Zakładowe ośrodki wypoczynkowe cieszą się wzięciem

Na bazie infrastruktury z poprzedniej epoki można zbudować prężny biznes

Przemiany ustrojowe i otwarcie granic umożliwiły Polakom urlopowanie w każdym zakątku świata. W PRL szczytem marzeń był wyjazd na plaże Bułgarii czy Jugosławii. Pozostawało spędzanie wakacji w kraju, szczęśliwcy mogli liczyć na skierowanie do jednego z ośrodków należących do zakładu pracy. Tego typu placówki nie przeminęły wraz z ustrojową transformacją – przeciwnie, wiele dobrze odnalazło się w nowej rzeczywistości.

W nowych czasach

Ośrodki wypoczynkowe, które były kiedyś we władaniu Polskich Kolei Państwowych, w wyniku przekształceń organizacyjnych zostały przekazane do spółki CS Natura Tour, w której PKP ma ponad 80 proc. udziałów. Firma w portfelu ma 13 obiektów, głównie nad morzem i w górach.

– Oprócz klientów ze spółek grupy PKP z usług tych ośrodków korzystają klienci zewnętrzni. CS Natura Tour rozwija także działalność szkoleniową i poza sezonem letnim organizuje szkolenia oraz kursy, wykorzystując swoją bazę obiektów. Wiele z nich położonych jest w interesujących turystycznie lokalizacjach, co jest dodatkowym walorem oferty – mówi Michał Stilger, rzecznik PKP.

Z kolei KGHM, obecnie globalny potentat w zakresie produkcji miedzi, z turystyki uczynił oddzielne linie biznesowe.

W latach 70. ubiegłego wieku KGHM postanowił rozwijać swoją bazę wypoczynkową i zaczął budować ośrodki wczasowe. W 1992 r. powstała firma Interferie, która w 2006 r. weszła na warszawską giełdę. Dziś ma w portfelu osiem obiektów – nad morzem i w górach – w tym czterogwiazdkowy hotel w Świnoujściu.

Z sieci ośrodków wypoczynkowych i hoteli mogą korzystać zarówno pracownicy grupy KGHM, jak i klienci zewnętrzni. W 2017 r. z oferty skorzystało 58 tys. osób.

Pod kontrolą KGHM jest również stworzona w 2011 r. Polska Grupa Uzdrowisk budowana na bazie ośrodków kupowanych od Skarbu Państwa. Udział PGU w krajowym rynku turystyki medycznej sięga ponad 11 proc. Grupa specjalizuje się w leczeniu uzdrowiskowym i rehabilitacji, usługach SPA & wellness oraz medycynie estetycznej. W sumie do dyspozycji gości jest ponad 3,5 tys. miejsc noclegowych w ponad 40 obiektach. Co roku odwiedza je 80 tys. gości z kraju i z zagranicy, w zeszłym roku wykonano ponad 3 mln zabiegów. Uzdrowiska przyciągają nie tylko pracowników KGHM, ale i klientów zewnętrznych. Każdy obiekt dysponuje specjalnie przygotowanymi ofertami – m.in. dla rodzin, seniorów czy menedżerów.

„Wczasy na wyspie Mauritius są dosyć drogie, o kupieniu najstarszego znaczka pocztowego z tej wyspy można jedynie pomarzyć. Ale marzenie o dobrym wypoczynku może się spełnić natychmiast – w Ośrodku Szkoleniowym Sportu i Rekreacji Mauritius w Szklarskiej Porębie" – reklamuje się ośrodek Poczty Polskiej.

Firma dysponuje dwoma ośrodkami wypoczynkowymi, poza Mauritiusem to jeszcze Dąb w Ustroniu-Jaszowcu. Korzystają z nich nie tylko pracownicy przedsiębiorstwa i ich rodziny, ale są też udostępniane klientom zewnętrznym. Ponadto Poczta Polska dysponuje pokojami gościnnymi o przeznaczeniu szkoleniowo-konferencyjnym w kilkudziesięciu lokalizacjach Polski. Mogą być one wynajmowane pracownikom i klientom zewnętrznym – także do celów wypoczynkowych – jednak nie ma w nich obsługi.

Pokaźną bazą obiektów dysponują Lasy Państwowe. – Mamy 36 ośrodków szkoleniowych, z których praktycznie wszystkie (95 proc.) pełnią także funkcję ośrodków wypoczynkowo-rekreacyjnych udostępnianych wszystkim chętnym, rzecz jasna w zależności od wolnych miejsc – mówi Krzysztof Trębski, rzecznik LP. W sumie przedsiębiorstwo dysponuje 4,5 tys. miejsc nie tylko w ośrodkach wypoczynkowo-szkoleniowych, ale i pokojach gościnnych oraz kwaterach myśliwskich.

– Większość ośrodków wczasowych należących niegdyś do kopalni została sprzedana. Nieliczne, które pozostały, zostały przekazane w połowie lat 90. powołanej w celu zarządzania nimi spółce zależnej – mówi Katarzyna Jabłońska-Bajer, rzeczniczka Jastrzębskiej Spółki Węglowej. – Obecnie jest to spółka JSU, która ma trzy ośrodki nad morzem i jeden w Zakopanem. Sama JSW posiada jeden ośrodek nad morzem, który jest dzierżawiony przez firmę specjalizującą się w usługach hotelarskich – dodaje.

W spadku po państwie

Z wypoczynkowej infrastruktury nie zrezygnował ArcelorMittal Poland. Wchodzący w skład międzynarodowej hutniczej grupy koncern jest konglomeratem kilku przedsiębiorstw przed prywatyzacją zrzeszonych w Polskich Hutach Stali.

– Mamy w zasobach trzygwiazdkowy hotel Jaskółka w Ustroniu, z którego mogą korzystać zarówno pracownicy naszej firmy, jak i zewnętrzni klienci – mówi Marzena Rogozik z departamentu komunikacji ArcelorMittal Poland. – Poza tym nasz oddział w Zdzieszowicach jest administratorem Centrum Rekreacyjno-Szkoleniowego Hotel Karolinka w Karpaczu i Ośrodka Wczasowego w Świnoujściu, gdzie do dyspozycji gości jest 14 domków kempingowych. Centrum i ośrodek są zarządzane przez firmy zewnętrzne. Obydwa obiekty są dostępne w pierwszej kolejności dla pracowników ArcelorMittala Poland. Z wolnych miejsc w tych ośrodkach mogą również korzystać klienci zewnętrzni. Hotel Karolinka w Karpaczu sprzedaje swoje usługi za pośrednictwem portali internetowych oferujących rezerwację noclegów – dodaje. ©℗

