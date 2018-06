Galerie dla rodzin z dziećmi

Oferta rozrywkowa musi się rozwijać, ale nie jest priorytetem.

Latem wielką atrakcją łódzkiej Manufaktury jest plaża z prawdziwym piaskiem. Zimą na placu instalowane jest lodowisko

Wielkoformatowe obiekty handlowe nieustannie pracują nad zdefiniowaniem swojej funkcji w zmieniającym się otoczeniu – rozwój e-commerce czy ograniczenie handlu w niedzielę to główne wyzwania. W zabieganiu o klientów pomaga rozbudowa oferty rozrywkowej i gastronomicznej. Galerie mają być miejscem nie tylko zakupów, ale spędzania czasu – najlepiej całą rodziną.

Bliskość i zaopatrzenie

Polska Rada Centrów Handlowych oraz firmy badawcze Colliers i Ariadna przebadały blisko sto obiektów w głównych aglomeracjach, o powierzchni przynajmniej 20 tys. mkw. pod kątem przyjazności dla rodzin z dziećmi w rozumieniu m.in. infrastruktury, oferty i bezpieczeństwa. Najlepsze oceny zebrały: Arkadia w Warszawie, Galeria Bałtycka w Gdańsku, Galeria Krakowska, Manufaktura w Łodzi, Magnolia Park we Wrocławiu, Posnania, Galaxy w Szczecinie oraz Silesia City Center w Katowicach.

Z badań klientów wynika, że galerie wciąż są traktowane jako przede wszystkim miejsce robienia zakupów. Lokalizacja i oferta sklepów to zdecydowanie najczęściej wskazywane czynniki mające wpływ na decyzję o odwiedzeniu centrum. Na kolejnych pozycjach znalazły się: wygodny parking, łatwość poruszania się po centrum i oferta rekreacyjna. Dopiero na dalszych wymieniono restauracje i toalety przystosowane dla dzieci, miejsca odpoczynku, kasy z pierwszeństwem czy możliwość pozostawienia dziecka pod opieką na czas zakupów.

Jednakże z badań wynika że prawie jedna trzecia rodziców z dziećmi odwiedza centra w niedziele niehandlowe – takie zachowanie w tej grupie jest trzy razy częstsze niż w całej populacji dorosłych Polaków. Magnesem są kina, oferta gastronomiczna, sale zabaw i specjalne wydarzenia dla rodzin z dziećmi.

Zarządcy i właściciele objętych badaniem galerii deklarują stały rozwój oferty dla tej grupy. Średnio 25-40 proc. wszystkich wydarzeń organizowana jest z myślą o rodzinach lub tylko dzieciach – to m.in. wystawy, zajęcia z animatorami, przedstawienia teatralne i wydarzenia sportowe.

Rozrywka i edukacja

– Od ponad dekady Magnolia Park działa na bardzo konkurencyjnym rynku. Najbogatsza oferta w regionie została przygotowana tak, aby zapewnić całym rodzinom komfort zakupów połączony z najwyższą jakością czasu spędzanego w centrum. To jedna z kluczowych grup naszych klientów, dlatego cały czas udoskonalamy przygotowany dla nich zestaw udogodnień – mówi „Rzeczpospolitej" Tomasz Waszkiewicz – dyrektor wrocławskiego centrum. W Magnolia Park jest m.in. sześć pokojów dla rodziców, plac i sala zabaw czy szersze, rodzinne miejsca parkingowe tuż przy głównych wejściach do galerii. Centrum regularnie organizuje wydarzenia – w tym kulturalne i sportowe – dla całych rodzin. Atrakcją letnią są fontanny na placu przed budynkiem czy boisko do koszykówki.

Menedżerowie łódzkiej Manufaktury zaznaczają, że oferta rozrywkowa dla rodzin z dziećmi jest bardzo rozbudowana – zarówno jeśli chodzi o infrastrukturę obiektu, jak i to, co proponują konkretni najemcy. Dla wielbicieli ruchu to m.in. park trampolin, studio tańca, laserowy paint ball czy kręgielnia. Ponadto oferta obejmuje Centrum Nauki Experymentarium czy nawiązujące do związanej z przemysłem włókienniczym historii obiektu Muzeum Fabryki. Poza sieciowym kinem rozrywkę zapewnia Teatr Mały. Z kolei na placu przed budynkiem klienci mają do dyspozycji latem plażę, a zimą lodowisko.

– W ciągu roku organizujemy kilkaset wydarzeń specjalnie dla dzieci i rodzin, poczynając od atrakcji z okazji Dnia Dziecka, przez warsztaty edukacyjne i kulinarne, pokazy, koncerty i parady – mówi Justyna Kowalewska z biura prasowego Manufaktury.

– Rodziny z dziećmi to dla nas jedna z kluczowych grup klientów. Codziennie dokładamy starań, aby dostosować ofertę do ich potrzeb – mówi Filip Gruszczyński, rzecznik Posnanii. – Mamy m.in. strefę dla najmłodszych z interaktywnym placem zabaw oraz unikalną przestrzeń Home Sweet Home, pełną książek, kolorowanek i zabawek. Oferujemy także nieodpłatne wypożyczenie wózka spacerowego oraz opaski tożsamości dla dzieci, przestronne pokoje rodzinne czy możliwość zorganizowania urodzin oraz opieki nad dziećmi – dodaje.

– Chcemy, aby dzieci bezpiecznie i miło spędzały u nas czas, a rodzice czerpali przyjemność z pójścia z nimi na zakupy. Do ich dyspozycji oddajemy specjalnie przystosowane miejsca parkingowe oraz przestrzeń, po której mogą poruszać się z wózkiem – również tym w formie samochodzika – mówi dyrektor Galerii Krakowskiej Jarosław Szymczak. – Mali klienci chętnie korzystają ze strefy z interaktywnym placem zabaw. Także liczne wydarzenia edukacyjno-rozrywkowe organizowane na terenie naszej galerii sprawiają, że najmłodsi mogą nie tylko oddać się zabawie, ale też wyciągnąć z niej cenną lekcję.

Menedżerowie Silesia City Center podkreślają, że od lat podejmują działania, by dbać o bezpieczeństwo i komfort najmłodszych klientów. Przestrzeń na terenie centrum została dostosowana do swobodnej jazdy wózkami dziecięcymi. Dodatkowo na dzieci czeka plac zbaw ze zjeżdżalnią i kącikiem multimedialnym.

– Powodem do dumy jest oferta edukacyjna przygotowana z myślą o rozwoju talentów oraz pasji dzieci i młodzieży. Organizujemy kreatywne warsztaty plastyczne, wystawy edukacyjne i inspirujące spotkania autorskie, które cieszą się ogromną popularnością. Z myślą o najmłodszych, którzy spędzają lato w mieście, przygotowaliśmy specjalną ofertę Silesia Summer Park, aby zapewnić im jak najwięcej radości z wakacji – mówi Milena Wojaczek z Silesii. ©℗

