Nowoczesne hotele jak obiekty science fiction

Sztuczna inteligencja i wirtualna rzeczywistość w obiektach dla turystów.

źródło: materiały prasowe To nie żart z Facebooka - gości hotelu Henn-na w Japonii wita mechaniczny dinozaur. źródło: materiały prasowe Robot w roli konsjerża w hotelu? Czemu nie

Pierwszy obsługiwany przez roboty hotel otwarto dwa lata temu w Japonii. Gości wita mechaniczny dinozaur i kobieta–android. Roboty pomagają wnieść walizki do pokoju i zajmują się sprzątaniem wnętrz.

– Robot w roli konsjerża, pokój obsługiwany za pomocą smartfona, wirtualna wizyta w hotelowych wnętrzach, pomoc elektronicznego asystenta w wyszukiwaniu informacji o miejscowych atrakcjach to wyznaczniki zapoczątkowanej już transformacji technologicznej w światowym hotelarstwie – mówi Katarzyna Tencza, dyrektor w dziale hotelowym firmy doradczej Walter Herz. – Zaawansowane rozwiązania technologiczne są wprowadzane na całym świecie zarówno w obiektach luksusowych, jak i ekonomicznych.

Prywatny asystent

Karol Weber, specjalista hotelarstwa i autor bloga enjoyyourstay.pl, podkreśla, że rozwoju nowoczesnych technologii w hotelarstwie nie da się zatrzymać. – To konieczność wynikająca ze zmieniających się potrzeb i oczekiwań gości. Technologie służą wzbogacaniu ich doświadczeń – mówi. – Największe sieci hotelowe prześcigają się w pomysłach, jak te doświadczenia wzbogacić jeszcze bardziej. W hotelach międzynarodowych marek już spotykamy roboty komunikujące się z gośćmi czy dostarczające zamówione przedmioty do pokoju. Aplikacje na telefon umożliwiają dokonanie rezerwacji, zdalne zameldowanie się i otwarcie drzwi pokoju za pomocą smartfona. AccorHotels testuje system rozpoznawania twarzy gościa – opowiada.

Z kolei goście hoteli sieci Marriott Int., jak mówi Karol Weber, niebawem będą mieli do dyspozycji prywatnego asystenta, mówiący komputer – Alexa, przez który zamówią posiłek do pokoju, zrobią rezerwację stolika w restauracji, sprawdzą prognozę pogody. – W Polsce zastosowanie nowoczesnych technologii jest jeszcze niewielkie. Najbardziej znana z tego jest sieć PURO. W hotelach tych goście zameldują się przez specjalne komputerowe kioski w lobby, a pokoje wyposażone są w tablety służące do sterowania oświetleniem, klimatyzacją, telewizorem, roletami w oknach.

Także Marlena Kosiura, ekspert na rynku nieruchomości z portalu InwestycjewKurortach.pl, ocenia, że nowoczesne rozwiązania to konieczność. – W Polsce to zjawisko nie jest jeszcze wyraźnie zauważalne – przyznaje. – Te hotele, które jak sieć PURO wprowadzają np. zarządzanie pokojem poprzez funkcje na tablecie, są nadal nowością. Na pewno też zjawisko technologicznego udoskonalania obsługi gości dotyczy hoteli miejskich. Obiekty w kurortach nie wdrażają jeszcze takich technologii – dodaje.

Katarzyna Tencza ocenia, że proces przemian technologiczych w hotelarstwie jest jednak bardzo szybki. – Niektóre innowacje wydawać się mogą dość futurystyczne i kojarzą się bardziej z science fiction niż z ogólnodostępnymi, standardowymi usługami – mówi. – Aplikacja, jaką wykorzystuje na przykład sieć Best Western France, ściągana przy potwierdzeniu rezerwacji, daje gościom jednocześnie dostęp do takich usług jak śniadanie, spa, centrum biznesowe, mobilny kiosk z gazetami.

