidywał. Wcześniej Atal zdecydował się podwyższyć wartość emisji ze względu na popyt.

źródło: materiały prasowe Riviera Park, jeden z warszawskich projektów Marvipolu +zobacz więcej

Deweloperzy mieszkaniowi notują kolejne rekordy sprzedaży dzięki znakomitemu popytowi na lokale. Skłania ich to do utrzymywania oferty na wysokim poziomie. Zakup gruntów i realizacja kolejnych osiedli wymaga jednak dużego zaplecza finansowego, zwłaszcza kiedy coraz mocniej dają się we znaki rosnące koszty wykonawstwa i ceny parceli.

Jednym z najpopularniejszych źródeł finansowania jest emisja obligacji. Popyt na instrumenty sprzyja, w przypadku największych przedsiębiorstw inwestorzy są gotowi obejmować nawet obligacje niezabezpieczone.

Duże ssanie na papiery

Tak jest w przypadku Marvipolu. Działający w Warszawie i od niedawna w Trójmieście deweloper pozyskał właśnie z emisji trzyletniego długu 66 mln zł. Początkowo firma planowała uplasować papiery za 50 mln zł.

– Duże, przekraczające nasze pierwotne oczekiwania, zainteresowanie obligacjami świadczy o tym, że nasz model biznesowy zyskuje uznanie w coraz szerszym kręgu inwestorów. To ze względu na wysoki popyt ze strony nowych podmiotów zdecydowaliśmy się zwiększyć wartość emisji – komentuje Mariusz Książek, prezes Marvipolu.

Jak Marvipol wykorzysta wpływy? – W ubiegłym i tym roku zainwestowaliśmy już blisko ćwierć miliarda złotych w zakup gruntów. W Warszawie skoncentrowaliśmy się na projektach ze średniej i wyższej półki, zlokalizowanych w najbardziej pożądanych przez klientów miejscach. Rozszerzyliśmy zasięg, kupując dwie działki w centrum Gdańska. Dywersyfikujemy działalność, inwestując w projekty magazynowe – podkreśla Książek. – Nieustannie pracujemy nad pozyskaniem kolejnych działek, stawiamy na projekty pozwalające na uruchomienie inwestycji w perspektywie 12 miesięcy od zakupu. Niewykluczone, że jeszcze w tym roku znacząca część z pozyskanych z emisji obligacji środków zostanie wykorzystana do sfinansowania nowych inwestycji – dodaje.

Latem Marvipol sprzedał inwestorom obligacje warte 80 mln zł. Spółka po trzech kwartałach sprzedała 572 lokale, o 36 proc. więcej niż rok wcześniej.

Nieco wcześniej z popytem na obligacje wyższym od założeń spotkał się Atal. Ogólnopolski deweloper wyemitował dwuletnie, niezabezpieczone obligacje o wartości 80 mln zł. Pierwotnie chciał zebrać od inwestorów 60 mln zł – w trakcie zapisów zgłosili oni popyt na papiery za przeszło 165 mln zł.

– Jesteśmy sprawdzonym partnerem na rynku kapitałowym i wiarygodnym podmiotem na rynku obligacji korporacyjnych, stąd nasza oferta cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Inwestorzy doceniają zarówno naszą transparentność, jak i unikatowy model biznesowy. Jesteśmy liderem wśród firm deweloperskich notowanych na GPW pod względem poziomu rentowności – komentuje Mateusz Juroszek, wiceprezes Atalu. – Regularnie korzystamy z finansowania pochodzącego z emisji obligacji, ponieważ pozwala nam ono na większą elastyczność w realizacji strategii rozwoju. Dzięki wpływom z emisji zamierzamy kontynuować zakupy gruntów, na które w tym roku wydaliśmy już 185 mln zł – dodaje.

Atal po trzech kwartałach br. sprzedał 2,04 tys. mieszkań, o 16 proc. więcej niż rok wcześniej. Zgodnie z prognozą, cel na cały rok to znalezienie nabywców na 2,7–2,9 tys. lokali.

Emisję papierów za nawet 100 mln zł rozważa z kolei J.W. Construction. Obligacje miałyby zostać wykupione w listopadzie 2020 r. Na razie zarząd kontrolowanego przez Józefa Wojciechowskiego dewelopera przyjął program emisji obligacji, ale nie wiadomo, kiedy dokładnie papiery będą plasowane.

Po trzech kwartałach br. J.W. Construction sprzedało 1,24 tys. mieszkań, o 6 proc. więcej niż rok wcześniej.

Główne źródło finansowania

Deweloperów emitujących obligacje dopuszczone do obrotu na Catalyst mają pod lupą analitycy Domu Maklerskiego Navigator. Tylko w ciągu pierwszych trzech kwartałów br. spółki wypuściły papiery dłużne o wartości nominalnej ponad 770 mln zł, z czego większość przypadała na Murapol, Atal, Marvipol, Lokum Deweloper, J.W. Construction i Ronson Development.

W IV kwartale spółki są zobowiązane do wykupienia obligacji o wartości ponad 163 mln zł, a w przyszłym roku zapadają papiery za ponad 624 mln zł. Można się spodziewać, że firmy będą chciały przynajmniej częściowo zrolować te zobowiązania.

Według wyliczeń analityków DM Navigator, obserwowana jest tendencja spadającego udziału kredytów bankowych i innych zobowiązań finansowych w strukturze zadłużenia deweloperów – na rzecz obligacji. Według szacunków na koniec I połowy 2017 r., udział finansowania obligacyjnego w strukturze zadłużenia finansowego deweloperów wynosił około 66 proc. ©℗

"Rzeczpospolita"