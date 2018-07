Spa, basen, a nawet dyskoteka

Nowe osiedla z mieszkaniami dla inwestorów.

źródło: materiały prasowe ≥Kamienica Oldnova przy ul. Panieńskiej w Gdańsku – inwestycja firmy Budimex Nieruchomości +zobacz więcej

Inwestorzy kupujący mieszkania na wynajem zacierają ręce. Wakacje to najlepszy czas na biznes. Dobrze wyposażone lokale z atrakcyjnymi adresami to świetna alternatywa dla hoteli. W ciągu roku można je wynajmować np. studentom, a w wakacje – turystom na doby.

– Deweloperzy coraz częściej budują osiedla spełniające warunki najmu krótkoterminowego, który cieszy się coraz większą popularnością – podkreśla Jarosław Jędrzyński, ekspert portalu RynekPierwotny.pl. – Tego typu inwestycje można podzielić na dwa rodzaje. Pierwszy to nieruchomości służące wakacyjnemu wypoczynkowi, które nie są jednak typowymi condo- czy aparthotelami (Porta Mare, Spa Apartamenty Błękitne Tarasy). Drugi to klasyczne osiedla, których lokalizacja (np. bliskość linii brzegowej morza) oraz inne walory sprawiają, że doskonale nadają się na wynajem krótkoterminowy (Harmonia Oliwska).

Zdążysz zarobić

Takich inwestycji powstaje najwięcej nad Bałtykiem. Ich prawdziwym zagłębiem jest, jak mówi Jarosław Jędrzyński, Kołobrzeg. – Sporo takich osiedli powstaje także na Mazurach, a najmniej w górach – mówi analityk. – Nad morzem np. w Błękitnych Tarasach ceny klasycznych apartamentów wakacyjnych na wynajem krótkoterminowy zaczynają się od ok. 8 tys. zł za mkw., a dochodzą – w Porta Mare – do 15 – 16 tys. zł za mkw. W tej ostatniej inwestycji za nieco ponad 30-metrowe studio zapłacimy ok. 0,5 mln zł. Znacznie taniej jest na Mazurach (od 5 – 6 tys. zł za mkw.). W górach jest dość drogo (8 – 10 tys. zł za mkw.)

Najlepsze inwestycje, jak mówi ekspert RynkuPierwotnego.pl, mają m.in. kryte baseny, spa, gabinety rehabilitacji, restauracje, bary, a nawet sale konferencyjne i dyskoteki.

Według Jędrzyńskiego chętni na wakacyjny biznes mogą próbować zarobić jeszcze w tym sezonie, decydując się na szybką inwestycję w wynajem na doby. Jeśli się nie uda, można będzie zarabiać na wynajmie całorocznym. Trzeba oczywiście wybrać osiedle, które na to pozwoli.

– Jeśli mieszkanie jest wykończone i wyposażone, to dość szybko można je zacząć wynajmować – podkreśla Stanisław Kreft, inwestor apartamentowca Apartt99 w Łebie. – Przy dobrym zarządzaniu roczna stopa zwrotu z najmu lokalu w dobrej lokalizacji może wynieść od 8 do nawet 12 proc., choć zależy to od miejscowości i standardu nieruchomości. W niektórych ośrodkach sezon trwa dłużej, a Łeba jest w ścisłej czołówce.

Inwestycję Apartt99 z bezpośrednim wyjściem na deptak tworzą trzy budynki z 42 mieszkaniami o powierzchni od 30 do 69 mkw. – Atrakcyjne na wynajem inwestycje w najbardziej popularnych turystycznie miejscach na Wybrzeżu realizuje wielu deweloperów – komentuje Stanisław Kreft. – Mniejsze firmy często angażują się w najem bezpośrednio, większe raczej sprzedają apartamenty, a nowi nabywcy albo sami stają się operatorem, albo korzystają z pośrednictwa – opowiada.

Z tarasem na dachu

Andrzej Boczek, właściciel firmy AB Inwestor z Gdyni, komentuje, że atrakcyjne turystycznie lokalizacje dają duże możliwości rozwoju rynku najmu. – Działają na nim deweloperzy, wyspecjalizowane podmioty i inwestorzy indywidualni – opowiada.

AB Inwestor planuje w Sopocie inwestycję Fauna & Flora z 34 mieszkaniami od 47 do 150 mkw. Z ostatnich pięter będzie się rozciągał widok na Zatokę Gdańską. Firma oferuje też apartamenty w Gdyni.

– Inwestycje adresujemy do klientów segmentu premium, którzy w ten sposób lokują kapitał – mówi Andrzej Boczek. – Wielu nabywców decyduje się na wynajem swoich lokali. My sami na wynajem przeznaczamy ok. 10 proc. naszych nieruchomości, którymi zarządzamy jako operator.

Mieszkań na wynajem wakacyjny można szukać także w ofercie DS Development. Na osiedlu Anchoria w Mechelinkach, 11 km od centrum Gdyni, deweloper proponuje lokale o powierzchni od 61 do 113 mkw.

W Aparthotelu Anchoria można zaś kupić lokale na wynajem z zarządzaniem.

Andrzej Siek, prezes DS Development, podkreśla, że inwestorzy, którzy zdecydują się na zakup gotowego, w pełni wyposażonego lokalu z oferty jego firmy, będą mogli na nich zarabiać już następnego dnia po zawarciu transakcji.

O inwestorach nie zapomina Budimex Nieruchomości. Ewa Perkowska, dyrektor pionu handlowego w tej firmie, szacuje, że w celach inwestycyjnych jest kupowanych ok. 8 proc. lokali z oferty spółki. – Zainteresowanie zakupem mieszkań na wynajem zależy oczywiście od specyfiki projektu. Inwestycje w centrach miast turystycznych i w okolicach biznesowych zawsze cieszą się większym zainteresowaniem inwestorów – podkreśla Ewa Perkowska.

Budimex ma dziś jedną inwestycję, która spełnia kryteria oferty wakacyjnej. To kamienica Oldnova przy ul. Panieńskiej w Gdańsku. Deweloper zaplanował m.in. saunę i przechowalnię bagażu. – Prestiżowe sąsiedztwo Starego Miasta i Motławy sprawia, że są to mieszkania idealne na wynajem – podkreśla Ewa Perkowska.

Także amatorzy gór mają spory wybór. Eksperci portalu RynekPierwotny.pl wskazują np. na inwestycję Lake Hill w Sosnówce (powiat jeleniogórski). W dwóch budynkach z widokiem na szczyty gór deweloper zaplanował 173 apartamenty. W obiekcie jest spa, basen, sale konferencyjne. W Szklarskiej Porębie inwestorzy mogą kupić mieszkania w inwestycji Szklarska 800. Lokale kuszą bajecznym widokiem na panoramę Karkonoszy.

– Zastanawiając się nad inwestycją w mieszkania na wynajem krótkoterminowy, trzeba zwrócić uwagę na spodziewane regulacje, jakie zapowiada Ministerstwo Sportu i Turystki – zwraca uwagę Jarosław Jędrzyński. – W nowej ustawie planuje się wprowadzenie przepisów dostosowujących krótkoterminowy wynajem mieszkań do rozwijającego się środowiska gospodarki współdzielenia. Lokale udostępniane klientom na pobyt do 30 dni mają podlegać obowiązkom rejestracyjnym i kontrolnym. ©℗

"Rzeczpospolita"