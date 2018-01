Kosztowne błędy przy budowie domu

Doświadczenia inwestorów związane z budową domu, jak również wydatki z tego tytułu poniesione są skrajnie różne. Wiele osób szukając w sieci informacji dotyczących tej życiowej inwestycji, stara się korzystać z rad osób, które swój plan już zrealizowały. Jednak niestety, przy takiej ilości koniecznych decyzji do podjęcia nie da się uniknąć wpadek, które mogą wpłynąć na komfort lub na niepotrzebne zwiększenie wydatków. Jakie błędy i niedopatrzenia mogą się boleśnie odbić na budżecie inwestora?

Nieodpowiednio wybrany projekt

Przeglądając gotowe projekty domów jednorodzinnych, należy poświęcić nieco więcej czasu na podjęcie ostatecznej decyzji, przemyślenie dokładnie układu i przeanalizowanie wszystkich elementów. Nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że adaptacja, która wymaga dużej ilości zmian, może się okazać bardziej kosztowna, aniżeli indywidualny projekt. Do tego wszystkiego dochodzą też dodatkowe, podrażające elementy, na które decydujemy się pod wpływem impulsu, choć tak naprawdę wcale ich nie potrzebujemy. Chodzi przykładowo o za wiele balkonów, wykusze, zbyt fantazyjną bryłę dachu. Jeśli współpracujemy z architektem nad stworzeniem planu od podstaw, to tym bardziej możemy mocno dać ponieść się fantazji. Najgorsze, że efekt będzie nie tylko karykaturalny, lecz także bardzo drogi w wykonaniu. Warto zatem przygotować się do takich prac i zdobyć potrzebną wiedzę. Na przykład z artykułu: Projekt domu a koszta budowy?

Błędy na etapie początkowym

Odpowiednie przygotowanie i sprawdzenie gruntu pod budowę, jak również dobrze wykonane fundamenty to rzeczy, których nie można zaniedbać. Gdy chodzi o pierwszą kwestię, to czasem przydaje się rozpoznanie geologiczne. Szczególnie w sytuacji, kiedy planujemy podpiwniczenie domu. Z takich badań bowiem dowiemy się na przykład, czy poziom wód gruntowych jest wysoki. Jeżeli tak, to może on nam skutecznie pokrzyżować szyki. Jeśli piwnica nie jest naszym priorytetem, zrezygnowanie z niej będzie lepszym wyjściem, aniżeli decydowanie się na kosztowne prace. W przypadku fundamentów natomiast ważne jest ich dobre zabezpieczenie przed wilgocią, ale także odpowiednie zagęszczenie gruntu podczas zasypywania wykopu. Materiał musi być z jednej strony przepuszczalny, a z drugiej właściwie zagęszczony. Dzięki temu płyty będą dobrze osiadać i nie dojdzie do pęknięć.

Przesadne oszczędności na materiałach i zły wybór ekipy

Wiadomo, że każdy chciałby trochę obniżyć wydatki, które wiążą się z budową domu. Czasami bardzo kusi, aby zakupić tańsze materiały, albo zamienniki produktów od znanych producentów. Natomiast trzeba być świadomym konsekwencji, jakie niosą za sobą takie decyzje. Przecież jest to przedsięwzięcie, którego efekty będziemy podziwiać latami, nie mówiąc już o korzystaniu z nich. Powinno nam zależeć, by całość przetrwała jak najdłużej w doskonałym stanie. Taka nieruchomość często przechodzi z pokolenia na pokolenie, dlatego z reguły nie budujemy jej jedynie dla siebie, lecz także dla potomstwa, czy wnuków. Nawet jeśli nie sięgamy tak daleko w przyszłość, to należy pomyśleć o tym, jako o swego rodzaju inwestycji. Nie wiadomo, czy nie będziemy w przyszłości chcieli sprzedać domu. Z tego względu trzeba myśleć o jakości. Gorsze materiały, to późniejsze kosztowne remonty i to w sytuacji, gdy z reguły spłacamy jeszcze kredyt zaciągnięty na budowę. Lepiej wykonać założony plan raz a dobrze. Nie tylko kupno kiepskich materiałów może się na nas zemścić. Także wybór nieodpowiednich ludzi, którzy dla nas takie zlecenie wykonają, może się skończyć katastrofą. Sugerując się jedynie ceną, a nie doświadczeniem, czy referencjami, można stracić wiele nerwów, pieniędzy i czasu. Dobry fachowiec jest na wagę złota, dlatego z wyborem ekipy nie powinniśmy się spieszyć.

Podczas wspomnianej inwestycji nie da się niestety uniknąć błędów. Jednak warto się postarać, by było ich jak najmniej. Pocieszeniem może być także to, że nie wszystkie one muszą być aż tak nieprzyjemne w skutkach. Na pewno też opłaci się dobrze wgłębić w temat, ponieważ w ten sposób istnieje mniejsze prawdopodobieństwo, że podejmiemy niewłaściwą decyzję.

Materiał Partnera