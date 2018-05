Dwa tysiące pokojów

Warszawski rynek wciąż nienasycony.

źródło: materiały prasowe Hampton by Hilton Warsaw Mokotów pierwszych gości przyjmie już na przełomie maja i czerwca. +zobacz więcej

Hotel za hotelem rośnie w całej Polsce. Rynek wchłania wszystko. Miejsc noclegowych jest ciągle za mało. Nienasycona jest nawet Warszawa. Jak mówi Katarzyna Tencza, ekspert firmy doradczej Walter Herz, stołeczne obiekty, które mają być ukończone w tym roku, dostarczą ponad 2 tys. pokojów. – To jedna czwarta wszystkich miejsc, które mają być oddane w 2018 roku na największych rynkach hotelowych w kraju – szacuje. – Inwestycje, które mają być gotowe w 2019 roku, przyniosą Warszawie kolejne 2 tys. miejsc. Tym samym zasoby stołecznego rynku zwiększą się do około 18 tys. pokojów hotelowych.

Z palarnią cygar

Trwa końcowe odliczanie do otwarcia hotelu Hampton by Hilton Warsaw Mokotów. Ośmiokondygnacyjny obiekt o powierzchni 10 tys. mkw. powstał przy ul. Postępu, w sercu biurowej części Mokotowa. Hotel otworzy swoje podwoje już na przełomie maja i czerwca. Inwestorem jest Sun Investment. Za projekt odpowiada biuro architektoniczne AGK Architekci AW.

Na gości w Hampton by Hilton Warsaw Mokotów czekają 163 pokoje, restauracja, bar, centrum fitness, różnej wielkości sale konferencyjne wyposażone w projektory i ekrany. Do pokoju będzie się można dostać za pomocą telefonu lub smartwatcha, a to dzięki rozwiązaniu Digital Key.

Hampton by Hilton Warsaw Mokotów to piąty hotel Hilton Worldwide w Warszawie, a zarazem trzeci sygnowany marką Hampton.

W całej Polsce sieć Hilton Worldwide ma 16 hoteli. Siedem z nich działa w ramach marki Hampton by Hilton. Lada dzień ma być otwarty także hotel Raffles Europejski Warsaw, który mieści się w historycznym budynku dawnego Hotelu Europejskiego przy Krakowskim Przedmieściu. – To pierwszy hotel o standardzie pięciu gwiazdek plus w Polsce, który poza 106 pokojami i apartamentami zaoferuje spa z basenem, klub fitness, palarnię cygar, cukiernię i restaurację – opowiada Katarzyna Tencza. – W obiekcie powstały także powierzchnie biurowe, handlowe i usługowe. Perłami w koronie hotelu Raffles Europejski Warsaw będą apartamenty raffles i prezydencki, które mają po prawie 300 mkw. powierzchni. Są wyposażone w wykonane na zamówienie meble. Ceny noclegów w tych apartamentach zaczynają się od ponad 16 tys. zł za dobę.

W tym roku gości zacznie przyjmować także hotel austriackiej sieci Vienna House Mokotow Warsaw. Obiekt zaoferuje 164 pokoi, w tym 42 o podwyższonym standardzie.

Sky bar z widokiem

Jak zapowiada Anna Olszyńska, dyrektor regionalna Vienna House, obiekt ma być idealnym miejscem dla gości biznesowych i konferencyjnych.

– Hotel będzie łączyć luźną atmosferę z biznesowym profesjonalizmem. Lobby z recepcją, bar i restauracja będą się wzajemnie przenikać i stanowić przestrzeń do pracy, odpoczynku i ucztowania przy wspólnym stole – opowiada. – Meldowanie się przez smartfona, wypożyczalnia rowerów i stacja ładowania samochodów elektrycznych to dowód, że nowoczesne technologie i mobilność gości są dla nas najważniejsze.

Właścicielem czterogwiazdkowego obiektu Vienna House jest prywatny fundusz kapitałowy Garvest.

Na ten rok zaplanowano otwarcie także innych hoteli. Katarzyna Tencza wskazuje m.in. na położony w dzielnicy Włochy obiekt Krakowska Residence z ponad 350 pokojami, hotel Four Points by Sheraton na warszawskim Służewcu Przemysłowym (192 pokoje) i Moxy na terenie kompleksu Koneser na warszawskiej Pradze-Północ, w którym znajdzie się 141 pokojów.

– Wkrótce nastąpi także otwarcie obiektu AC Hotels by Marriott. Pierwszy hotel tej marki w mieście powstaje przy Al. Jerozolimskich w sąsiedztwie Dworca Zachodniego i centrum handlowego Blue City – mówi Katarzyna Tencza. – Zaoferuje ok. 260 pokojów, przestrzeń konferencyjną, restaurację i sky bar na ostatnim piętrze z panoramicznym widokiem na miasto.

masz pytanie, wyślij e-mail do autorki: a.gawronska@rp.pl

"Rzeczpospolita"