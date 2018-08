Agroturystyka na trzy słoneczka

Polska wieś może przyciągnąć turystów. Jak wypromować ofertę?

źródło: MATERIAŁY NOVASOL ≥Obiekty agroturystyczne to alternatywa dla gwarnych kurortów źródło: MATERIAŁY NOVASOL ≥Kwatery położone są w miejscach, do których trudno trafić, ale też na obrzeżach miast +zobacz więcej

W kontekście wakacyjnym pisaliśmy już m.in. o tym, jakimi udogodnieniami właściciele hoteli mogą przyciągać rodziny z dziećmi, czy o sposobach na skuteczniejsze pozyskanie letników do wolno stojących domów lub apartamentów. Nie każdemu urlopowiczowi odpowiada jednak spędzanie czasu w tłocznym i gwarnym kurorcie, nie każdemu też wystarcza wynajęcie domu na prowincji. Można jednak skorzystać z formy pośredniej, czyli agroturystyki – a więc wynająć dom z dodatkowymi atrakcjami.

Na grzyby, spa i integrację

– Agroturystyka zdecydowanie przyciąga gości. Nie tylko ze względu na niższą cenę niż w hotelach czy apartamentach, ale również specjalną ofertę kwater przygotowaną dla specyficznych segmentów turystów – podkreśla Wiesław Czerniec, prezes Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej Gospodarstwa Gościnne. Powstała w 1996 r. organizacja zrzesza lokalne stowarzyszenia, do których należą właściciele obiektów turystyki wiejskiej. Zajmuje się oceną i rekomendowaniem obiektów agroturystycznych. Aktualnie w bazie ma ponad 200 obiektów. Kategoria musi być odnawiana co cztery lata.

– Kwatery agroturystyczne położone są w miejscach, do których relatywnie trudno trafić, bo znajdują się w głuszy, ale także na obrzeżach miast. Można tam pojeździć konno, złowić ryby, nazbierać grzybów, przemierzać lasy pieszo lub rowerem, spłynąć rzeką lub skorzystać z plaży. Agroturystykę wyróżniają tradycyjna kuchnia, wiejskie życie, ale również możliwość skorzystania z usług spa. To także miejsce, gdzie można zorganizować imprezy rodzinne, szkolenia czy wyjazdy integracyjne – wskazuje Wiesław Czerniec.

Czy są regiony Polski cieszące się szczególnym zainteresowaniem?

– Każdy region jest szczególny; Podlasie zapewnia niezniszczone przemysłem naturalne środowisko, Roztocze – pasmo malowniczych pagórków, czyste powietrze, krystaliczne wody oraz ciszę i spokój wsi podkarpackiej, a Kaszuby – liczne jeziora, rzeki, a nad morzem szerokie piaszczyste plaże. Kwatery agroturystyczne położone są w różnych zakątkach Polski i nie ma znaczenia, jaki to region – liczy się oferta przygotowana pod oczekiwania turystów – przekonuje Czerniec.

Korzyści dla najemcy i właściciela

Jakie warunki musi spełnić właściciel gospodarstwa agroturystycznego, żeby uzyskać kategoryzację?

– Kategoryzacji mogą zostać poddane obiekty, w których świadczone są usługi noclegowe wraz z usługami towarzyszącymi w zakresie turystyki wiejskiej – mówi Czerniec. Podkreśla, że ocenę mogą uzyskać także obiekty należące do osób niezrzeszonych przez stowarzyszenia w PPFTWGG. Warunkiem rozpoczęcia procedury kategoryzacji jest złożenie wniosku. Obiekty mogą uzyskać od jednego do trzech punktów (zamiast gwiazdek są słońca) i zostać zakwalifikowane do dwóch grup, mówiących klientom, czego mogą się spodziewać na miejscu.

– Na ocenę w kategorii wypoczynek na wsi wpływ ma przede wszystkim odpowiednie zagospodarowanie obiektu, zapewniające wygodny i bezpieczny pobyt, standard pokoi noclegowych czy innych pomieszczeń udostępnianych turystom, a także infrastruktura towarzysząca, mająca wpływ na komfort pobytu gości – mówi Czerniec. – Kwatery w kategorii wypoczynek u rolnika spełniają dodatkowe kryteria, jakimi są tradycyjne zagospodarowanie siedliska, otaczające kwaterę tereny wiejskie, ograniczona liczba osób w kwaterze, prowadzona produkcja rolna, zwierzęta stanowiące atrakcję turystyczną gospodarstwa – wylicza prezes.

Jakie korzyści daje kategoryzacja właścicielom gospodarstw agroturystycznych? Mogą oni liczyć na doradztwo inspektorów PFTWGG w zakresie podnoszenia jakości usług, urządzenia wnętrz czy zagospodarowania terenu tak, by jak najskuteczniej przyciągać klientów.

– Wymagania kategoryzacyjne są fundamentem budowania oferty o wysokiej jakości. Gospodarstwo przynależy tym samym do grupy obiektów markowych. Właściciele obiektu mają możliwość zamieszczenia logo PFTWGG na swoich materiałach promocyjnych, a także udziału w akcjach promocyjnych organizacji, jak targi, pikniki czy imprezy plenerowe – mówi Czerniec. Właściciele gospodarstw agroturystycznych mają też zapewnioną bezpłatną promocję oferty w katalogach polskich i obcojęzycznych.

Z kolei z punktu widzenia klientów kategoryzacja obiektów ułatwia podjęcie decyzji o wyborze i stanowi gwarancję odpowiednio wysokiej jakości usług. Ważna jest standaryzacja – powtarzalność elementów oferty i jakości usług w kwaterach, możliwość porównania ofert według obiektywnych kryteriów. Istnieje też możliwość złożenia reklamacji do federacji, dochodzenia roszczeń z tytułu niedotrzymania przyjętych kryteriów. ©℗

"Rzeczpospolita"