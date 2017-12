Mało gotowych nowych mieszkań

Oferta gotowych lokali, do których można się od razu wprowadzić, maleje.

źródło: materiały prasowe Apartamenty Sowiniec na Woli Justowskiej w Krakowie – na ukończonym osiedlu firmy Wawel Service są jeszcze lokale do kupienia. +zobacz więcej

Deweloperzy mają za sobą rekordowy rok. Mieszkania na najlepszych osiedlach znikają z rynku jeszcze przed wbiciem łopaty w ziemię. Na etapie budowy wyprzedają się czasem całe inwestycje. Lokale w pakietach skupują inwestorzy. Oznacza to, że oferta gotowych lokali, do których można się od razu wprowadzić, maleje. Do końca budowy na rynku pozostaje niewiele nieruchomości. – Lokale na ukończonych osiedlach stanowią dziś ok. 12 proc. całej oferty deweloperskiej, podczas gdy rok temu było to ponad 15 proc. – szacuje Jarosław Jędrzyński, ekspert portalu RynekPierwotny.pl.

Czekanie na klucze

Z analiz RynkuPierwotnego.pl wynika, że w Warszawie deweloperzy oferują ponad 19,5 tys. mieszkań, z czego gotowych jest ponad 1,8 tys. Reszta to lokale na różnych etapach budowy. W Krakowie na klientów czeka ponad 9,8 tys. mieszkań – ponad 1,3 tys. na ukończonych osiedlach i 8,5 tys. w inwestycjach, które dopiero powstają. We Wrocławiu szybko można się wprowadzić do 1,3 tys. mieszkań. Na klucze do 6,4 tys. lokali trzeba jeszcze poczekać. Gotowych mieszkań nie znajdziemy w Sopocie. W tym mieście deweloperzy oferują 84 lokale na powstających osiedlach. 190 ukończonych mieszkań czeka na klientów w Gdyni. W budowie jest 790 lokali.

– Od kilkunastu do dwudziestu procent mieszkań deweloperskich stanowią lokale pod jakimś względem mniej atrakcyjne – komentuje Jędrzyński. – To np. lokale tuż nad wjazdem do garaży, bezpośrednio przy wejściach do budynku, przy szybach windy, z widokiem na śmietnik, z ekspozycją na głośną ulicę albo z inną mało ciekawą panoramą. To także mieszkania niedostatecznie doświetlone z powodu gorszego układu stron świata oraz mniej funkcjonalne – opowiada.

Jędrzyński podkreśla, że w jednej inwestycji nie da się wybudować jednakowo atrakcyjnych mieszkań. – Nawet w czasie boomu te mniej ciekawe lokale sprzedają się najdłużej. Ale i wśród gotowych mieszkań znajdziemy lokale bez wad – zapewnia analityk.

Jarosław Mikołaj Skoczeń, ekspert Emmerson Realty, opowiada, że najlepiej sprzedają się dobrze zlokalizowane mieszkania o powierzchni do 50 mkw. – Klienci szukają lokali niedaleko centrum, na dobrze skomunikowanych osiedlach – mówi. – Nie brakuje też chętnych na zamieszkanie na obrzeżach, jeśli tylko cena nieruchomości jest zachęcająca – podkreśla.

Dobra koniunktura

Skoczeń zauważa, że nadal nie najlepiej sprzedają się ponad 70-metrowe mieszkania. I takie właśnie lokale zwykle znajdują klientów jako ostatnie.

Według Jarosława Jędrzyńskiego malejąca oferta gotowych mieszkań deweloperskich świadczy o rosnącym popycie i bardzo dobrej koniunkturze sprzedażowej. – W tym roku na rynku pierwotnym padnie kolejny rekord. To naturalne, że przy tak silnej presji popytowej spada odsetek mieszkań gotowych. Dowodzi to wciąż rozpędzającej się koniunktury, mimo piątego już roku ożywienia. Sprawdzona zasada na rynku pierwotnym mówi, że im lepsza koniunktura, tym mniejsza oferta gotowych mieszkań.

Jarosław Mikołaj Skoczeń dopowiada, że firmy deweloperskie zostały zaskoczone tak wielkim popytem. Budują na potęgę. – Mają jednak problem z działkami. Brakuje terenów, na których można szybko zacząć budować – zauważa.

Gotowych mieszkań nie znajdziemy w firmie Budimex Nieruchomości. – Wszystkie lokale sprzedajemy w trakcie budowy – mówi Andrzej Miś, rzecznik spółki. Budimex w czterech miastach prowadzi 20 inwestycji z ponad 3,3 tys. lokalami.

Na sprzedaż nie narzeka też Wawel Service. Jak mówi Adrian Potoczek, dyrektor ds. sprzedaży w tej firmie, klienci bardzo szybko podejmują decyzję o kupnie lokalu. Wybór mieszkań jest największy na wczesnym etapie budowy. Wtedy też można liczyć na niższe ceny. – Po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie ceny idą w górę – zwraca uwagę Potoczek. – Gotowych lokali szukają osoby, które muszą się szybko przeprowadzić. Wawel Service ostatnie gotowe lokale oferuje w krakowskich inwestycjach Piasta Park oraz Apartamenty Sowiniec.

Ukończonych lokali nie ma Grupa Deweloperska Geo. Jak informuje Piotr Kijanka, dyrektor ds. sprzedaży w tej spółce, trzy inwestycje zostaną oddane w pierwszym kwartale przyszłego roku.

masz pytanie, wyślij e-mail do autorki: a.gawronska@rp.pl

"Rzeczpospolita"