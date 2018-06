Warszawa awansuje, ale daleko jej do Pragi

Polska stolica poprawia miejsce w rankingu globalnych miast. Ale w ocenie perspektyw na przyszłość traci przez niewielki wzrost innowacyjności.

Na nowe mieszkanie w Warszawie trzeba wydać średnio niemal 7,9 tys. zł za mkw.

Warszawa znalazła się na 54. miejscu dorocznego rankingu Global Cities 2018 sporządzanego przez globalną firmę doradczą A.T. Kearney. W porównaniu z ubiegłoroczną edycją zestawienia jest to awans o cztery pozycje. Na czele znalazł się Nowy Jork, następnie Londyn i Paryż. Ocenie poddawano pięć kryteriów: aktywność gospodarczą, jakość kapitału ludzkiego, dostęp do informacji i dostęp do kultury oraz zaangażowanie polityczne.

– Dobry wynik Warszawy został osiągnięty głównie dzięki poprawie w kategoriach kapitału ludzkiego i dostępie do informacji. To efekt silnego wzrostu międzynarodowej populacji studentów, a także dużej liczby międzynarodowych szkół i dostępności telewizyjnych kanałów informacyjnych – mówi Anna Wierzbicka, menedżer w warszawskim biurze A.T. Kearney.

W regionie górą Praga

– Na tle regionu Europy Środkowo-Wschodniej Warszawa zbliża się do pozycji lidera – podkreśla Stefan Marcu, dyrektor zarządzający A.T. Kearney w Polsce i Rumunii. W ostatnich latach wyprzedziła Budapeszt, który z pozycji 46. w 2014 roku konsekwentnie spadał w rankingu. Z kolei Praga wygrywa w regionie we wszystkich aspektach oprócz zaangażowania politycznego. – W tej kategorii Warszawa zawdzięcza wyższą ocenę między innymi działalności think tanków – dodaje Marcu.

Częścią oceniającego miasta raportu A.T. Kearney jest także ranking prognozy na przyszłość Global Cities Outlook. Ocenia on potencjał na podstawie 13 kryteriów obejmujących cztery obszary: dobrobyt osobisty, gospodarkę, innowacje i zarządzanie. W tym zestawieniu Warszawa uzyskała 37. lokatę. To jednak w porównaniu z ubiegłym rokiem spadek: z 31. miejsca uzyskanego w roku 2017. Jest on przyczyną minimalnej poprawy w kategoriach innowacji oraz zarządzania, w których inne miasta mocno się poprawiły. Zmiany w prognozach dotyczących Warszawy mają wynikać z powolnego tempa wzrostu liczby patentów oraz słabej oceny transparentności, z którą związane jest postrzeganie korupcji. Natomiast poprawę odnotowano w gospodarce, na co wpłynęły inwestycje zagraniczne.

Globalny Nowy Jork

Nowy Jork jest liderem rankingu Global Cities 2018 już drugi rok z rzędu. Umocnił pozycję zwłaszcza w kategoriach rozwoju gospodarczego i kapitału ludzkiego. A.T. Kearney zwraca także uwagę na poprawiające się notowania miast chińskich, dzięki przyciąganiu talentów oraz inwestycji z całego świata. W ciągu ostatnich dziesięciu lat ich oceny rosły najszybciej. Przykładowo Pekin jest teraz liderem ze względu na liczbę firm z listy Fortune 500, które mają tam centrale. Rośnie też liczba chińskich studentów, którzy wracają do kraju po ukończeniu studiów za granicą.

Przyciągamy inwestycje

W lutym tego roku Warszawa trafiła do czołówki najbardziej atrakcyjnych miejsc w Europie dla zagranicznych inwestorów. Znalazła się na 11. miejscu rankingu Europejskich Miast i Regionów Przyszłości 2018/2019 sporządzonego przez „fDi Magazine" należący do grupy „Financial Times". Wyprzedziła m.in. Luksemburg, Berlin, Sztokholm, Kopenhagę i Genewę. Raport bazujący na danych z 489 lokalizacji wskazuje najlepsze miejsca dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kilku kategoriach, m.in. efektywności kosztów, ułatwień dla prowadzenia biznesu czy strategii przyciągania inwestycji. ©℗

