Grunty PKP do komercyjnego wykorzystania

Na kolejowych działkach będą powstawać hotele i biura.

źródło: materiały prasowe West Station to kompleks zlokalizowany wokół dworca Warszawa Zachodnia i wspólna inwestycja PKP SA, Xcity i HB Reavis. +zobacz więcej

PKP SA, Polski Holding Nieruchomości, Xcity Investment oraz Chopin Airport Development to spółki, które mają pomysł, jak wykorzystać potencjał tkwiący w kolejowych gruntach. Dlatego zdecydowały się zewrzeć szyki – podpisać list intencyjny i powołać specjalny zespół roboczy mający wypracować model zagospodarowania poszczególnych nieruchomości.

– Wszystkie te spółki mają unikalne kompetencje i kwalifikacje, które po połączeniu mogą spowodować, że realizacja przyjętych zadań inwestycyjnych na gruntach kolejowych może stać się jeszcze szybsza, sprawniejsza i dochodowa – mówił Andrzej Bittel, wiceminister infrastruktury, podczas podpisywania dokumentu w sprawie współpracy.

Nie tylko dla kolejarzy

– Przez wiele lat mówiono, że PKP jest jednym z największych posiadaczy nieruchomości w Polsce. I to prawda. Dopiero jednak od kilkudziesięciu miesięcy staramy się w bardzo przemyślany i aktywny sposób doprowadzić do tego, by dobro, które przekazano nam w zarząd, mogło służyć nie tylko kolejarzom. Stąd na przykład nasze uczestnictwo w programie Mieszkanie+ czy przygotowania do programu, który stworzy sieć punktów logistycznych w kraju – wyliczał Krzysztof Mamiński, prezes PKP SA.

I podkreślał, że w portfolio kierowanej przez niego spółki brakowało dotąd inwestycji, z których mogliby korzystać pasażerowie po dotarciu do celu swych podróży: hoteli. – Podróżnym trzeba znaleźć miejsce w hotelach o dobrym standardzie. Dlatego rozpoczęliśmy rozmowy z Chopin Airport Development i już wiedzieliśmy, kto je wybuduje i na czyich gruntach. Do projektu chcieliśmy jednak zaangażować dodatkowych partnerów, mających kapitał i doświadczenie. I tak pojawił się Polski Holding Nieruchomości oraz spółka z naszej grupy Xcity – opisywał Mamiński.

Mirosław Antonowicz, członek zarządu PKP, zadeklarował, że w ciągu kwartału powinno udać się wyspecyfikować poszczególne nieruchomości – wtedy też pojawią się informacje o konkretnych projektach i ich lokalizacji.

Dziesięć obiektów w kilka lat

– To porozumienie pokazuje synergię między spółkami Skarbu Państwa i chęć wspólnej pracy w stworzeniu nowych inwestycji w nowoczesnym wydaniu. Kiedy rozpocząłem pracę w Chopin Airport Development (CAD), cały czas słyszałem, że takie firmy jak moja należy sprzedawać, by działały poza strukturami Skarbu Państwa. Udowodniliśmy i udowadniamy, że tak nie musi być. Skarb Państwa, jak każdy właściciel, powinien dbać o swoje skarby i rozwijać swoje firmy. I my to właśnie robimy – podkreślał Gheorghe Marian Cristescu, prezes CAD, spółki będącej częścią Przedsiębiorstwa Państwowego Porty Lotnicze.

W jego ocenie w ciągu trzech do pięciu lat w ramach współpracy uda się wybudować około dziesięciu hoteli. Już teraz prowadzone są rozmowy na temat inwestycji, które mają powstać na terenie Krakowa, Poznania, Wrocławia czy Szczecina.

To, jaki standard będą oferować, jeszcze nie zostało przesądzone. Przeprowadzone zostaną badania w sprawie zapotrzebowania rynkowego. Nie ustalono jeszcze także, kto będzie obiektami po wybudowaniu zarządzać.

Finanse i know-how

Co istotne, w ramach współpracy budowane mają być jednak nie tylko hotele przy centrach komunikacyjnych. – Chcemy na nieruchomościach kolejowych stworzyć także biurowce – podkreślał Zbigniew Kulewicz, wiceprezes zarządu Polskiego Holdingu Nieruchomości. Zaznaczył, że jego spółka ma zapewnić finansowanie inicjatywie oraz przekazać know-how.

– Jest potencjał i ten potencjał wykorzystamy. To dobry i wspólny pomysł firm, które reprezentują Skarb Państwa – spuentował prezes Krzysztof Mamiński.

