Noc Muzeów w nowoczesnej biurowej wieży

Deweloperzy prezentują obrazy, rzeźby, instalacje.

19 maja będzie można zwiedzić stołeczny biurowiec Warsaw Spire. Wieczorem na pl. Europejskim zostanie otwarta wystawa „Sky Is the Limit". Rzeźbę Jerzego Kędziory można podziwiać w lobby biurowca Q22 w Warszawie.

To już jutro. 19 maja przed zwiedzającymi otworzą się drzwi obiektów kulturalnych i historycznych. Ale nie tylko. W Europejskiej Nocy Muzeów udział wezmą także budynki komercyjne. Zwiedzić będzie można m.in. Warsaw Spire, szklany biurowiec na stołecznej Woli. W programie jest także otwarcie wystawy „Sky Is the Limit" w mieszczącej się na placu Europejskim galerii Art Walk.

Zwiedzający dowiedzą się m.in., czym był inspirowany futurystyczny pawilon Genesis, co znajdowało się wcześniej w tej części miasta, jaka jest idea instalacji „Kocham Warszawę". Przewodnicy pokażą też socrealistyczny budynek Bellony u zbiegu ul. Towarowej i Grzybowskiej.

Inspiracja i nastrój

Podczas Nocy Muzeów można też będzie obejrzeć dzieła sztuki w warszawskim biurowcu Bobrowiecka 6. – W ramach projektu Spectra Art Space realizowanego we współpracy z Fundacją Rodziny Staraków we wnętrzach Bobrowieckiej 6 prezentowana jest twórczość najwybitniejszych twórców polskiej sztuki współczesnej, w tym m.in. Magdaleny Abakanowicz, Wojciecha Fangora, Stefana Gierowskiego, Władysława Hasiora, Tadeusza Kantora, Romana Opałki, Teresy Pągowskiej, Wilhelma Sasnala, Leona Tarasewicza i Ryszarda Winiarskiego – opowiada Dariusz Sokołowski, prezes spółki Spectra Development. – Bliźniaczy projekt, New Spectra Art Space, rusza w budynku Bobrowiecka 8. Działania artystyczne nie ograniczą się jedynie do wnętrz biurowca. Początek dał temu projekt muralu – dodaje.

Prezes Sokołowski podkreśla, że sztuka w przestrzeni biurowej jest przejawem dojrzałego podejścia biznesu do wartości, jakie można dzięki niej czerpać. – Dzieła sztuki są tworzone po to, aby móc cieszyć nimi oczy. Sam zdecydowanie lepiej się czuję, przebywając w pracy w takich pięknych wnętrzach niż w typowym, korporacyjnym biurowcu – mówi.

Anna Górska-Kwiatkowska, dyrektor ds. reprezentacji wynajmujących w dziale powierzchni biurowych w firmie Cushman & Wakefield, komentuje, że właściciele biurowców biorących udział w Nocy Muzeów nie tylko zapewniają gościom kulturalne atrakcje, ale też kreują swój wizerunek jako firmy świadomej, odpowiedzialnej społecznie i wrażliwej na potrzeby lokalnej społeczności.

– Łączenie sztuki z architekturą nie jest zjawiskiem nowym – podkreśla. – Dzięki współpracy deweloperów, architektów oraz designerów sztuka odważnie wkracza do przestrzeni wspólnych biurowców. Ich właściciele urządzają wernisaże sztuki. Promując artystów, budują pozytywny wizerunek w oczach pracowników i klientów.

Dodaje, że firmy szukają różnych sposobów, by przyciągnąć najlepszych pracowników. – Atrakcyjne, pełne sztuki miejsce inspiruje, wspiera kreatywne myślenie, poprawia efektywność. Sztuka może też relaksować i poprawiać nastój – mówi.

Opinię podziela Martyna Markiewicz, ekspert firmy Walter Herz. – Sztuka nie jest już tylko wyróżnikiem niektórych biurowców. Staje się trendem – ocenia. – Najbardziej znany ze sztuki jest wspomniany kompleks biurowy Bobrowiecka 6 i Bobrowiecka 8.

Według Martyny Markiewicz o otwartości biurowców na kulturę świadczy też fakt, że najemcami są także galerie sztuki. – To na przykład Galeria Ethos w budynku Ethos, której wystawy zostały objęte mecenatem artystycznym przez wynajmującego, spółkę Kulczyk Silverstein Properties – mówi. – Ze sztuką jest też związana Prosta Tower z ulokowanymi przed wejściem do budynku rzeźbami Pawła Orłowskiego. Z kolei na budynku Spark powstanie niebawem mural autorstwa znanego akwarelisty Tytusa Brzozowskiego, którego twórczość możemy już podziwiać w lobby hotelu Novotel Centrum w Warszawie.

Budowanie krajobrazu

Anna Górska-Kwiatkowska wskazuje jeszcze na kompleks Eurocentrum, gdzie w przestrzeni wspólnej wyeksponowano obrazy polskich malarzy. Z kolei w Szucha Premium Offices są często organizowane wernisaże malarstwa i wystawy rzeźby.

Na sztukę stawia także spółka deweloperska Echo Investment. W warszawskiej siedzibie firmy, biurowcu Q22, znalazły się meble znanych polskich artystów i designerów. – Użytkownicy biurowców doceniają akcenty, które sprawiają, że sztuka staje się bardziej użyteczna, zachowując jednak swoją funkcję artystyczną – podkreśla Paweł Słupski ze Echo Investment.

W lobby budynku Q22 można też podziwiać „Gimnastyczkę" – wyjątkową balansującą rzeźbę Jerzego Kędziory, uznanego na świecie polskiego artysty.

– Rzeźbę wybraliśmy wspólnie z najemcami – mówi Anna Duchnowska z firmy Invesco Real Estate, która jest właścicielem Q22. – Deweloperzy, inwestorzy, właściciele nieruchomości komercyjnych stają się aktywnymi członkami lokalnych społeczności. Sztuka i wszelkie przejawy artystycznej działalności są ważnym elementem wpływającym na rozwój społeczności oraz ośrodków miejskich – komentuje.

