Deweloperzy zrewidują swoje plany

Ceny mieszkań w najnowszych inwestycjach będą wyższe niż na starszych osiedlach.

źródło: materiały prasowe ≥Nowe osiedle przy ul. Pszczelnej w Krakowie Grupy Deweloperskiej Start +zobacz więcej

Do oferty trafiają kolejne osiedla. – Poziom inwestycji jest porównywalny z rokiem 2017 – ocenia Tomasz Kołodziejczyk, ekspert redNet Property Group. – Większość osiedli liczy nie więcej niż 300 mieszkań. Większe są dzielone na etapy. Prym wiedzie Warszawa, ale wysyp inwestycji mamy też w miejscowościach, które dotąd nie były widoczne na mapie deweloperskiej. To Żyrardów, Przasnysz, Darłówek. Najwięksi deweloperzy planują rozpoczęcie inwestycji w Toruniu i Bydgoszczy.

Pogoń za popytem

– Jesienią na rynku pojawi się sporo nowości – potwierdza Marcin Uryga, analityk firmy Emmerson Realty. – Deweloperzy nie wyhamowują jeszcze specjalnie tempa produkcji, ale borykają się z wieloma problemami, jak dostępność gruntów, rosnące koszty wykonawstwa i materiałów budowlanych, wydłużające się procedury administracyjne. To wszystko sprawia, że nie jest im łatwo nadążyć za popytem. Nowych ofert będzie mniej niż chcieliby nie tylko klienci, ale i sami deweloperzy – uważa.

Marcin Uryga podkreśla, że klienci wciąż mają całą paletę możliwości – od niewielkich kameralnych inwestycji po duże wieloetapowe osiedla. – W ofercie pojawią się zarówno osiedla na obrzeżach, jak i w ścisłym centrum – mówi. – Wśród najnowszych propozycji można wskazać takie inwestycje jak Mińska 69 (Budimex Nieruchomości, Warszawa) czy Dom przy Źródle (Eiffage Immobilier Polska, Kraków).

Deweloperzy chętnie budują też apartamentowce. Ostatnio na rynek trafiły, jak wskazuje Marcin Uryga, Łazienki Park (Yareal, Warszawa), Mazowiecka 72 (Geo, Kraków), Bulwary Książęce II (BPI Real Estate Poland, Wrocław).

– Udział inwestycji apartamentowych w całym rynku się nie zmienia – zauważa Tomasz Kołodziejczyk. – Ze względu na bardzo wymagających klientów, którym zależy na jak najlepszym standardzie i prestiżowej lokalizacji, deweloperzy najdłużej tworzą apartamentowce.

Eksperci pytani o ceny mieszkań w najnowszych inwestycjach mówią, że będą wyższe niż na starszych osiedlach. – Odwrotu od tego trendu nie ma – ocenia Kołodziejczyk. – Na wzrost cen mają wpływ rosnące zarobki, drożejące materiały budowlane, deficyt gruntów.

Marcin Uryga szacuje, że średnia cena nowych mieszkań w skali całego miasta może być wyższa nawet o kilkanaście proc.

Nieopłacalne projekty

Na wciąż dużą aktywność deweloperów zwraca uwagę Jarosław Szanajca, prezes spółki Dom Development. – Oczywiście, firmy dostosowują się do sytuacji rynkowej, w tym wyższych cen wykonawstwa – podkreśla. – W ofercie jest mniej mieszkań, a ich ceny są wyższe, licząc rok do roku. Rosnące stawki wykonawstwa, problemy z siłą roboczą i z pozyskaniem gruntów powodują, że deweloperzy rozpoczynają nowe inwestycje w wolniejszym tempie. Może to spowodować znaczące obniżenie podaży mieszkań.

Dodaje, że jego firma wiele inwestycji wprowadziła do oferty w drugim i trzecim kwartale. W ostatnim kwartale na rynek trafią kolejne etapy.

Atal od stycznia do czerwca rozpoczął sprzedaż ponad 1,7 tys. mieszkań w dziesięciu inwestycjach: w Trójmieście, Poznaniu, Krakowie, Katowicach, Wrocławiu, Warszawie i Łodzi. – Także w drugiej połowie roku trafiają do oferty kolejne inwestycje – mówi Zbigniew Juroszek, prezes firmy Atal. – Cały czas pracujemy nad rozbudową oferty w każdej z siedmiu aglomeracji. Tylko w zeszłym roku kupiliśmy 14 działek za ponad 230 mln zł, a w pierwszym półroczu tego roku – dziesięć kolejnych za 137 mln zł. Naszym celem jest jak najszybsze rozpoczynanie sprzedaży lokali powstających na tych gruntach.

Jedną z najnowszych inwestycji Atalu jest Modern Tower z widokiem na Zatokę Gdańską. Ten gdyński projekt składa się z dwóch części – mieszkalnej i aparthotelowej.

Grupa Deweloperska Start wprowadza do oferty mieszkania przy ul. Pszczelnej w Krakowie. Jak mówi Marek Szmolke, prezes Startu, wielu deweloperów, korzystając ze sprzyjającej koniunktury, będzie dążyć do zwiększenia produkcji. – W najbliższym czasie liczba wprowadzanych na rynek inwestycji będzie rosła, jednak w przyszłym roku sytuacja się zmieni – prognozuje.

Ewa Foltańska-Dubiel, prezes Grupy Deweloperskiej Geo, dopowiada, że ceny mieszkań na pewno nie spadną. Przeciwnie, realny wydaje się wzrost o kilka procent. Budowę drugiego etapu krakowskiego osiedla Park Leśny Bronowice rozpoczyna Quelle Locum. Spółka lada dzień rozpocznie sprzedaż 170 mieszkań. Grzegorz Woźniak z Quelle Locum komentuje, że ze względu na bardzo wysokie koszty budowy wiele projektów przestało się opłacać. – Deweloperzy rewidują swoje plany, co będzie skutkować zmniejszeniem liczby nowych ofert – stwierdza. ©℗

"Rzeczpospolita"