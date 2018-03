Galerie dostosowują się do nowych wyzwań

Znaczna część oferty to efekt powiększania istniejących już obiektów.

źródło: materiały prasowe W Galerii Platan w Zabrzu przybędzie 11 tys. mkw. – poza nowymi sklepami pojawią się strefy wypoczynkowa i coworkingowa oraz większy parking. +zobacz więcej

Zasoby nowoczesnej powierzchni handlowej w Polsce w ub.r. przekroczyły 11,5 mln mkw. W zeszłym roku deweloperzy oddali do użytkowania około 360 tys. mkw. – tempo wzrostu było więcej niż skromne w porównaniu z sektorem biurowym czy niezwykle rozpędzonym magazynowym. W dodatku nowej podaży w ub.r. było o 15 proc. mniej niż rok wcześniej.

Około 16 proc. nowej powierzchni to efekt rozbudowy już istniejących obiektów.

Czas na modernizację

– Polski rynek nieruchomości handlowych, po okresie intensywnego wzrostu podaży, wchodzi w fazę rozwoju, w której coraz większą rolę będzie odgrywać odpowiednie zarządzanie istniejącymi obiektami, poprzez dbanie o atrakcyjność ich oferty i połączenie tradycyjnego sposobu robienia zakupów ze światem e-handlu – wskazuje Monika Janczewska-Leja, dyrektor działu doradztwa i wynajmu powierzchni handlowych Savills.

Zdaniem ekspertki powodów rozbudów lub modernizacji jest kilka. – Właściciele obiektów handlowych w wielu przypadkach chcą odświeżyć powierzchnie wspólne, by zwiększyć swoją konkurencyjność wobec nowo powstających obiektów lub po prostu odnowić starzejący się obiekt. W wielu przypadkach decydują się oni również zwiększyć ofertę rozrywkowo-gastronomiczną w odpowiedzi na aktualne trendy i oczekiwania klientów, chcąc tym samym utrzymać lub zwiększyć poziom odwiedzalności. Nie zawsze oznacza to rozbudowę obiektu, gdyż część właścicieli dokonuje tych zmian w ramach procesu rekomercjalizacji obecnej powierzchni, odpowiednio korygując skład branżowy najemców.

Janczewska-Leja dodaje, że w wielu przypadkach powodem modernizacji lub rozbudów jest też chęć odpowiedzi na potrzeby najemców. Obecnie marki często decydują się na optymalizację sieci handlowej poprzez zamknięcie gorzej prosperujących lokali i zwiększenie powierzchni głównych sklepów odnotowujących najwyższe obroty, tworząc tzw. flagship stores.

– Oprócz funkcji zakupowej takie flagowe lokale, o niekiedy wręcz imponujących rozmiarach, stają się wizytówką marki. Stworzenie takiemu najemcy przestrzeni na pożądaną ekspansję jest nie lada wyzwaniem dla właścicieli obiektów handlowych – mówi Janczewska-Leja.

Savills prognozuje, że w najbliższych latach możemy spodziewać się kolejnych rozbudów oraz modernizacji istniejących obiektów handlowych. Na takie zmiany pozytywnie spoglądają również najemcy, którzy chętnie otwierają lokale w obiektach już funkcjonujących na rynku, które mogą pochwalić się stabilnymi i zweryfikowanymi wynikami.

– To korzystnie wpływa na proces komercjalizacji dodatkowej lub zmodernizowanej powierzchni, a tym samym skłonność samych właścicieli centrów do podejmowania takich inwestycji – podsumowuje Janczewska-Leja.

– Ponad połowa istniejących centrów handlowych w Polsce, o łącznej powierzchni około 7 mln mkw., została wybudowana dziesięć lub więcej lat temu. W związku z tym istnieje potrzeba, a w przypadku starszych obiektów wręcz konieczność, odświeżenia wyglądu, zwiększenia konkurencyjności i dopasowania oferty do zmieniających się oczekiwań klientów – mówi Ada Budynek, konsultant w dziale powierzchni handlowych Cushman & Wakefield. – Jest to wyraźny trend, który obserwujemy już od kilku lat. Stąd wiele obiektów handlowych w Polsce poddawanych jest modernizacji, przebudowie albo rozbudowie. Ta ostatnia grupa stanowiła około 10 proc. dostarczonej w 2017 r. podaży powierzchni handlowej – dodaje.

