Luksusowe apartamenty z najlepszymi adresami

źródło: materiały prasowe Marian Okręglicki, prezes zarządu i właściciel spółki Sawa Apartments.

Rz: Coraz częściej słychać głosy, że to już ostatni rekordowy rok na rynku mieszkaniowym. Podziela pan te opinie? Kryzys jest nieuchronny?

Marian Okręglicki: Nie sądzę, by kryzys nadszedł w przyszłym roku. Ceny mieszkań osiągają rekordowe, najwyższe od sześciu lat poziomy. Deweloperzy są bardzo aktywni. Popyt przewyższa podaż. Oczywiście nie brakuje zagrożeń. W przyszłym roku skończy się program „Mieszkanie dla Młodych", zbliża się też podwyżka stóp procentowych. Do oferty trafią również lokale z programu Mieszkanie+. To nie będzie mieć jednak wielkiego wpływu na rynek nieruchomości, zwłaszcza premium.

A na takich inwestycjach skupia się Sawa Apartments.

Stawiamy na centrum Warszawy, Powiśle, Ochotę. Skoncentrowaliśmy się na mieszkaniach o bardzo wysokim standardzie oraz na luksusowych apartamentach tworzonych z najlepszymi architektami. Mamy w portfolio takie apartamentowce jak Solec Residence – Kryształ Powiśla. To jeden z najbardziej ekskluzywnych obiektów w Warszawie. W tym roku chcemy rozpocząć budowę kameralnego budynku przy ul. Siewierskiej na Ochocie.

Firma wchodzi też na rynek apart- i condohoteli.

Naszą flagową inwestycją w tym segmencie jest Kozubnik Spa Resort w Beskidzie Małym. Budujemy tam 250 apartamentów typu condo oraz hotel ze 170 pokojami, wellness, spa i centrum biznesowym. Takie nieruchomości są idealne dla inwestorów mających 250–350 tys. zł.

Rynek luksusowych nieruchomości będzie rósł?

Prestiżowych inwestycji będzie przybywać, ale będą to głównie mniejsze obiekty. Klienci nie chcą mieszkać w wysokościowcach przypominających biura, w których pracują. Poza tym apartamenty w drapaczach chmur sprzedają się całymi latami. Rentowność takich inwestycji jest więc rozłożona na długi czas. Znacznie szybciej sprzedają się mniejsze prestiżowe obiekty. Przykładem jest wspomniana inwestycja przy ul. Siewierskiej. Zaplanowaliśmy tam 20 lokali. Budowa jeszcze nie ruszyła, a już mamy klientów na 20 proc. lokali.

Pańska firma buduje bank ziemi? Jakich terenów szuka?

Mamy zapas działek budowlanych. Nasz bank ziemi powstawał w dobrym okresie. Parcele kupowaliśmy po rozsądnych cenach. Nie wykluczamy jednak kolejnych zakupów, ale muszą to być działki w świetnych lokalizacjach.

Polski rynek apartamentów jest już na światowym poziomie?

Tak, mamy superekskluzywne nieruchomości. Na światowym, najwyższym poziomie jest i architektura, i technologia polskich apartamentowców. Naszych inwestycji nie powstydziłyby się stolice Europy Zachodniej, z Paryżem lub Londynem na czele.

Sawa Apartments wprowadza na rynek produkt, który jest zarówno użytkowy, jak i inwestycyjny. Mam na myśli biura apartamentowe, które muszą mieć najdoskonalsze systemy telekomunikacyjne do łączności z całym światem w czasie rzeczywistym, muszą też gwarantować wyciszenie i poufność. To oferta dla branż prawniczych, handlowych, konsultingowych, medycznych i artystycznych. Wymagania tych środowisk są takie same jak na Zachodzie.

Czy ceny mieszkań pójdą w górę?

Tak, ale tylko w tych lokalizacjach, które są najbardziej odporne na wahania rynku. To apartamenty w ścisłych centrach. W Warszawie są to Śródmieście, w tym Powiśle. To adresy, które cieszą się największym zainteresowaniem. Oferta jest jednak niewielka, więc ceny apartamentów premium stale rosną. W naszej ostatniej inwestycji Solec Residence ceny mkw. lokali w ciągu roku wzrosły o ok. 2 tys. zł.

Co czeka rynek mieszkaniowy w ostatnich tygodniach roku?

Rynek jest w fazie wzrostu. Już na początku 2017 roku oddano do użytku więcej mieszkań niż rok wcześniej. Wzrosła też liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia. Do oferty trafia coraz więcej lokali. Spodziewam się, że także w końcówce roku deweloperzy wprowadzą do sprzedaży kolejne osiedla.

Dobra sytuacja jest spowodowana wieloma czynnikami. To m.in. spadek bezrobocia i niskie stopy procentowe, co sprawia, że Polacy częściej korzystają z kredytów hipotecznych. Rośnie też liczba transakcji gotówkowych. Klienci wycofują część pieniędzy z lokat bankowych, giełdy i funduszy inwestycyjnych. Zakup nieruchomości jawi się jako bezpieczna i dochodowa inwestycja.

CV Marian Okręglicki, prezes i właściciel firmy Sawa Apartments oraz spółek z grupy kapitałowej. Członek rady Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Absolwent Universität Duisburg-Essen (telekomunikacja) i studiów podyplomowych (HR) Akademii Leona Koźmińskiego. Na rynku nieruchomości działa od ponad 25 lat. Nadzorował projekty o wartości ponad 0,5 mld zł.

"Rzeczpospolita"