Jeden lub dwa pokoje oraz mnóstwo udogodnień

Inwestorzy projektują bloki, uwzględniając specyficzne potrzeby.

źródło: materiały prasowe Na Warszawę jako pierwszy rynek postawił niemiecki Bouwfonds (obecnie część Catelli) +zobacz więcej

Budowa 5–7 tys. mieszkań w ciągu 3–5 lat to plan Resi4Rent – spółki, która jako pierwsza w Polsce chce stworzyć duży portfel lokali na wynajem. Później niewykluczona jest dalsza ekspansja. Dla porównania – działający za zachodnią granicą Deutsche Wohnen ma w zasobach 163 tys. mieszkań o wartości blisko 19 mld euro.

Nadwiślański test

Według szacunków firmy Deloitte w wynajmowanych lokalach w Polsce mieszka 15 proc. populacji. Podobny odsetek jest w Portugalii, we Włoszech i na Łotwie. W Czechach, Belgii, Wielkiej Brytanii, Irlandii i Francji to blisko 1/4, a w Holandii, Austrii i Danii – 1/3. Liderem są Niemcy z odsetkiem 54 proc.

Rynek najmu w Polsce zdominowany jest przez inwestorów indywidualnych – niskie stopy procentowe zachęcają do przenoszenia gotówki z mizernie oprocentowanych lokat. Można już jednak mówić o całkiem sporym rynku. Jak szacuje REAS, w stolicy jest 90–110 tys. lokali na wynajem, w Krakowie 35–40 tys., w Łodzi 35 tys., a we Wrocławiu 30 tys. To najczęściej kawalerki lub mieszkania dwupokojowe o powierzchni ok. 40 mkw.

Inwestorzy instytucjonalni dopiero testują rynek nad Wisłą. Niemiecka Catella kupiła kilka pięter luksusowego wieżowca Złota 44 w Warszawie, Bouwfonds (dziś już w strukturach Catelli) we współpracy z lokalnymi deweloperami buduje całe bloki w Warszawie i Krakowie. Swój portfel chce też stworzyć Golub GetHouse – w Warszawie powstanie 140-m Liberty Tower.

Przy biurze, z fryzjerem

30 proc. udziałów w Resi4Rent ma giełdowy deweloper Echo Investment.

– Mieszkania na wynajem różnią się od lokali na sprzedaż, ponieważ najczęściej składają się z jednego albo dwóch pokoi. To wynika z zapotrzebowania klientów szukających na wynajem raczej mniejszych metraży – mówi Piotr Gromniak, wiceprezes Echo Investment. 50 proc. ofert ma się składać z dwupokojowych lokali o powierzchni ok. 40 mkw., a 40 proc. z kawalerek o powierzchni ok. 25 mkw. Pozostałą część będą stanowić trzypokojowe lokale o wielkości ok. 58 mkw. Klientami mają być ludzie dobrze zarabiający, preferujący wynajem od zakupu – raczej nie studenci ani nie rodziny z dziećmi.

– Wszystkie mieszkania w platformie R4R będą miały w pełni wyposażone kuchnie i łazienki. Ze względu na to, że myślimy o najmie długoterminowym – na minimum rok, z możliwością przedłużenia – chcemy, aby nasi mieszkańcy mieli wpływ na wygląd mieszkania i mogli samodzielnie wyposażyć je w meble. Oczywiście bierzemy pod uwagę scenariusz, w którym część osób będzie chciała wynająć lokal umeblowany. Spełnimy ich oczekiwania, oferując opcjonalne rozwiązania pakietowe – mówi Gromniak.

– Mieszkania na wynajem, ich wielkość, struktura i rozkład powinny być dostosowane do typu najemcy, które będzie z nich korzystał. Mieszkania w centrum miasta, przeznaczone dla młodych ludzi nastawionych na pracę powinny być raczej niewielkie – z jedną sypialnią, dość praktycznie zaprojektowane. Zupełnie inaczej należałoby spojrzeć na mieszkania przeznaczone dla rodzin, gdzie takie elementy jak teren zielony, plac zabaw dla dzieci, ale też większa liczba sypialni w poszczególnych mieszkaniach odgrywają niebagatelną rolę – mówi Dariusz Węglicki, doradca Catella CRIM. – Należałoby również zadbać o dobrych najemców na parterze budynku. Mała restauracja lub bar, sklep spożywczy, proste usługi typu fryzjer, kosmetyczka, zostaną na pewno docenione przez osoby, które wynajmą mieszkanie.

Catella również oferuje mieszkania umeblowane, jeśli chcą tego klienci. Komercjalizacja warszawskiego budynku rozpoczęła się wiosną – z jakim skutkiem do tej pory? – Nie ujawniamy tego typu danych. Mogę powiedzieć, że jesteśmy zadowoleni z najmu, który idzie zgodnie z planem – ucina Węglicki.

– Koncentrujemy się na budowaniu obiektów z lokalami na wynajem przy dużych skupiskach biurowych. Chcemy dać pracującym tam osobom możliwość wynajęcia lokalu w profesjonalnie zarządzanym budynku. W naszej pierwszej tego typu inwestycji Liberty Tower mieszkania udostępnione będą wraz z pełną infrastrukturą oraz wieloma udogodnieniami – mówi Cezary Jarząbek, prezes Golub GetHouse. W budynku znajdą się m.in. całodobowa recepcja, centrum fitness, sala do przyjęć i relaksu, sala konferencyjna i kinowa.

– Połączenie tych wszystkich funkcji wymaga bardzo indywidualnego podejścia do projektowania, dlatego zdecydowaliśmy się na wybór doświadczonej w tym zakresie amerykańskiej pracowni Arquitectonica. W naszym wyobrażeniu budynek z lokalami na wynajem musi spełniać nie tylko funkcje mieszkalne, ale również stwarzać warunki do tworzenia społeczności i wspólnego spędzania wolnego czasu przez lokatorów – podkreśla Jarząbek. ©℗

"Rzeczpospolita"