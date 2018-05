Chcemy taniej kantyny, salonu mody i fryzjera

Biurowce to już nie nie tylko siedziby dla firm.

źródło: materiały prasowe Biurowiec Infinity w ścisłym centrum Wrocławia oferuje lokale handlowo-usługowe na powierzchni 2,5 tys. mkw. +zobacz więcej

W ok. 500 nowoczesnych biurowcach w Warszawie pracuje ponad pół mln osób. Powierzchnie handlowo-usługowe oferuje ok. 60 proc. obiektów. W 80 proc. nie przekraczają 2 tys. mkw. – podaje Colliers International.

W większości budynków zaplanowano maksymalnie dziesięć lokali. – Największe moduły handlowo-usługowe mają Plac Unii, Koszyki, Royal Wilanów, Millennium Plaza i Europlex – wskazuje Katarzyna Michnikowska, dyrektor w dziale doradztwa i badań rynku w Colliers International. Firma sprawdziła, jakich udogodnień oczekują pracownicy stołecznych biur. Eksperci wzięli pod lupę 300 budynków i niemal 200 pracowników.

Żywe dzielnice

Z analiz wynika, że jedynie 30 proc. pracowników jest zadowolonych z oferty handlowo-usługowej w swoim miejscu pracy. – Pomimo dość rozwiniętej infrastruktury gastronomicznej najczęściej doskwiera im brak kantyny z prostymi posiłkami dobrej jakości i w przystępnej cenie – mówi Katarzyna Michnikowska. – Wśród oczekiwanych udogodnień wymieniano często klub fitness lub siłownię i sklep z artykułami spożywczymi – opowiada. Na wyciągnięcie ręki chcemy mieć też apteki, drogerie, salon fryzjerski.

– Badania potwierdziły, że osoby pracujące w warszawskich biurowcach chciałyby mieć dostęp do sklepów odzieżowych i salonów z akcesoriami mody – mówi Michnikowska.

Dodaje, że czynsze za powierzchnie handlowo-usługowe w biurowcach są bardzo zróżnicowane. Stawki zależą od lokalizacji i prestiżu biurowca. Najdroższe są lokale na parterach najlepszych obiektów przy głównych ulicach handlowych. Czynsze wahają się od 35 do 55 euro za mkw. miesięcznie. Właściciele kilku budynków oczekują nawet 100 euro za mkw.

– W biurowcach nastawionych głównie na pracowników i okolicznych mieszkańców, stawki wynoszą od 15 do 20 euro za mkw. miesięcznie – podaje Katarzyna Michnikowska. – Przeznaczanie dużych powierzchni w biurowcach na handel, usługi i gastronomię to stosunkowo nowe zjawisko. Przykładami takich inwestycji są Varso, CEDET, Centrum Marszałkowska, The Warsaw HUB – wskazuje.

Deweloperzy, także budujący obiekty komercyjne poza Warszawą, przyznają, że dodatkowe funkcje są bardzo pożądane. – Rozbudowana oferta handlowo-usługowa w biurowcach stanowi wartość dodaną nie tylko dla najemców i ich pracowników, ale także dla okolicznych mieszkańców. Ożywia i uatrakcyjnia okolicę także poza godzinami pracy – podkreśla Alexander Jurkowitsch, członek zarządu spółki Warimpex. – W łódzkim biurowcu Ogrodowa Office, który wkrótce oddamy do użytku, na tego typu usługi przeznaczyliśmy 3,8 tys. mkw. z prawie 29 tys. mkw. Zaplanowaliśmy punkty gastronomiczne – kantynę, kawiarniocukiernię i piekarnię. Będzie też bank i salon fryzjerski – opowiada.

W krakowskim biurowcu Waripmeksu – Mogilska Office handel i usługi zajmą 10 proc. z 12 tys. mkw. powierzchni.

Centra biznesu

Powierzchnie usługowo- handlowe w biurowcach oferuje także Avestus Real Estate. Jak podkreśla Marta Wybrańska, dyrektor ds. wynajmu w tej spółce, nowoczesne środowisko pracy to już nie tylko przestrzenie biurowe.

– Analizując rynek i rozmawiając z naszymi najemcami i potencjalnymi klientami, dostrzegamy ich rosnące oczekiwania dotyczące usług świadczonych w biurowcach – potwierdza dyrektor Wybrańska. – Trend ten będzie się umacniał. Oznacza to konieczność urozmaicania oferty handlowo-usługowej przez inwestorów – komentuje.

Spółka Avestus Real Estate w krakowskim kompleksie biurowym Enterprise Park oprócz stref gastronomicznych, kawiarni i kiosków zaplanowała też wypożyczalnię rowerów i myjnię samochodową. – Rozbudowaną i różnorodną ofertę handlowo-usługową planujemy także w dwóch nowych biurowcach: łódzkim Imagine i wrocławskim Infinity – mówi Marta Wybrańska.

W tym pierwszym obiekcie znajdzie się 2,4 tys. mkw. powierzchni handlowo-usługowej. Cały budynek ma 17,2 tys. mkw. W Infinity (22,3 tys. mkw.) handel i usługi zajmą ponad 2,5 tys. mkw.

Na rosnące oczekiwania pracowników biur zwraca uwagę także Marcin Antczak, wiceprezes FB Antczak. – To oczekiwanie podzielają też pracodawcy. Mówiąc o inwestycjach biurowych, mamy dziś na myśli raczej centra rozwoju biznesu, czyli miejsca spotkań, wymiany idei i nowych pomysłów – podkreśla. – Dostęp do handlu jest więc niezbędny.

W inwestycji SQ Business Center, którą FB Antczak buduje we Wrocławiu, na ponad 4 tys. mkw. powierzchni biurowej pod usługi i handel zaplanowano ok. 400 mkw. Ciekawą inwestycją jest Calisia One, rewitalizowana dawna fabryka fortepianów w centrum Kalisza. Powstaje tu kompleks hotelowo-biznesowo-kulturalny. – Dzięki lokalizacji to idealne miejsce dla biznesu. Tuż obok jest restauracja, w której można zjeść lunch lub kolację biznesową – opowiada Antczak.

