Galerie przyciągają architekturą i jakością

Nasz rynek oferuje wiele obiektów, które pod względem architektonicznym czy wystroju wnętrz są jednymi z najnowocześniejszych w Europie.

źródło: materiały prasowe Czeka nas fala otwarć centrów handlowych w mniejszych miastach. Galerię Chełm wybudują Equilis z Acteeum Group. +zobacz więcej

W pierwszym półroczu przybyło w Polsce ponad 180 tys. powierzchni handlowej – wynika z analiz firmy doradczej Cushman & Wakefield. – Prawie 80 proc. to zarówno otwarcia nowych, jak również rozbudowy już istniejących centrów handlowych – podaje Małgorzata Dziubińska, ekspert Cushman & Wakefield. – Aż 15 proc. stanowiły nowe i rozbudowane parki handlowe, a 6 proc. nowej podaży to centra wyprzedażowe.

Z analiz C&W wynika, że w pierwszym półroczu do użytku oddano m.in. Forum Gdańsk (62 tys. mkw.), Gemini Park w Tychach (36,6 tys. mkw.), rondo Wiatraczna w Warszawie (11 tys. mkw.), Galerię Piastova w Gnieźnie (9,5 tys. mkw.), Galerię nad Potokiem w Radomiu (niespełna 5,2 tys. mkw.), Galerię Bursztynową w Ostrołęce (to rozbudowa istniejącego obiektu o park handlowy o powierzchni 5 tys. mkw.).

Joanna Tomczyk, analityk firmy doradczej JLL, prognozuje, że do końca tego roku tylko rynek centrów handlowych może się wzbogacić o kolejne 198 tys. mkw. powierzchni. – Całkowita podaż nowoczesnej powierzchni handlowej to już niemal 14 mln mkw., z czego 71 proc. przypada na centra handlowe (9,9 mln mkw.) – podaje. – 27 proc. to parki i wielkopowierzchniowe, magazyny handlowe (3,8 mln mkw.), a 2 proc. – centra wyprzedażowe (0,25 mln mkw.).

Światowy poziom

Na rynku outletów, jak mówi Małgorzata Dziubińska, w pierwszym półroczu pojawił się jeden nowy obiekt – Smart Outlet Center Bydgoszcz, który jest pierwszym centrum wyprzedażowym w tym mieście. – Segment parków handlowych (o powierzchni powyżej 5 tys. mkw.) zasiliły dwa obiekty: Saller Retail Park w Oławie i Vendo Park w Dąbrowie Górniczej – wskazuje przedstawicielka Cushman & Wakefield. – Dwa inne parki rozbudowały się o kilka tysięcy metrów. Park handlowy Kalinka w Kaliszu powiększył się o ok. 1,5 tys. mkw., a park handlowy Kraśnicka w Lublinie – o 2,5 tys. mkw. Na rynek weszło również kilkanaście mniejszych parków typu convenience i powierzchni poniżej 5 tys. mkw. stanowiących uzupełnienie oferty handlowej w mniejszych miejscowościach lub dopełnienie lokalnej oferty w większych miastach – opowiada.

I dodaje, że prawie 80 proc. powierzchni handlowej oddanej do użytku w pierwszej połowie roku zasiliło największe rynki liczące ponad 400 tys. mieszkańców.

– Na horyzoncie widać już jednak dużą falę nowych otwarć w mniejszych miejscowościach poniżej 100 tys. mieszkańców – zauważa Dziubińska. – W drugiej połowie tego roku ok. 40 proc. nowej podaży trafi na te właśnie rynki. W sumie do końca tego roku planowane jest oddanie do użytku jeszcze ok. 330 tys. mkw. powierzchni handlowej, co uplasuje 2018 rok na pierwszym miejscu pod względem wielkości nowej podaży dostarczonej na rynek w ciągu ostatnich trzech lat.

Polski rynek handlowy wciąż jest jednak nierównomiernie nasycony. – Z jednej strony mamy mocno rozwinięte aglomeracje takie jak Wrocław czy Poznań, a z drugiej są takie miasta jak Szczecin, gdzie potencjał rozwoju nowoczesnych centrów handlowych wciąż jest duży – zwraca uwagę Joanna Tomczyk.

A Edyta Potera, dyrektor w dziale wynajmu powierzchni handlowych w JLL, dopowiada, że Polska jest już rynkiem dojrzałym, choć cały czas mniej nasyconym pod względem powierzchni centrów handlowych niż rynki zachodnioeuropejskie. – Nasz rynek oferuje wiele obiektów, które pod względem architektonicznym czy wystroju wnętrz są jednymi z najnowocześniejszych w Europie – zauważa Edyta Potera. – Coraz więcej z z nich powstaje poza głównymi aglomeracjami. Już co drugie centrum znajduje się w mniejszym mieście. Liczba białych plam na handlowej mapie Polski zanika, a my gonimy Europę jakością.

Wszystko dla klienta

Eksperci zwracają uwagę na dużą popularność obiektów wielofunkcyjnych, łączących ofertę handlowo-usługową z mieszkalną, biurowo-biznesową, rozrywkową i gastronomiczną. – Tego typu inwestycje często jako rewitalizacje starych pofabrycznych budynków powstają zwykle w centrach dużych miast, gdzie popyt na obiekty mixed-use jest największy – mówi Małgorzata Dziubińska. – W pierwszej połowie tego roku do użytku oddano CEDET w Warszawie. Przed końcem roku jest planowane otwarcie Konesera, a w ciągu najbliższych dwóch lat – m.in. EC Powiśle, Bohemy i artN. Zarządcy i właściciele wielu centrów handlowych starają się dopasować ofertę do rosnących i zmieniających się wymagań polskiego klienta, co wpisuje się w ogólny trend obserwowany na całym świecie – komentuje ekspertka Cushman & Wakefield. – Centra handlowe stają się miejscem, gdzie buduje się relacja między klientem a marką. Są również przestrzenią, w której klienci utrzymują relacje międzyludzkie. Stąd tak ważna jest odpowiednio rozbudowana i atrakcyjna strefa rozrywkowa – podkreśla.

Dodaje, że aby zwiększyć lojalność klientów, potrzebne jest połączenie flagowych sklepów międzynarodowych i lokalnych przedsiębiorców, szeroki wybór nowoczesnej oferty gastronomicznej, technologicznie zaawansowane atrakcje rekreacyjne, wysoki poziom obsługi i ekscytujące wydarzenia.

Analitycy JLL podkreślają z kolei, że polski rynek handlowy jest wciąż bardzo atrakcyjny dla inwestorów. – W pierwszym półroczu całkowita wartość transakcji inwestycyjnych w sektorze nieruchomości handlowych wyniosła 1,87 mld euro, z czego ponad 1,75 mld przypadło na pierwsze trzy miesiące roku – podaje Marcin Sulewski, dyrektor w dziale rynków kapitałowych nieruchomości handlowych w JLL. – Mimo spokojnego drugiego kwartału nadal obserwujemy bardzo duże zainteresowanie inwestorów polskimi obiektami handlowymi. Biorąc pod uwagę liczbę i wartość transakcji w toku oraz dostępność nieruchomości, ten sektor ma szansę na wynik sięgający 3 mld euro w całym 2018 r. ©℗

"Rzeczpospolita"