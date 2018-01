Otwarcia i wyburzenia

Powierzchnie handlowe Obiekty powstają w całej Polsce.

źródło: materiały prasowe Galeria Północna w Warszawie – pierwsze od lat duże nowe centrum handlowe w stolicy +zobacz więcej

– W 2017 roku otwarto w Polsce 18 obiektów handlowych o łącznej powierzchni 374 tys. mkw. – podaje Magdalena Sadal, dyrektor działu doradztwa i badań rynkowych branży handlowej w firmie doradczej Cresa Polska. – Dziewięć z nich to centra o łącznej powierzchni najmu 279 tys. mkw., sześć – wolnostojące magazyny handlowe (74 tys. mkw.), a trzy – małe parki (21 tys. mkw.). Zakończono też rozbudowy dziewięciu obiektów, dzięki czemu rynek powiększył się o kolejne 45 tys. mkw.

W sumie na rynek w 2017 roku trafiło 419 tys. mkw. powierzchni handlowej. Jak podaje Cresa Polska, to o 10 proc. mniej niż w 2016 roku.

Galerie, parki, magazyny

Magdalena Sadal do najważniejszych wydarzeń na polskim rynku handlowym w 2017 roku zalicza otwarcie Galerii Północnej w Warszawie. – To pierwsze od dziesięciu lat duże centrum w stolicy – podkreśla. – W aglomeracji wrocławskiej, na jednym z trudniejszych, bo najbardziej nasyconych powierzchnią handlową rynku, powstała Wroclavia, spektakularny obiekt handlowo-rozrywkowy. W Krakowie otwarto centrum Serenada, a w Lublinie – Skende Shopping z pierwszym we wschodniej Polsce sklepem IKEA. Zakończyły się rozbudowy szczecińskiego centrum handlowo-rozrywkowego Galaxy oraz warszawskiej Arkadii – wskazuje.

Przedstawicielka firmy Cresa Polska przypomina, że w połowie 2017 roku podjęto decyzję o rozbiórce zamkniętego rok wcześniej centrum handlowego Sosnowiec. W miejscu tej galerii ma powstać park magazynowy. – To wydarzenie bez precedensu na polskim rynku – komentuje dyrektor Sadal. – Tymczasowo zamknięto warszawskie centrum Fort Wola. Obiekt jest przygotowywany do przebudowy. Ostatecznie zakończyło swoją działalność Atrium w Tczewie – opowiada.

Z analiz Cresy wynika, że w Polsce działa 771 obiektów handlowych oferujących 14,3 mln mkw. powierzchni. Składają się na to 424 centra o łącznej powierzchni najmu 10,5 mln mkw., 69 parków handlowych, których powierzchnia przekracza 1 mln mkw., 14 centrów wyprzedażowych (243 tys. mkw.) i 264 magazyny wolnostojące (oferujące w sumie ponad 2,5 mln mkw.).

W budowie jest ok. 530 tys. mkw. powierzchni, z czego ok. 80 proc. trafi na rynek w 2018 roku. Największe obiekty to Forum Gdańsk (62 tys. mkw.), Galeria Libero w Katowicach (45 tys. mkw.) i Gemini Park Tychy (36 tys. mkw.).

– Na ten rok zaplanowano oddanie do użytku powierzchni handlowych w Cedecie (dawny Dom Towarowy Smyk) i Koneserze w Warszawie – mówi Magdalena Sadal. – W planach deweloperów na kolejne lata jest ok. 500 tys. mkw. Powierzchnię handlową dostarczą m.in. Galeria Młociny w Warszawie, centrum handlowe Tkalnia w Pabianicach i IKEA w Zabrzu.

Nowe marki, nowe kanały

– W 2017 roku byliśmy świadkami debiutu 25 nowych marek i konceptów handlowych. Swoje pierwsze sklepy w Polsce otworzyły sieci modowe rosyjskiej grupy Melon Fashion: Zarina, BeFree i Love Republic, hiszpańska Sfera i rumuńska Nissa oraz długo oczekiwany Hamleys, reprezentujący branżę zabawek dla dzieci – wylicza Magdalena Sadal. – Również branża gastronomiczna wzbogaciła się o nowe marki, jak Max Burgers, Blue Frog, Black Burger i Fabryka Pizzy. Mole Mole, który jest nowym formatem Grupy Empik, w ciągu kilku miesięcy od debiutu w połowie 2017 roku otworzył już 20 sklepów, a Homla, czyli debiutant rynkowy z 2016 roku, ma już sieć 12 salonów i planuje kilkadziesiąt kolejnych.

Sklepy stacjonarne otwierają także firmy, które do tej pory działały tylko w sieci. – Internetowa perfumeria iPerfumy.pl otworzyła swój pierwszy regularny sklep w Posnanii, a potem w Bonarka City Center w Krakowie – opowiada przedstawicielka Cresy. – Z kolei jeden z największych w Polsce sklepów e-commerce specjalizujący się w sprzedaży obuwia i akcesoriów – e-obuwie, otworzył swój pierwszy sklep w Focus Mall w Zielonej Górze. Planuje kolejne otwarcia.

W tym samym czasie kilka sieci wycofało się z Polski, zamykając swoje sklepy. To m.in. Praktiker, Marks & Spencer, Dorothy Perkins, Stenders, Springfield. Działalność handlową zakończyła również sieć polskich delikatesów Alma, której lokalizacje zostały szybko przejęte przez konkurentów, takich jak m.in. Carrefour, Piotr i Paweł, ale także Biedronka i Lidl.

Z kolei eksperci firmy doradczej Savills zwracają uwagę na nowy trend na rynku handlowym, jakim jest powstanie galerii społecznościowych. – Popularyzacja zakupów przez internet sprawiła, że sieci handlowe stosują strategię sprzedaży za pośrednictwem wielu kanałów – zwraca uwagę Tomasz Buras, dyrektor zarządzający Savills Polska. Same centra handlowe oferują dziś znacznie więcej niż tylko towary do kupienia. Stają się miejscem spędzania wolnego czasu. – Rok 2017 upłynął pod znakiem poszerzania w galeriach oferty rozrywkowej i gastronomicznej. Obiekty, w których ta oferta jest bardzo rozbudowana, są określane mianem galerii społecznościowych – wyjaśnia ekspert Savillsa.

Pytany o prognozy na 2018 rok dla rynku handlowego mówi, że może on upłynąć pod znakiem poszukiwania sposobów na zrekompensowanie potencjalnych strat wynikających z zakazu handlu w niedzielę.

– Sieci handlowe oraz właściciele obiektów mogą rozważać takie rozwiązania jak poszerzanie oferty na stacjach benzynowych, które będą współpracować z operatorami spożywczymi – ocenia dyrektor Buras. – W galeriach handlowych mogą być organizowane imprezy, podczas których klienci zrobią zakupy w sieci – dodaje. ©℗

"Rzeczpospolita"