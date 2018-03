Biuro w mieszkaniu, kawiarni, banku

Gdzie szuka powierzchni wolny strzelec.

źródło: Mikomax Smart Office

aneta gawrońska

W Polsce jest zarejestrowanych niemal 3 miliony jednoosobowych działalności gospodarczych – podaje Związek Firm Pośrednictwa Finansowego, powołując się na REGON. – Polacy chętnie rozpoczynają pracę na własny rachunek. Wraz z przejściem na swoje pojawiają się jednak nowe wyzwania. Przede wszystkim trzeba znaleźć miejsce na biuro. Bywa, że najlepszym rozwiązaniem jest urządzenie siedziby w mieszkaniu. W ten sposób unikniemy płacenia czynszu za najem powierzchni.

Kredyt na meble

– Ważne, by dostosować przestrzeń do specyfiki naszej pracy – podkreśla Zuzanna Mikołajczyk, członek zarządu spółki Mikomax Smart Office. – Jeśli wymaga ona skupienia, warto zadbać o odpowiednie oddzielenie domowego biura od reszty mieszkania, np. za pomocą ścianek akustycznych. Trzeba też pomyśleć o funkcjonalnych meblach, choćby o biurku z regulowanym blatem, pozwalającym na pracę w różnych pozycjach.

Eksperci zwracają uwagę na koszty urządzenia biura w mieszkaniu. – Jeśli nie mamy pieniędzy na remont i zakup wyposażenia, możemy skorzystać z oferty banków. Do wyboru mamy m.in. kredyty inwestycyjne, obrotowe oraz linie kredytowe – mówi Monika Mojzesowicz, ekspert Związku Firm Pośrednictwa Finansowego i spółki Expander Advisors. – Jeśli jednak dopiero rozpoczynamy działalność i nie mamy jeszcze podpisanych kontraktów, najlepszym rozwiązaniem będzie otwarcie kredytu w koncie firmowym. Zaletą jest m.in. płacenie odsetek od faktycznie wykorzystanych funduszy, a nie przyznanego limitu – wyjaśnia. Można też starać się o kredyt firmowy. – Aby zwiększyć szanse na jego uzyskanie, możemy przedstawić biznesplan z uwzględnieniem szacowanych zarobków – tłumaczy Mojzesowicz. – W tym przypadku niezwykle ważna jest lokalizacja biura. Część banków może uznać, że adres jest nieodpowiedni dla naszego profilu działalności. Jeśli mieszkanie będzie oddalone od grupy potencjalnych klientów, czy nawet położone na piętrze, bank może nam odmówić finansowania.

Analitycy przypominają, że część wydatków związanych z adaptacją mieszkania na biuro i jego eksploatacją możemy odliczyć od podatku. – Musimy określić, jaką powierzchnię mieszkania przeznaczymy na biuro – mówi Michał Krajkowski, ekspert spółki Notus Finanse. – Załóżmy, że lokal ma 50 mkw., a czynsz wynosi 500 zł. Jeśli na biuro przeznaczymy 17,5-metrowy pokój, czyli 35 proc. powierzchni, to opłata za niego wyniesie 175 zł. I taką kwotę możemy zakwalifikować jako koszt uzyskania przychodu.

Coworkingi i gabinety

Pytany o biuro w mieszkaniu Jarosław Mikołaj Skoczeń, ekspert firmy Emmerson Realty, ocenia, że takie rozwiązanie sprawdza się raczej tylko wtedy, gdy nie przyjmujemy w lokalu interesantów. – No, chyba że mamy mieszkanie w reprezentacyjnej kamienicy w świetnej lokalizacji – mówi. – Jeszcze kilka lat temu powierzchnie biurowe były bardzo drogie. Brakowało zresztą niewielkich, np. 30-metrowych pomieszczeń dla małych firm. Dziś oferta jest dużo większa – zwraca uwagę. Można znaleźć nawet jednopokojowe 20-metrowe lokale biurowe. – Właściciele starszych budynków biurowych, którzy mają problem ze znalezieniem najemcy na dużą powierzchnię, dzielą ją na pokoje – mówi ekspert Emmerson Realty.

Jerzy Węglarz, ekspert firmy Biuro na Miarę, dopowiada, że praca w mieszkaniu jako wolny strzelec nie wiąże się z żadnymi formalnościami.

– Wystarczy włączyć komputer, wziąć telefon albo kartkę z długopisem i pracować. Mając prawa do lokalu, można zarejestrować tam działalność. Trzeba jednak pamiętać, że wiąże się to z kontrolą urzędników skarbowych w miejscu prowadzenia firmy.

Sytuacja się zmieni, jeśli zaczniemy zatrudniać pracowników. Wtedy trzeba się przenieść do powierzchni komercyjnej, która spełnia przepisy BHP i przeciwpożarowe. – Prowadzenie biur w wynajętych mieszkaniach jest zresztą prawdziwą plagą w Warszawie – ocenia Jerzy Węglarz. – Ta pozorna oszczędność powoduje, że niezgodnie z przepisami użytkowane są tysiące mieszkań w centrum miasta, na czym traci gmina (niższy podatek od nieruchomości, bo właściciele nie zmieniają przeznaczenia lokalu), Skarb Państwa (niższe użytkowanie wieczyste za budynek, w którym się pracuje, zamiast mieszkać) oraz firmy i ich pracownicy, którzy narażają swój biznes na kontrole, grzywny oraz nieodpowiednie warunki pracy (brak wentylacji, nieprawidłowe oświetlenie, brak oznaczeń ewakuacyjnych i zbyt wąskie ciągi komunikacyjne, większy hałas).

Tymczasem, jak podkreśla ekspert Biura na Miarę, rynek biurowy ma coraz więcej do zaoferowania także wolnym strzelcom. – Profesjonalne zorganizowane przestrzenie do pracy można podzielić na coworkingi i prywatne pokoje – w różnych konfiguracjach – mówi Węglarz. Mamy więc miejsca, gdzie można przyjść, usiąść i popracować. – Z reguły w cenie jest internet, kawa, herbata, woda. Tego typu coworkingi są zarówno w nowoczesnych biurowcach, jak i niższej klasy budynkach oraz domach. Do pracy kilku–kilkunastu osób rzadziej są przystosowane duże mieszkania w kamienicach.

Mamy też inny model – przypisane biurka na wspólnym open spasie i szafki, w których można przechowywać dokumenty czy komputer. – Daje to namiastkę prywatności – podkreśla Jerzy Węglarz. Mamy wreszcie zamykane pokoje dzielone z kilkoma osobami oraz prywatne gabinety. Alternatywą są też stanowiska coworkingowe oferowane przez niektóre banki. Dostępność miejsc pracy jest powiązana z zakupem produktów finansowych. – Oczywiście nadal wiele osób na biuro wybiera kawiarnię, ale na dłuższą metę nie jest to dobre rozwiązanie, choćby ze względów zdrowotnych – mówi ekspert. – Swoją cierpliwość mają też operatorzy kawiarni, w których coraz częściej większość „gości" stanowią osoby z komputerami na stole i słuchawkami na uszach pijący jedną kawę przez cały dzień, a korzystający z prądu i wody.

masz pytanie, wyślij e-mail do autorki: a.gawronska@rp.pl

"Rzeczpospolita"