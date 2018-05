Dobry wykonawca jest dziś na wagę złota

Liczba prowadzonych inwestycji jest tak duża, że firmy budowlane nie nadążają z zamówieniami.

źródło: materiały prasowe River Point – wrocławskie osiedle firmy Archicom. +zobacz więcej

Deweloperzy jeszcze nigdy nie budowali tak dużo. Osiedla rosną i w wielkich aglomeracjach, i w małych miastach. – Liczba prowadzonych inwestycji jest tak duża, że firmy budowlane nie nadążają z zamówieniami – mówi Kamil Niedźwiedzki, analityk portalu Dompress.pl. – Znalezienie dyspozycyjnych partnerów jest dla deweloperów coraz większym wyzwaniem. Ze względu na niewystarczającą liczbę ofert i konieczność poszukiwania nowych firm wydłuża się czas przetargów. Dłuższe są również negocjacje z oferentami.

Na własną rękę

Jak zauważa Kamil Niedźwiedzki, sami generalni wykonawcy osiedli borykają się z trudnościami związanymi z dużą rotacją pracowników. Do tego dochodzą rosnące ceny materiałów budowlanych i wyższe koszty pracy. – Oferty, jakie trafiają do deweloperów, są wyceniane znacznie wyżej niż wcześniejsze kontrakty – podkreśla analityk. – Koszty generalnego wykonawstwa rosną już od kilkunastu miesięcy. Stawki za roboty wzrosły w tym czasie o ok. 15 proc. Niektórym podwykonawcom trzeba płacić nawet 30 proc. więcej – zauważa.

Wszystko to sprawia, że część inwestycji się opóźnia. – Deweloperzy trzymają jednak rękę na pulsie – zapewnia Kamil Niedźwiedzki. – Wiele firm rezygnuje z generalnego wykonawstwa i decyduje się na prowadzenie inwestycji na własną rękę. Duże spółki od dawna mają w swoich strukturach podmioty, które zajmują się generalnym wykonawstwem – dodaje.

Analityk podkreśla jednocześnie, że naturalną konsekwencją wzrostu kosztów budowy są rosnące ceny mieszkań. – Lokale drożeją stopniowo już od połowy ubiegłego roku. W tym roku wzrost może być jednak większy niż kilka procent – prognozuje ekspert Dompress.pl.

Tomasz Sujak, członek zarządu spółki deweloperskiej Archicom, przyznaje, że duża liczba prowadzonych inwestycji, rosnące ceny materiałów budowlanych i drożejące wykonawstwo to duże wyzwania dla branży deweloperskiej. – Znalezienie dobrych podwykonawców staje się coraz trudniejsze – mówi. – Dlatego posiadanie w swoich strukturach spółki zajmującej się wykonawstwem stanowi dziś przewagę konkurencyjną. Na powoływanie spółek wykonawczych decydują się kolejni deweloperzy.

Mniej ofert

Archicom od lat kontroluje cały proces deweloperski – od projektu przez realizację inwestycji po sprzedaż. – 30 lat doświadczeń pozwoliło nam wypracować dobre praktyki z zaufanymi kontrahentami. Przykładamy również dużą wagę do weryfikacji nowych partnerów, analizując płynność finansową, jakość, terminowość i referencje – podkreśla Tomasz Sujak.

Ekspert Archicomu potwierdza, że wzrost kosztów robót budowlanych znajduje odzwierciedlenie w cenach mieszkań. – Taka sytuacja może sprawić, że w deweloperzy sami będą spowalniać tempo wyprzedaży lokali, broniąc w ten sposób marż – ocenia. – Podaż może zacząć przewyższać popyt. Na rynku wciąż jest jednak dużo inwestycji zakontraktowanych i realizowanych na „dobrych warunkach". W bankach ziemi wielu deweloperów pozostają kupione atrakcyjnie grunty.

Na znaczny wzrost kosztów wskazuje też Zuzanna Kordzi, dyrektor ds. handlowych w spółce ECO-Classic. – Ofert, jakie dostajemy, jest znacznie mniej i są znacznie droższe. Rekordowa różnica to 40 proc. więcej niż zakładaliśmy – mówi. – Nie kontraktujemy budów z wyprzedzeniem. Podpisujemy umowy, kiedy dostaniemy pozwolenie na budowę – opowiada.

Podkreśla, że firmie ECO-Classic jak dotąd udaje się znaleźć wykonawców wszystkich zaplanowanych budów. – Musimy jednak zaakceptować wyższe koszty, a to oznacza niższą marżę lub konieczność podniesienia cen mieszkań – mówi Zuzanna Kordzi.

"Rzeczpospolita"