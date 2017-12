Zmiany właścicielskie nabierają tempa

Deweloperzy mieszkaniowi przejmują i są przejmowani za setki milionów.

Firmy analityczne na bieżąco śledzą transakcje na rynku nieruchomości komercyjnych. Po trzech kwartałach wartość rynku sięgnęła 2,43 mld euro (10,2 mld zł). Jednak nie tylko biura, centra handlowe i magazyny zmieniają właścicieli. Dużo, także pod względem kwot, dzieje się w segmencie mieszkaniowym. Na razie właścicieli nie zmieniają portfele lokali, ale spółki deweloperskie.

Lokata lub ekspansja

Najbardziej spektakularną transakcją może być przejęcie giełdowego Robyga przez Goldman Sachs. Fundusz ogłosił wezwanie do sprzedaży wszystkich akcji spółki za łącznie 1,03 mld zł (245 mln euro). Zapisy będą przyjmowane od 2 stycznia do 2 lutego przyszłego roku. Goldman Sachs chce ściągnąć spółkę z warszawskiej giełdy i samodzielnie wspierać finansowo jego dalszą ekspansję.

– Nabycie Robygu daje nam możliwość zainwestowania w wysokiej jakości platformę rynku nieruchomości, budowaną w oparciu o lokalne i globalne doświadczenia. Zamierzamy blisko współpracować z kierownictwem Robygu nad dalszym rozwojem spółki, zapewniając kapitał i fachową wiedzę, aby wspierać długoterminowy sukces dewelopera – powiedział Tavis Cannell, partner w European Special Situations Group w Goldman Sachs.

Inwestor porozumiał się już z menedżerami Robyga, którzy zobowiązali się do odsprzedaży 10 proc. papierów. Przejęcie zależy od decyzji licznie reprezentowanych w akcjonariacie dewelopera funduszy inwestycyjnych i emerytalnych. Nic nie jest przesądzone, bo cena oferowana przez Goldman Sachs jest niższa niż ceny docelowe z wielu raportów analityków.

Robyg to jeden z czołowych graczy na polskim rynku mieszkaniowym. Po trzech kwartałach br. spółka sprzedała 2,7 tys. lokali, o 28 proc. więcej niż rok wcześniej. Cel na cały rok to znalezienie nabywców na 3,3 tys. mieszkań. Bank ziemi umożliwia budowę niemal 14 tys. lokali – głównie w Warszawie i Gdańsku, ale deweloper chce też rozwinąć się we Wrocławiu lub Krakowie.

Niedawno miliarder Leszek Czarnecki sprzedał polskim funduszom 51 proc. akcji mieszkaniowo-komercyjnego LC Corp za 480 mln zł (114 mln euro). Pod rządami inwestorów finansowych spółka przyjęła właśnie politykę dzielenia się zyskami z akcjonariuszami. Na dywidendę lub skup akcji własnych ma iść 25–75 proc. zysku netto.

Zakupami są zainteresowani nie tylko inwestorzy finansowi, następuje także konsolidacja branży.

Latem Dom Development kosztem 260 mln zł przejął Euro Styl. Dzięki temu działająca głównie w stolicy firma kupiła sobie ponad 10 proc. rynku trójmiejskiego. Transakcja przyniosła już wymierne korzyści, Dom Development wskoczył na podium, po trzech kwartałach zwiększając sprzedaż o 45 proc., do 2,93 tys. mieszkań. Grupa spodziewa się utrzymania sprzedaży lokali rzędu 1 tys. sztuk kwartalnie.

Skokowo urósł także Archicom. Dzięki przejęciu mLokum od mBanku za 88 mln zł (docelowo transakcja rozłożona jest na etapy) z gracza wrocławskiego spółka awansowała do grona deweloperów o zasięgu ogólnopolskim. Po trzech kwartałach Archicom chwalił się wzrostem sprzedaży mieszkań o 41 proc., do 992 sztuk.

Zdaniem Macieja Wewiórskiego, analityka DM BOŚ, wiele deweloperskich przedsiębiorstw notowanych na GPW jest atrakcyjnie wycenianych, a branża jest dobrze postrzegana przez inwestorów. Nie jest więc wykluczone, że transakcji w najbliższym czasie będzie więcej.

Sporo do nadgonienia

Chociaż wartość transakcji na rynku nieruchomości komercyjnych po dziewięciu miesiącach jest relatywnie niska, to analitycy spodziewają się, że w całym roku sięgnie 4–5 mld euro (16,8–21 mld zł). Niewykluczone, że część transakcji przesunie się na I kwartał 2018 r. W 2016 r. wartość rynku sięgnęła 4,54 mld zł – niewiele mniej od rekordowego 2006 r.

Gigantyczną transakcję zawarły właśnie fundusze Oaktree i Griffin, kupując portfel nieruchomości handlowych za około 1 mld euro od funduszy Ares, AXA i Apollo Rida. Część aktywów – sieci M1 i Power Park – zostanie odsprzedana spółce Echo Polska Properties za 692 mln euro.

W ostatnim czasie rozliczone zostało wezwanie, w ramach którego fundusz Globalworth kosztem 0,58 mld zł przejął kontrolę nad giełdowym Griffin Premium RE, zarządzającym portfelem biurowców.

