Nieruchomości wracają do miasta

Miasto wydało kolejnych osiem decyzji i umorzyło roszczenia wobec kilku nieruchomości.

Kolejne nieruchomości wracają do zasobów miasta i Skarbu Państwa. W ostatnich tygodniach podpisano kolejnych osiem kolejnych decyzji umorzeniowych dotyczących m. in. części nieruchomości przy ul. Rajgrodzkiej 10 (blok mieszkalny zarządzany przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami Targówek z 10 lokalami komunalnymi), fragmentu skweru i przejścia do budowanej stacji metra pomiędzy ulicami Pratulińską, Handlową i Orłowską oraz części terenów ogródków działkowych przy ulicy Nadrzecznej.

Przypomnijmy. We wrześniu 2016 r. weszła w życie mała ustawa reprywatyzacyjna, która wprowadziła m. in. możliwość zakończenia postępowań dotyczących tzw. „śpiochów, czyli nieruchomości, co do których wiele lat temu został złożony wniosek, ale wnioskodawcy zaprzestali później dalszych działań zmierzających do ich odzyskania.

W lutym ubiegłego roku rozpoczęto publikacje ogłoszeń o „śpiochach" (łącznie w jedenastu partiach ukazały się ogłoszenia dotyczące 194 takich nieruchomości), a w styczniu br. w Biurze Spraw Dekretowych rozpoczęto wydawanie decyzji umarzających postępowania reprywatyzacyjne.

Wydano już 36 decyzji dotyczących tzw. śpiochów, w wyniku których m. st. Warszawa i Skarb Państwa reprezentowany przez Prezydenta m. st. Warszawy odzyskały 30 nieruchomości przy ul.: Białobrzeskiej 9, Siedleckiej 22, Racławickiej 11, Elsnera 5, Pańskiej 74, Pływackiej 8, Chotomowskiej 7, Podchorążych róg Projektowanej, Ciechocińskiej 33, Lenartowicza, Słotwińskiej, Radomskiej 17, Mierosławskiego 12, Skalbmierskiej 17, Cześnikowskiej 1, Mariensztat (dawny adres Mariensztat 22 i Źródłowa), Belwederskiej, Ksawerów 10 (dawniej 14), Rajgrodzkiej 14, 16 i Radzymińskiej 122/124 (dawny adres Włocławka 25), Żelaznej 71 (dawny adres Krochmalna 48), Kopińskiej 12/16 (dawny adres Węgierska 17), Kaszubskiej 19, Motyckiej 4, Cmentarnej 34, 3/ Syrokomli 45/47, Lidzkiej 1, Dalanowskiej 34, Orańskiej 7, Rajgrodzkiej 10 i Kolonii Siekierki A (działy I, II, III, IV, V działka 151 z Działu Bloku IX).

Ogółem, na podstawie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami i ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, wydano już 193 decyzji, w tym 83 odmawiających ustanowienia prawa użytkowania wieczystego (zwrotu).