Ekspertka Walter Herz mówi, że kilka inteligentnych pokoi uruchamia w hotelu Sanlitun w Pekinie InterContinental Hotel Group we współpracy z chińską firmą Baidu. – Goście mówiący do inteligentnego głośnika mogą poprosić o informacje dotyczące podróży między hotelem a lotniskiem, zamówić usługi hotelowe oraz kontrolować temperaturę, klimatyzację czy oświetlenie. System ma być zainstalowany w 100 apartamentach w 40 obiektach IHG w Chinach – podaje. – Obsługa hotelowa wychodzi dziś znacznie poza ściany pokoju, dlatego Grupa Marriott zainwestowała także w serwis rezerwacyjny PlacePass, który ułatwia gościom znalezienie wycieczek i lokalnych atrakcji. Sieć Accor testuje z kolei aplikację AccorLocal, która umożliwi podróżnym i lokalnym mieszkańcom m.in. zamawianie kwiatów, poszukiwanie miejsca do przechowywania rzeczy, rezerwację zajęć z trenerem personalnym, zamawianie kuriera czy pralni chemicznej. W tym roku aplikacja ma być dostępna w całej Europie, a za rok zyskać zasięg globalny.

Segment hotelowy adaptuje również rozwiązania VR. – Wirtualna rzeczywistość umożliwia cyfrowe przeniesienie potencjalnych klientów do hotelu lub docelowego miejsca podróży. Technologia wykorzystuje obrazy, dźwięki i doznania fizyczne, aby użytkownicy czuli się tak, jakby byli fizycznie obecni, nie w świecie wirtualnym, ale rzeczywistym – wyjaśnia Tencza. – System pozwala zanurzać się w środowisku cyfrowym podczas odtwarzania filmów 360 stopni.

Zdaniem Katarzyny Tenczy, dla branży hotelarskiej rzeczywistość wirtualna jest szczególnie atrakcyjna ze względu na ilość informacji, jakich przeciętnie potrzebuje klient, zanim zarezerwuje pokój. Dzięki wykorzystaniu rozwiązań VR czytanie opisów można zastąpić samym doświadczeniem pobytu w danym miejscu.

Czy hotele starzeją się tak szybko jak biurowce? Marlena Kosiura mówi, że średni czas życia budynku komercyjnego to siedem–dziesięć lat. – Po tym okresie biurowiec czy hotel powinien przejść modernizację, by nadal trzymać standard i nie wypaść z rynku – podkreśla. – To, jak starzeje się budynek, w dużej mierze zależy od tego, w jakim standardzie został wybudowany i jak jest zarządzany. 15-letni hotel może wyglądać i funkcjonować dobrze, podczas gdy pięcioletni może być już zniszczony, bo był wybudowany ze średniej jakości materiałów. Na starzenie się obiektu hotelowego wpływ ma też polityka cenowa i dbanie o bieżące konserwacje – dodaje.

I podkreśla, że jeśli operator nie zapewnia odpowiedniego serwisu obiektu, a dodatkowo prowadzi politykę najmu nastawioną na ilość i niskie stawki najmu, czyli działa w oparciu o skalę i masowe obłożenie – a nie odpowiednio wysokie stawki za nocleg – to w efekcie mamy szybkie zużycie pokoi hotelowych i części wspólnych. – Obiekt zużywa się w ciągu pięciu–sześciu lat i wymaga modernizacji – mówi Marlena Kosiura. – Inny aspekt to specyfika starzenia się biurowców i hoteli. W biurowcach mamy części wspólne, za które odpowiada właściciel budynku. Poszczególne biura ich starzenie się to już kwestia najemców. Jedna firma potrzebuje zmian co trzy lata lub nawet szybciej w dobie pracowników pokolenia milenialsów, inna modernizuje swoje biura raz na sześć–siedem lat. W hotelu remont zazwyczaj obejmuje cały obiekt, nawet jeśli jest rozciągnięty w czasie. Wszystkie pokoje czy apartamenty hotelowe zużywają się w podobnym czasie.

Karol Weber dodaje, że wnętrza hotelowe, zwłaszcza pokoje, zużywają się dość szybko ze względu na intensywną eksploatację przez cały rok. – Dlatego tak istotne jest funkcjonalne ich urządzanie sprawdzonymi materiałami, odpornymi na szybką dewastację i łatwymi w utrzymaniu czystości. O tym, niestety, wciąż niewielu architektów pamięta – ocenia ekspert. ©℗

"Rzeczpospolita"