– Istnieje konieczność modernizacji starszych centrów handlowych ze względu na pojawiającą się nowszą i bardziej atrakcyjną konkurencję. Ale zmieniające się wymagania oraz nawyki zakupowe Polaków, np. e-commerce, także stanowią tutaj istotny czynnik – wskazuje Lucyna Śliż, dyrektor ds. rozwoju działu powierzchni handlowych Cushman & Wakefield. – Część obiektów starszej generacji jest bardzo dobrze skomunikowana, trzeba tylko znaleźć dla nich formułę, odpowiadającą aktualnym potrzebom lokalnej społeczności – dodaje.

– Aktualnie w trakcie rozbudowy znajduje się sześć centrów handlowych, po zakończeniu wszystkich prac na rynek trafi ponad 56 tys. mkw. nowej powierzchni – wylicza Joanna Tomczyk, konsultant w dziale badań rynku i doradztwa JLL. – Rozbudowy, z którymi mamy do czynienia w ostatnim czasie, przebiegają wielotorowo. Część projektów jest realizowana z myślą o najemcach i umożliwieniu im powiększenia istniejących sklepów lub ich relokacji. Część inwestycji to z kolei dla właścicieli lub zarządców możliwość wprowadzenia do obiektu nowych marek – a więcej sklepów oznacza zwiększenie siły przyciągania do danego centrum handlowego, co na mocno konkurencyjnych rynkach jest niezwykle istotne.

Ekspertka zaznacza, że przy okazji rozbudowy jednocześnie bardzo często jest modernizowana dotychczasowa powierzchnia galerii, tak aby klient nie odczuł różnicy pomiędzy jej nowszą a starszą częścią. Coraz bardziej są również widoczne zmiany w ofercie gastronomiczno-rozrywkowej centrów handlowych.

– Dla przykładu, w grudniu ub.r. w warszawskiej Arkadii otworzyła się powiększona strefa gastronomiczna, tzw. Grand Kitchen z 12 nowymi lokalami gastronomicznymi. Z kolei Blue City i Atrium Reduta planują powiększyć się wkrótce o kina. Ma to związek ze zmieniającymi się preferencjami klientów, którzy coraz częściej przychodzą do galerii handlowych nie tylko po to, by zrobić tam zakupy, ale też żeby spędzić wolny czas. W ten sposób ewoluuje również funkcja centrów – od zakupowych do spotkań. Dlatego dobrze skomponowana oferta gastronomiczna i rozrywkowa to wyróżnik na tle konkurencji i wabik dla klientów – mówi Tomczyk.

Ruch w przebudowach

W 2017 r. zakończono kilka istotnych rozbudów. To m.in. Centrum Handlowe Galaxy w Szczecinie (przybyło 18,8 tys. mkw.), Auchan w Białymstoku i Gdańsku, Vivo w Stalowej Woli czy Outlet Park Szczecin – w tym ostatnim przypadku dzięki rozbudowie nie tylko przybyło nowych marek modowych, ale także pojawił się operator fitness czy przychodnia.

Do największych prowadzonych obecnie rozbudów należą prace prowadzone w Centrum Handlowym Janki (przybędzie 21 tys. mkw), Morskim Parku Handlowym w Gdańsku (16,5 tys. mkw) czy Centrum Handlowym Platan Zabrze (11 tys. mkw). W tym roku m.in. powiększone i zmodernizowane zostaną warszawskie Promenada, Targówek i Reduta, Retail Park Dekada w Grójcu, Auchan w Bydgoszczy czy krakowski Factory Outlet Centre.

Jak szacuje PRFF, w budowie jest ponad 530 tys. mkw. powierzchni handlowej (16 proc. przypada na rozbudowę istniejących obiektów). Około 83 proc. tych zasobów trafi na rynek w tym roku.

"Rzeczpospolita"