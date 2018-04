Polacy nie lubią wielopiętrowych domów

Inwestorzy budujący domy jednorodzinne najchętniej wybierają działki większe niż 10 arów. Powierzchnia użytkowa budynku przekracza najczęściej 125 mkw.

Największą popularnością cieszą się domy o powierzchni od 126 do 150 metrów.

Przeciętny koszt budowy zamyka się w kwocie do pół mln zł. Systematycznie rośnie odsetek osób decydujących się indywidualne projekty domów – wynika z najnowszego raportu serwisu Oferteo.pl. Jak pokazują badania, Polacy stawiają na tradycyjne technologie. – Budujemy przede wszystkim z cegły ceramicznej i bloczku komórkowego – mówi Karol Grygiel z zarządu Oferteo.pl. – Domy z drewna wybiera co roku ok. 10 proc. inwestorów.

Przed czterdziestką

Ankietowani przez Oferteo.pl w 2017 roku najczęściej budowali na działkach o powierzchni nieprzekraczającej 20 arów. W porównaniu z zeszłorocznym raportem widać niewielki wzrost zainteresowania gruntami liczącymi od 10,1 do 20 arów (38 proc. w 2017 wobec 35 proc. w 2016 roku). Nieco mniejszą popularnością cieszyły się mniejsze działki: od 5,1 do 10 arów (32 wobec 37 proc.) oraz o powierzchni do 5 arów (7 wobec 10 proc.).

– Analizując wyniki, musimy pamiętać, że budowa domu na działce o określonej wielkości zależy nie tylko od sytuacji finansowej inwestora i cen gruntów – zwraca uwagę Karol Grygiel. – Często bowiem ziemia jest przekazywana jako darowizna od rodziny. Dotyczy to zwłaszcza najmłodszych inwestorów – dodaje.

W 2017 roku największą popularnością cieszyły się budynki o powierzchni od 126 do 150 mkw. Na taki metraż wskazało 27 proc. badanych. Dom co czwartego ankietowanego miał powierzchnię między 151 a 200 mkw., a prawie co piątego – od 101 do 125 mkw. Budynki nie większe niż 100 mkw. wybrało w ubiegłym roku 16 proc. inwestorów.

– Można już zdecydowanie stwierdzić, że piwnice odchodzą do lamusa. W 2017 roku zdecydowało się na nie jedynie 13 proc. budujących domy. W 2016 roku było to 15 proc. – podaje Karol Grygiel. Piwnice są po prostu za drogie. Inwestorzy wolą przeznaczyć jakąś część domu na pomieszczenia gospodarcze.

Ankietowani zdecydowanie najczęściej budowali domy parterowe z poddaszem użytkowym. Na takie budynki zdecydowało się 58 proc. inwestorów. Niemal co czwarty badany wskazał na dom parterowy. Dom co dziesiątego inwestora miał jedno piętro. Tylko 8 proc. wybrało dom dwu- lub trzypiętrowy. Pieniądze na budowę pochodzą głównie z kredytów bankowych.

– Polacy budują się przed czterdziestką, przede wszystkim na wsi – mówi ekspert Oferteo.pl. – Statystyczny dom zamieszkują najczęściej trzy lub cztery osoby. Proces inwestycyjny, licząc od zakupu działki do wprowadzenia się do domu, trwa przeciętnie 30 miesięcy, a koszty budowy wynoszą najczęściej 300–499 tys. zł. W niemal co czwartym przypadku są wyższe i wynoszą od 500 do 699 tys. zł.

Drogie działki

Renata Cimaszewska, członek zarządu firmy m2 Group, zwraca uwagę, że zakup gruntu może niekiedy stanowić nawet połowę kosztów inwestycji. – Działki w dużych miastach i ich okolicach są stosunkowo drogie – wyjaśnia. – W Warszawie na parcelę trzeba mieć ok. 450–500 tys. zł. Ze względu na duże koszty zakupu działki część osób rezygnuje z budowy domu wolno stojącego, decydując się na bliźniak. Połowa budynku trafia wtedy na sprzedaż. Takie rozwiązanie pozwala na znaczne obniżenie kosztów inwestycji – zauważa.

Podkreśla, że inwestorzy coraz częściej decydują się na domy energooszczędne, bardzo dobrze docieplone. – Chętnie wykorzystują nowoczesne rozwiązania, takie jak pompy ciepła czy rekuperatory – opowiada Renata Cimaszewska.

Pytana o preferencje budujących domy Barbara Urbanowicz z koszalińskiej agencji nieruchomości UCN, potwierdza, że większość klientów planuje budynki parterowe o powierzchni 120–150 mkw. plus garaż. – Najczęściej powstają domy tradycyjne. Rzadko buduje się budynki typu skandynawskiego, z drewna – mówi Barbara Urbanowicz. Dodaje, że popyt na działki jest na razie umiarkowany. – Sprzedających parcele jest więcej niż kupujących – zauważa. – W związku z tym ceny są stabilne, a możliwości negocjacji – duże.

